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METRO STAR 项目畅通法律，所有困难都会过去…！

越南胡志明市, May 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 热点新闻是守德市人民委员会刚刚于4月3日批准了更新投资政策并批准Metro Star项目投资的决定。

根据2024年4月3日第4498/QĐ-UBND号决定, 位于武元甲大道360号（守德市）的Metro Star项目最大高度为30层，居民3,453人。此前，在2019年5月8日第1757/QĐ-UBND号决定中，该项目还获得市人民委员会批准，在胡志明市房屋开发计划中拥有1,467套公寓。

这不仅对投资者来说是个非常好的消息，对承包商、分销代理商、工作人员、工人等各单位来说也是一个巨大的喜悦。他们在各部门耐心等待了3年通过多轮申请官方 、检查、审计、城市人民委员会等直到2023年8月起根据第98号决议签署权力下放交付于守德市人民委员会。

“我们等待这个决定已经很多年了，困难总会过去的…” - Metro Star项目投资方代表分享道。

Metro Star项目

据了解，Metro Star是一系列50多个Green TOD项目中的第一个，位于主要车站旁边，沿着在胡志明市的8条地铁线路由Metro Star投资股份公司开发，在过去18年中进行了精心准备。Metro Star项目有着钻石位置，位于武元甲大道的环岛处，是守德市最美丽的大道，有一座人行天桥直接连接平泰地铁站（地铁 1 号线）。从这里出发，仅需10分钟即可到达一郡中心。同时，充满新加坡绿色建筑气息的建筑设计帮助Metro Star荣获 “2022年越南最美建筑设计综合体项目” 奖。

由于法律障碍，今年公寓供应量确实有限，商界预计Metro Star的开盘销售非常别致，是今年最值得期待的。

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a80d8ce9-8af1-4bc6-b6d4-55c1221829e0 


Metro Star – 连接新加坡的精髓
热线: 090 789 6565
地址: 胡志明市-守德市-福龙A坊-武元甲大道-360号。

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Distribution channels: Building & Construction Industry


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