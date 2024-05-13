TrialWire 患者招募平台重启停滞的临床试验并入围 2024 年 Citeline 多项奖项

波士顿, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrialWire™ 快速患者招募平台是唯一一个由人工智能和算法驱动的按招募人数计费的固定费用解决方案，经 Citeline 评选入围三个重要类别奖项终评：



临床试验中人工智能的最佳应用

最佳面向患者的技术项目

最佳面向申办方的技术项目





尝试按招募计费，24小时内开始

TrialWire™ 不仅可以及时找到高度符合条件的患者，还能减少患者沟通延误和阻力，缩短现场联系和筛选时间。在一项典型的研究中，由于无法取得联系，高达 50% 的患者可能会流失。TrialWire™ 统一通信系统及其实时警报与升级功能解决了这一问题，并迅速重启试验。申办方和合同研究组织 (CRO) 得以实时查看进展情况，并在患者联系停滞不前时收到提醒。

TrialWire™ 平台在生物制药公司基于研究中心和去中心化药物临床试验 (DCT) 研究方面得到了广泛应用。该平台的首席执行官兼创始人 Susan Fitzpatrick-Napier 感谢客户及关键技术合作伙伴在推动平台获得成功方面发挥的作用。

“我们很高兴能在 2023 年的 Citeline 奖项获奖的基础上再接再厉，并再次作为临床试验领域的关键行业参与者得到认可。我要感谢我们在全球范围内的 CRO，生物制药客户，以及全球领先的技术合作伙伴，包括 Salesforce Health Cloud、Uber Health 和 Twilio。他们使我们能够为客户提供最先进、安全高效且值得信赖的服务。

“能够在这三个奖项类别中获得认可——作为患者招募人工智能与技术的领导者，在患者和申办方互动方面表现卓越——对我们来说意义非凡。这凸显了我们的共同愿景，即打造一个以患者为中心、创新、注重多元化且可及性的平台。”

Citeline 表示，这些奖项“展示了临床试验设计、技术进步和成果方面的卓越表现，以及个人、部门、团队或组织的杰出成就。”

以下是奖项类别和入围者：

临床试验中人工智能的最佳应用

人工智能正在改变医疗保健，并逐渐在制药领域立足。人工智能提供了推动药物发现、临床开发和新药应用的新方法。此奖项表彰将人工智能用于简化临床试验流程或确保其成功的企业。

以下是入围者：

ICON

Medidata

Moderna

TrialWire

Yseop





最佳面向患者的技术项目

该奖项旨在表彰数字健康技术在临床试验中产生的变革性影响。创新者通过各种数字工具，如智能手机应用和移动健康设备，重塑患者数据收集。评委们正在寻找能够优化患者体验和数据质量的产品，从电子日志到创新移动设备，以促进无缝试验参与。

以下是入围者：

IQVIA

Medidata’s eCOA - Medidata（Dassault Systèmes公司）

Moderna and ProofPilot

TrialWire

最佳面向申办方的技术项目



该奖项旨在表彰尖端科技平台在最大化临床试验数据方面的重要作用。先进的软件能够提高试验各个阶段的效率，协助申办方进行物流、监测、风险缓解和数据分析。评委们正在寻找能够优化研究团队管理和试验活动监控的产品。

以下是入围者：

Bioforum, The Data Masters

Certara

CluePoints

Cytel

Medidata: Medidata 临床数据工作室团队

Phastar

TrialWire





超过 80% 的临床试验未能按时招募患者，30% 的研究中心无法达到招募目标（10% 的研究中心未招募任何患者），而 TrialWire™ 能够为研究中心、申办方、CRO 和投资者提供了安心保障，可显著节省成本和时间。

TrialWire™ 自动招募平台 可在 24 小时内快速启动并扩展，因为该平台无需任何审批即可开始运行。

基于可靠的 Salesforce Health Cloud 的 TrialWire™ 平台包括：

为每个研究协调员 (SC) 提供的专门的安全门户仪表板，以便他们查看患者详情和医疗信息，并实时查看进展

为申办方和 CRO 提供的仪表板，以便他们实时查看去标识化的转介状态数据

为 SC 提供的可靠的统一通信系统，包括文字、视频（远程医疗）、电子邮件和电话，置于其仪表板内，以便他们与患者进行即时沟通，以预约电话会诊、筛选和安排研究中心访问

自动化的人工智能匹配和算法驱动的查找、筛选和招募系统

为 SC、申办方和 CRO 提供的分钟级指标，显示每个现场转介、联系、筛选和招募的患者数量

供申办方和 CRO 下载的研究进展数据

HIPAA 合规性和患者隐私安全性

全球范围内不限数量的研究中心

支持所有语言

ScreenMatch - 为 SC 提供“白手套”支持系统，帮助联系与电话筛查患者

用于患者交通预订的 Uber Health





关于 TrialWire™ www.trial-wire.com TrialWire™ 是一家私营科技公司，在临床试验患者招募领域拥有25年经验。

TrialWire™ 正在解决患者招募危机，这是药物研发领域面临的最严重问题之一，每天由于停滞试验造成数十亿美元的损失。

TrialWire™ 是最可靠的服务平台（由 Salesforce Health Cloud 提供支持），它利用人工智能和先进算法找到那些在线上搜索病情相关信息的合适人选。它利用所有可用的在线信息，包括人口统计学、意图和内容，来确定符合条件的患者。

患者受邀进入平台，通过人工智能匹配筛查器筛查，然后提供精确的研究匹配。无需注册账户。该平台从经过批准的试验注册库，如 ClinicalTrials.Gov，获取研究数据。

TrialWire™ 成功的关键在于寻找那些目的明确、积极在线上搜索关于自身病情信息的人。他们可以在不到两分钟内与研究中心取得联系。这些人保持着极高的留存率。





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