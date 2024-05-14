费萨尔国王专科医院和研究中心在战略转型中迎来新任副首席执行官





沙特阿拉伯，利雅得, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre，简称KFSH&RC) 最近任命 Björn Zoéga 博士担任其副首席执行官，这一任命凸显了医院对于推动和培育卓越医疗保健的承诺。Zoéga 博士以其在医疗管理和政策方面的丰富经验而闻名，他是在该院持续推进其关键战略举措之际加入了该院的尽职尽责的管理团队的。



作为医学研究和临床服务的领导者，KFSH&RC 不断地吸引着来自全球各地的专家，努力实现其卓越医疗愿景。在 Zoéga 博士的参与下，医院正在推进一项数字转型战略，旨在提高运营效率并提升患者的医疗护理水平。Zoéga 博士曾担任欧洲大学医院联盟 (EUHA) 主席，曾提出通过 JOIN4ATMP 等旨在推动获取创新疗法的倡议，这些经历足以证明他在促进国际合作方面的专业能力，这一专业能力可帮助 KFSH&RC 的服务进一步紧跟全球医疗趋势的步伐。

KFSH&RC 的关键项目包括为了简化患者护理流程而部署先进的数字技术，采用创新的医疗护理模式，以及将设施进行升级。这些战略性努力旨在改善患者获取医疗服务的途径、促进沟通，反映了 KFSH&RC 对于树立医疗新标准的承诺。

Zoéga 博士之前在卡罗林斯卡大学医院（Karolinska University Hospital）的贡献与 KFSH&RC 的目标相契合。卡罗林斯卡大学医院在《新闻周刊》2024 年全球最佳医院评选中位列欧洲第二、全球第七，Zoéga 博士在那里培养了一种医护人员持续学习和共同合作的文化。他推动了诸如 EUCARE 这样的项目，并在危机期间促进了全欧洲重症护理护士的交流，这些举措大大促进了员工发展，并支持了他之前所在的医院吸引顶尖人才的目标——这一原则与 KFSH&RC 的转型之旅不谋而合。在 Zoéga 博士的领导下，KFSH&RC 有望进一步发挥其在塑造沙特阿拉伯医疗保健未来中的关键作用。

关于费萨尔国王专科医院和研究中心：

费萨尔国王专科医院和研究中心位居全球专业医疗的领导者之列，致力于推动创新，并成为先进的医学研究和教育中心。通过与当地、区域和国际著名机构建立战略合作伙伴关系，医院致力于推动医疗技术的发展并提高全球医疗保健标准。

医院已连续两年成为沙特阿拉伯和中东地区医疗行业最有价值的品牌。在沙特阿拉伯排名第 9 位，在中东则排名第 28 位。全球唯一一家进入其所在国家十大品牌行列的医院，“Brand Finance”在 2024 年发布的沙特阿拉伯 50 大最有价值品牌和中东 150 大最有价值品牌两份报告也确认了这一点。

得益于王储兼总理陛下（愿真主保佑他）为提升沙特阿拉伯在全球医疗领域的领导地位而启动的转型计划和 2030 年愿景，KFSH&RC 已成为中东和非洲地区领先的学术医疗中心。根据 Brand Finance 的评估，连续两年在 2024 年保持全球第 20 位的排名。此外还被美国杂志 Newsweek 评为 2024 年全球 250 家顶尖医院之一。

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