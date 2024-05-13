EBC金融集團與聯合國基金會的「聯合消滅瘧疾」運動以及全球支援者一起對抗瘧疾

由聯合國基金會共同打敗瘧疾組織發起的「聯合打敗瘧疾5公里運動」 EBC金融集團吉隆坡辦公室參加聯合打敗瘧疾5公里運動，展示與全球夥伴團結一致打敗瘧疾的決心 EBC金融集團代表參與華盛頓國會山莊舉行的聯合打敗瘧疾全球領袖高峰會，與全球夥伴及領袖探討打敗瘧疾事宜。 EBC在全球支持打敗瘧疾5公里運動

EBC金融集團最近與聯合國基金會（UNF）發起的“聯合消滅瘧疾”（United to Beat Malaria）活動的應援者和合作夥伴一起參加了2024年抗瘧疾5K路跑活動。世界瘧疾日（4月25日）至5月5日期間，在打敗瘧疾的戰鬥中跑出5公里，以籌集資金支持瘧疾救治計畫和生命救援資源

在世界防治瘧疾周期間，EBC全球員工通過跑步、步行和游泳等活動參與提高人們對瘧疾的認識，強調對抗瘧疾的重要性。通過這些集體努力，近期，EBC金融集團收到聯合國基金會的感謝信，EBC的努力，為近25,000個家庭提供了100,000頂蚊帳，保護了約15 萬人免受瘧疾侵害。

日前，EBC金融集團參加了3月10日至12日在華盛頓特區舉行的「聯合打敗瘧疾全球領袖高峰會」。該高峰會匯集全球領導者、健康專家、公共政策專家、倡議者等，加強全球打敗瘧疾的倡議及行動，加速根除瘧疾。在高峰會期間，聯合打敗瘧疾組織執行長Margaret McDonnell和世界衛生組織全球瘧疾計畫主任Daniel Ngamije等核心領袖探討如何利用人工智慧和建模來改善瘧疾的預測及介入措施。

EBC金融集團的代表，同時受邀參觀國會，並與聯合國基金會、世界衛生組織和美國國會的代表進行了交談。 EBC對打敗瘧疾全球相關活動的參與，凸顯了其對打敗瘧疾，並推動改善衛生系統的承諾。

2024年 4 月，EBC金融集團宣布與共同打敗瘧疾組織正式建立合作夥伴關係，透過支持瘧疾的治療工具和項目，加強了該公司拯救生命，共建平等社會的決心。

EBC金融集團始終堅定不移地在全球實踐其企業責任，保護資源匱乏區群體免受瘧疾之害，並堅持其參與解決全球健康挑戰的承諾。與聯合打敗瘧疾組織的合作，只是EBC在致力打敗這可預防疾病的旅程中的一步。

參與全球領袖高峰會及打敗瘧疾5公里運動等活動，使EBC 集團及全球員工進一步了解瘧疾及防治措施。透過全球合作夥伴帶來的經驗及豐富視角，EBC 將持續聯手更多的組織及夥伴，推動具有影響力的變革。

展望未來，EBC金融集團將持續深化與聯合國基金會和相關慈善組織的合作，運用專業知識、創新策略及全球影響力，與合作夥伴致力成為打敗瘧疾的一代，改善全球衛生系統，並推動建構平等、健康社會。

有關EBC金融集團ESG計劃的更多資訊，請訪問 www.ebc.com/ESGhttp://www.ebc.com/ESG。

###

關於EBC金融集團

EBC Financial Group （EBC） 成立於受人尊敬的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，包括金融經紀、資產管理和全面的投資解決方案。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等著名金融中心設有戰略性辦事處，為全球零售、專業和機構投資者的多元化客戶提供服務。

EBC獲得了多個獎項的認可，以堅持最高水準的道德標準和國際法規而自豪。EBC Financial Group （UK） Limited 受英國金融行為監管局 （FCA） 監管，EBC Financial Group （Australia） Pty Ltd 受澳大利亞證券和投資委員會 （ASIC） 監管，EBC Financial Group （Cayman） Limited 受開曼群島金融管理局 （CIMA） 監管。

EBC集團的核心是經驗豐富的專業人士，他們在大型金融機構擁有超過30年的豐富經驗，他們熟練地度過了從廣場協定到2015年瑞士法郎危機的重大經濟週期。EBC宣導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為重的文化，確保每一次投資者參與都得到應有的認真對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。EBC也是聯合國基金會「聯合戰勝瘧疾」運動的合作夥伴，該活動旨在改善全球健康結果。從2024年2月開始，EBC支援牛津大學經濟系的“經濟學家做了什麼”公眾參與系列，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增進公眾的理解和對話。

https://www.ebc.com/