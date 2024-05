Lactalis Canada lance Enjoy! – Une nouvelle marque de produits à base de plantes pour les Canadiens et les Canadiennes

La nouvelle gamme comprend des boissons nutritives et délicieuses à teneur élevée en protéines à base d’avoine, d’amande et de noisettes

TORONTO, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France, a annoncé aujourd’hui le lancement de sa nouvelle marque de produits à base de plantes, Enjoy!. Il s’agit d’une gamme de boissons à base de plantes nutritives et délicieuses, non sucrées et à teneur élevée en protéines qui se retrouve maintenant sur le marché.



« Nous sommes ravis de lancer Enjoy!, qui vient enrichir le vaste portefeuille de Lactalis Canada qui compte maintenant 20 marques emblématiques, et qui élargit notre offre de produits à base de plantes pour les consommateurs canadiens en tirant parti de notre expertise dans cette catégorie sans produits laitiers », a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction, Lactalis Canada.

Les six produits d’Enjoy! – boissons d’avoine non sucrée, d’avoine non sucrée à la vanille, d’amande non sucrée, d’amande non sucrée à la vanille, de noisette non sucrée et de noisette et d’avoine non sucrées – sont à base de plantes, offrent 8 g de protéines de pois par 250 mL et ont un bon goût avec une texture crémeuse qui est facile à mousser.

« Proposant des boissons nutritives, riches en protéines et non sucrées, Enjoy! répond à la demande croissante des consommateurs pour des options à base de plantes qui ont un bon goût et des effets positifs sur la santé, ayant la certification sans OGM et sans gluten, sans colorants, arômes ni agents de conservation artificiels », a déclaré Nathalie Cusson, directrice générale de la division Lait de consommation de Lactalis Canada. « Ce qui distingue Enjoy! c’est sa forte teneur en protéines que les consommateurs recherchent de plus en plus dans leur alimentation quotidienne. »

En outre, cette marque, dont les produits sont fabriqués au Canada, s’associe à l’organisation mondiale 1% For The Planet, dont les membres contribuent pour au moins 1 % des revenus annuels à des causes environnementales, et à Sustainable Forestry Initiative (ISF) pour l’emballage.

Avec une installation de production nouvellement convertie de 33 150 pieds carrés à Sudbury, en Ontario, qui est maintenant pleinement opérationnelle, en tant qu’usine de fabrication spécialisée, Lactalis Canada se réjouit à l’idée de continuer à jouer un rôle vital dans la région grâce à sa contribution économique et sociale.

Les produits Enjoy! sont vendus dans la plupart des grands détaillants du Canada. Pour en savoir plus sur les produits Enjoy!, visitez le site www.enjoyplantfoods.ca.

À propos de Lactalis Canada Inc.

À propos de Lactalis Canada Inc. Forte d’une histoire s’étalant sur plus de 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file laitier canadien derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi’s, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Enjoy! Marie Morin Canada, Galbani et Président. Comptant plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication, l’entreprise et ses plus de 4 000 employé(e)s se sont engagé(e)s à enrichir et à nourrir la vie des Canadien(ne)s grâce à ses produits de grande qualité, à sa contribution aux collectivités et à ses partenariats avec les agriculteurs, clients, partenaires et fournisseurs. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à www.lactalis.ca.

Personne-ressource auprès des médias :

Relations avec les médias de Lactalis Canada

media@ca.lactalis.com

