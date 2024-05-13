TrialWire 患者招募平台重啟暫停的臨床試驗，榮獲 2024 Citeline 獎項多項入圍獎

波士頓, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作為唯一由人工智能和算法驅動的按入組人數付費固定費用解決方案， TrialWire™ 快速患者招募平台已被 Citeline 評選為三個關鍵類別的入圍者：



人工智能在臨床試驗中的最佳應用

面向患者的最佳技術倡議

面向贊助商的最佳技術倡議





嘗試在 24 小時內開始按入組人數付費

TrialWire™ 不僅能及時找到高度符合條件的患者，還能減少與患者在溝通中的延誤與摩擦，進而縮短在現場的聯絡和篩選的時間。一項典型的研究中，聯絡失敗造成的患者流失高達 50%。TrialWire™ 的統一通信系統及實時提示和升級能解決此問題並快速重啟試驗。贊助商和 CRO 可以觀察實時進度並在與患者的接觸進度中斷時收到提示。

TrialWire™ CEO 兼創始人 Susan Fitzpatrick-Napier 感謝客戶和關鍵技術合作夥伴為 TrialWire™ 平台成功所做的貢獻。生物製藥業正利用該平台開展現場研究和 DCT 研究。

「我們非常高興在榮獲 2023 Citeline 獎項的基礎上成功衛冕，並再次作為臨床試驗領域的關鍵行業參與者得到認可。」我們想感謝全球的 CRO 和生物製藥客戶以及我們世界領先的技術合作夥伴，包括 Salesforce Health Cloud、Uber Health 和 Twilio。它們助力我們為客戶提供最先進、安全、高效且值得信賴的服務。

「作為患者招募人工智能和技術的佼佼者，並在患者與贊助商參與方面取得了優異表現，在這三個方面獲得認可，實屬難能可貴。這突出體現了我們全體同仁的雄心壯志，致力於打造創新、以患者為中心、專注於多樣性和可及性的平台。」

Citeline 表示，這些獎項「體現了獲獎者在臨床實驗設計方面的優異表現、技術進步和成果以及個人、部門、團隊或組織的傑出成就。」

以下為各獎項類別及入圍者：

人工智能在臨床試驗中的最佳應用

人工智能正在重塑醫療保健行業，在製藥領域取得進展。其為促進藥物發現、臨床開發和新藥應用提供新的途徑。該獎項旨在表彰應用人工智能來精簡臨床試驗流程或確保成功的公司。

入圍名單：

ICON

Medidata

Moderna

TrialWire

Yseop





面向患者的最佳技術倡議

該獎項旨在表彰在臨床試驗領域帶來革命性影響的數碼健康技術。創新勢力正在利用智能手機應用程式和移動健康設備等多樣化的數碼工具重塑患者資料收集。評委們正在尋求提升患者體驗和治療質量的產品，從電子日誌到創新流動裝置，促進無縫的實驗參與。

入圍名單：

IQVIA

Medidata’s eCOA - Medidata（Dassault Systèmes 公司）

Moderna and ProofPilot

TrialWire

面向贊助商的最佳技術倡議

該獎項認可尖端平台在最大化利用臨床試驗資料方面發揮的重要作用。先進的軟件提高試驗各階段的效率，幫助贊助商進行物流、監測、風險紓緩和資料分析。評委們尋求加強研究團隊管理和試驗活動監管的產品。

入圍名單：

Bioforum, The Data Masters

Certara

CluePoints

Cytel

Medidata: The Medidata Clinical Data Studio Team

Phastar

TrialWire





由於超過 80% 的臨床試驗未能及時招募患者，30% 的研究機構未能實現招募目標（10% 的機構未能招募任何患者）。面對這種情況，TrialWire™ 讓各大機構、贊助商、CRO 及投資者放心無憂並大大節省成本和時間。

由於該平台開展工作無需任何許可， TrialWire™ 自動招募 可以在 24 小時內快速啟動並擴大範圍。

基於安全的 Salesforce Health Cloud 上的 TrialWire™ 平台包括：

為每位研究協調人員 (SC) 專門搭建的安全門戶儀錶板。憑此，他們可以查看患者的詳細情況和醫療資訊，並查看實時進度

為贊助商和 CRO 打造的儀錶板。憑此，他們可實時瀏覽去識別化的推薦狀態資料。

安全統一通信系統包括文本、影片（遙距醫療）、電子郵件和電話，供 SC 在其儀錶板上與患者即時通信，以預約電話、篩查和安排現場訪問

自動化的人工智能匹配和算法驅動的查找、篩選和招募系統。

為 SC、贊助商和 CRO 提供逐分鐘指標，顯示每個機構上推薦、聯絡、篩選和入組的患者人數。

贊助商與 CRO 可下載研究進度資料。

遵守《健康保險可攜與責任法》並保護患者的私隱安全。

全球網站數量無上限。

提供所有語言。

ScreenMatch 是為 SC 打造的「一流」支持系統，可幫助其聯絡和通過電話篩選患者

Uber Health 為患者提供交通預約服務。





關於 TrialWire™ www.trial-wire.com

TrialWire™ 是一家私營技術公司，在臨床試驗患者招募領域享有 25 年的經驗。

TrialWire™ 致力於解決患者招募危機。作為藥物開發領域所面臨的最嚴峻問題之一，每天因試驗擱置而造成的損失高達億美元。

TrialWire™ 平台是最安全的服務平台（由 Salesforce Health Cloud 提供支援）。該平台運用人工智能和高級算法查找在線研究病情的合適人選。該平台運用人口統計、患者意向和內容等網絡上所有可用資訊來確定其資格。

其人工智能匹配篩選器會對受邀來到該平台的患者進行篩選，從而為研究進行精確的匹配。無需註冊賬號。該平台通過 ClinicalTrials.Gov 等獲批的試驗註冊機構獲取研究資料。

TrialWire™ 取得成功的關鍵在於，該平台尋找積極通過網絡了解更多關於自身病情的患者。他們連接到一個網站的耗時不足兩分鐘。這些患者呈現持續高留存率。

傳媒聯絡人： Chris Davidson The BioPharma Agency Team@BioPharmaAgency.com