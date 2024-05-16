شركة Beyon Solutions تستحوذ على شركة Link Development المزود الإقليمي الرائد لحلول البرمجيات
- تعد عملية الاستحواذ خطوة رئيسية تتماشى مع استراتيجية نمو شركة Beyon Solutions
يسعدنا اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة للاستحواذ على مزود إقليمي رائد كـ Link Development.”MANAMA, BAHRAIN, May 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon Solutions، إحدى شركات Beyon، عن الدخول في اتفاقية للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة Link Development، المزود الإقليمي الرائد لحلول برمجيات التحول الرقمي، والتي تمتد عملياتها في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
— الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـBeyon للنمو الرقمي
ووقع الاتفاقية كلًا من ميكيل فينتر، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon رئيس مجلس إدارةBeyon Solutions ، وكريم بشارة، الشريك الإداري لشركةA15 أحد المساهمين الرئيسيين في شركة Link Development، وهشام البيه، الرئيس التنفيذي لشركة Link Development. وقد حضر حفل التوقيع الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـ Beyon للنمو الرقمي، ونيكولاس تون الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions، وآسر رمضان الرئيس التنفيذي للعمليات في Link Development والإدارة التنفيذية من كلا الطرفين، والذي أقيم في مقر شركة Beyon في الهملة في مملكة البحرين وذلك في تاريخ 14 مايو.
تركز شركة Link Development على دعم المؤسسات الخاصة والعامة في استراتيجياتها للتحول الرقمي، وبفضل نطاق عملياتها الممتد من خلال 7 مكاتب إقليمية وفريق العمل القوي الذي يتجاوز عدده 700 متخصص، تمكنت الشركة من اكتساب سمعة قوية في تقديم حلول مبتكرة لشريحة كبيرة من الزبائن. وعلى صعيد آخر تعمل Beyon Solutions كشركة متكاملة لأنظمة التحول الرقمي، حيث تقدم حلولاً قابلة لاستيعاب الأعمال بمختلف احجامها، بالإضافة إلى كونها تتميز بالفعالية والأمان وتركز على تحقيق النتائج الموثوقة للمؤسسات. شهدت الشركة نموًا سريعًا منذ تأسيسها وذلك بسبب استراتيجياتها الواضحة منذ البداية، والتي تركز على تطوير الأعمال من خلال تقديم حلول مبتكرة، بالإضافة إلى تحقيق سبب التعاون من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي. يعد استحواذ Beyon Solutions على Link Development، احدث خطوة رئيسية في رحلة Beyon Solutions، والذي سينتج عنها انشاء أحد أكبر مراكز خدمات التحول الرقمي في المنطقة.
وعلق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لـBeyon للنمو الرقمي، بهذه المناسبة قائلاً: "يسعدنا اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة للاستحواذ على مزود إقليمي رائد كـLink Development . ونود أن نعرب عن تقديرنا لميكيل فينتر، رئيس مجلس إدارة شركة Beyon Solutions، على قيادته للخطط الإستراتيجية الطموحة، التي تهدف إلى توسعة نطاق تواجد الشركة ومحفظة منتجاتها في المنطقة."
وأضاف قائلًا: "إن هذا الاستحواذ هو بمثابة شهادة على التزامنا بالمساهمة في التحول الرقمي في المنطقة، مع الدعم القوي من أعضاء فريق شركات Beyon الرقمية، والمكاتب الإقليمية والمراكز التقنية المتواجدة في 10 دول".
وأوضح نيكولاس تون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Solutions، قائلاً: "إن الاستحواذ على مؤسسة كبرى مثل Link Development هي خطوة استراتيجية تتوافق مع طموحنا وتعمل على تعزيز حلولنا وخدماتنا المقدمة عبر مجموعتنا الإقليمية بشكل كبير. تمتلك كل من شركتي Link Development وBeyon Solutions شراكات استراتيجية مع موردين رئيسيين مثل Microsoft وAWS وOutsystems، وسيعمل هذا التعاون الناتج عن عملية الاستحواذ على زيادة نطاق محفظة Beyon Solutions بالإضافة إلى إمكانية تقديم حلول رقمية متطورة بشكل سلس لقاعدة زبائننا الإقليمية المتنامية."
وتابع قائلًا: أنا على ثقة بإنه من خلال مهارات وخبرات أعضاء فريق Link Developmentالاستثنائية، إلى جانب كفاءات وامكانيات فريق شركات Beyon سنتمكن من تحقيق إنجازات رائعة."
كما علق كريم بشارة، الشريك الإداري لشركة A15، قائلاً: "بالنيابة عن شركة A15، أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء فريق Link Development. لقد كانت رحلة مذهلة، تميزت بالتفاني والالتزام الثابت نحو تحقيق النجاح. نحن نؤمن بإن Beyon هي الشريك الأمثل استراتيجيًا لتحقيق القيمة القصوى وتسريع النمو المشترك. نحن متحمسون بشأن الخطط المستقبلية للشركة ونتطلع إلى تحقق النجاح معًا في المستقبل."
صرح هشام البيه، الرئيس التنفيذي لشركة Link Development قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالفرص التي سيتيحها هذا الاستحواذ لزبائننا. إن توحيد الجهود مع Beyon Solutions، سيعزز من قدرتنا على تقديم رحلة زبائن استثنائية، إلى جانب توسعة نطاق عملنا التجاري إلى مناطق لم يتم طرح هذه الخدمات فيها بعد. إن هذه الخطوة الإستراتيجية ستمكننا من توسعة نطاق حلولنا، مما يضمن قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتطورة للزبائن على المستوى العالمي، مع الحفاظ على الالتزام بالابتكار والتميز."
الجدير بالذكر أن Beyon هي إحدى شركات مجموعة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات" وتركز على إنشاء محفظة نمو رقمي دولية متنامية ومتنوعة، تمتد عبر مجموعة مختلفة من القطاعات، بهدف استراتيجي يتمثل في أن تصبح مجموعة تكنولوجية عالمية. شركات Beyon الرقمية والتي ستشمل على Link Development كجزء من شركة Beyon Solutions، في توسع مستمر في مناطق جغرافية جديدة، وذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات رائدة تقود التغيير التحويلي للمؤسسات والحكومات من خلال السحابة والتطبيقات، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات الأمن السيبراني وخدمة الاستشارات.
علمًا بأن عملية الاستحواذ المقترحة في صدد الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية في المملكة العربية السعودية ومصر.
Madeleine Doporto
Beyon
madeleine.doporto@beyon.com
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