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EBC金融集團積極參與賑災行動，實踐企業社會責任

EBC 捐贈物資給受災民眾。

EBC 提供了受災民眾所需的物資，如食物、水、衛生用品、醫療用品如口罩、繃帶等其他必需品，以幫助受災者滿足基本需求。

災難過後，每個人都是重建者，EBC金融集團幫助台灣人民重建家園

EBC 作為全球領先的金融集團，EBC 自成立以來，始終關注全球社會挑戰，積極參與各項公共事務，致力於推動構建平等、健康社會，讓更多的人有機會過上更美好的生活。
近日，地震在花蓮地區造成嚴重影響，EBC 金融集團第一時間聯繫相關的賑災中心與籌備處，在了解受災地區的情況及災區人們的需求後，EBC 為災區捐贈民生物資及簡易醫療用品，同時，EBC 金融集團與當地的合作廠商及非營利組織合作，共同採購所需物資，確保相關物品的及時供應與分配。

根據需求，此次 EBC 金融集團捐贈的物資包括食品、水、衛生用品等民生必需品，以及醫療用品如醫療口罩、包紮用具等，滿足災區民眾的基本生活和醫療需求。除捐贈民生物資，EBC 金融集團同時積極參與地震後社區的重建工作，以幫助災區民眾重建家園，恢復正常的生活和工作秩序，實現社區的繁榮發展。
此次幫助災區人民重建家園，是 EBC 金融集團在全球踐行企業責任的重要一步，我們相信，災難過後，每一個人都是重建者，通過對災區人民及時伸出援手，有助於推動建設美好社會。
同時，EBC 在內部建立了精準的響應機制，確保行動走在口號前，以確保贊助的資源快速到達災區，同時，沒有落下任何一個有需要幫助的家庭，傾力承擔國際企業的責任。
EBC 金融集團深知：賑災不是一時的援助，而是長期承諾。因此，EBC 與相關組織建立了長期合作，確保不僅在緊急情況下為災區提供援助，更能在之後的重建與預防工作中，貢獻一份力。
展望未來，EBC 金融集團將繼續致力於實踐企業社會責任，與相關的慈善組織和全球合作夥伴進一步加強合作，為世界各地的災區民眾、貧困區人民等資源匱乏人群，帶來更多的幫助和支持，讓更多的家庭安心，促進社會的和諧發展。
Together, Let's Build The Future.

— 關於 EBC 金融集團 —
EBC Financial Group 於 2020 年在英國倫敦成立，是一家集金融券商、資產管理、移民投資等服務為一體的綜合 性金融集團，在倫敦、香港、東京、雪梨、開曼群島、新加坡、吉隆坡、曼谷、利馬索爾、雅加達、波哥大等多 地設有分公司和辦事處，全球員工逾 300 人。

EBC 集團在全球多個重要金融司法轄區獲得授權並受其監管，EBC Financial Group （UK） Ltd 由英國金融行為 監管局（FCA）授權和監管，監管號：927552;EBC Financial Group （Australia） Pty Ltd 由澳大利亞證券和投 資委員會（ASIC）授權和監管，監管號：500991;EBC Financial Group（Cayman）Limited 由開曼金融管理局（CIMA）授權和監管，

持有 CIMA 全監管牌照，監管號：2038223。

EBC 集團核心人員擁有逾 30 年的大型金融機構工作經驗，親歷多個經濟週期，時間跨越 1985 年《廣場協定》、 1997 年亞洲金融危機、2008 年全球金融危機和 2015 年瑞郎黑天鵝事件等。 秉持著誠信與尊重的原則，EBC 致力於讓每個認真交易的人，都被認真對待。

EBC 是巴塞隆納足球俱樂部在金融領域的官方合作夥伴，覆蓋範圍為亞太地區、拉丁美洲地區、中東、非洲和大洋 洲。 同時，EBC 攜手聯合國基金會共同打敗瘧疾，改善全球衛生系統。 2024 年 2 月，EBC 聯手牛津大學經濟系 舉辦“經濟學家都做了什麼”研討會，聚焦經濟學熱門議題及全球挑戰，推動構建專業安全、透明高效的投資環境，促進社會進步發展。

Douglas Chew
EBC Financial Group
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