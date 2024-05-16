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مناديل فاين تطلق موقعها الإلكتروني بنسخته المحدّثة

OMAN, OMAN, OMAN , May 17, 2024 /EINPresswire.com/ -- أطلقت مناديل فاين، إحدى العلامات التجارية التابعة لمجموعة فاين الصحية القابضة، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، النسخة الجديدة من موقعها الإلكتروني المحدّث بحلة تثري تجربة المستخدمين والزوار، وبتصميم يسهل الوصول لمجموعة واسعة من منتجات المجموعة من الورق الصحي.
ويتيح موقع مناديل فاين الإلكتروني المحدّث باللغتين العربية والإنجليزية، سهولة التصفح والتنقل بين الأقسام عبر واجهة استخدام عصرية؛ بحيث يمكن للمستخدمين والزوار الوصول بسرعة للمعلومة التي تهمهم أو التي يبحثون عنها حول منتجات فاين من الورق الصحي المعقم، والتي تشمل مناديل الوجه، وورق التنشيف للمطبخ، وورق التواليت، وبالتالي ضمان عملية تسوق مبسطة عبر الموقع.
وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال رئيس قسم المعلومات والتكنولوجيا الرقمية لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، يحيى باندور: "سعداء بإطلاق موقعنا الإلكتروني المُحدَّث، والذي يركّز على تقديم تجربة للمستخدمين محسنة مع ميزة الوصول السهل للموقع والمعلومة. ومع التصميم الجديد بمزاياه وخصائصه التي ترقى للمعايير العالمية، فإن الموقع الإلكتروني لمناديل فاين يقدم منصة متكاملة تلبي احتياجات الزبائن سواء من حيث المعلومة أو المنتجات التي نقدمها بمنتهى السهولة."
وبالإضافة إلى تحسين تجربة الزبائن، يقدم الموقع الإلكتروني المُحدَّث قسماً خاصاً بمبادرات الاستدامة التي تنفذها مجموعة فاين الصحية القابضة يمكن الزوار من معرفة المزيد عن ممارساتها وبرامجها الصديقة للبيئة والتي تتبعها في جميع عملياتها الإنتاجية.
هذا وبإمكان الزبائن والزوار تصفح الموقع والاطلاع على ما يتضمنه من معلومات ومنتجات عبر الرابط: finetissues.com

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مناديل فاين تطلق موقعها الإلكتروني بنسخته المحدّثة

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