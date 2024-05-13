EBC金融集团参加联合国基金会共同打败疟疾5公里运动 致力成为打败疟疾的一代

由联合国基金会共同打败疟疾组织发起的「联合打败疟疾5公里运动」 EBC金融集团吉隆坡办公室参加联合打败疟疾5公里运动，展示与全球伙伴共同打败疟疾的决心 EBC金融集团代表参与在华盛顿国会山庄举行的联合打败疟疾全球领袖峰会，与全球伙伴及领袖探讨打败疟疾事宜 EBC在全球支持打败疟疾5公里运动

近日，EBC集团与联合国基金会共同打败疟疾的全球伙伴，参加了“联合打败疟疾5公里”运动。这一运动旨在扩大宣传打败疟疾的迫切需求，将全球人民团结起来，于世界疟疾日（4月25日）至5月5日期间，在打败疟疾的战斗中走出5公里，以筹集资金支持疟疾救治项目和生命救援资源。

在世界防治疟疾周，EBC全球员工通过跑步、步行和游泳等活动进一步宣传疟疾相关信息，提高全球对疟疾的认识，并鼓励更多人参与进来。近期，EBC金融集团收到联合国基金会的感谢信，EBC的努力，为近25,000个家庭提供了100,000顶蚊帐，保护了约150,000人免受疟疾侵害。

日前，EBC金融集团参加了3月10日至12日在华盛顿特区举行的“联合打败疟疾全球领袖峰会”。该峰会汇聚全球领导者、健康专家、政策制定者、倡导者等，加强全球打败疟疾的倡议及行动，从而加速根除疟疾。峰会期间，联合打败疟疾组织执行主任Margaret McDonnell和世界卫生组织全球疟疾计划主任Daniel Ngamije等核心领袖探讨了如何利用人工智能和建模来改进疟疾的预测及干预措施。

EBC金融集团的代表，同时受邀参观国会，并与联合国基金会、世界卫生组织和美国国会的代表进行了交谈。EBC对打败疟疾全球相关活动的参与，凸显了其对打败疟疾，推动改善卫生系统的承诺。

2024年 4 月，EBC 金融集团宣布与联合打败疟疾组织正式建立合作伙伴关系，通过支持疟疾的治疗工具和项目，加强了该公司拯救生命，共建平等社会的决心。

EBC 金融集团始终坚定不移地在全球践行其企业责任，保护资源匮乏区群体免受疟疾之害，并坚持其参与解决全球健康挑战的承诺。与联合打败疟疾组织的合作，只是EBC在致力打败这一可预防疾病的征程中的一步。

参与全球领袖峰会及打败疟疾5公里运动等活动，使EBC 集团及全球员工进一步了解疟疾及防治措施。借助全球合作伙伴带来的经验及丰富视角，EBC 将持续联手更多的组织及伙伴，推动具有影响力的变革。

展望未来，EBC金融集团将进一步深化与联合国基金会及相关慈善组织的合作，利用专业知识、创新战略及全球影响力，与合作伙伴致力成为打败疟疾的一代，改善全球卫生系统，推动构建平等、健康社会。

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— 关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group 于2021年在英国伦敦成立，是一家集金融券商、资产管理、移民投资等服务为一体的综合性金融集团，在伦敦、香港、东京、悉尼、开曼群岛、新加坡、吉隆坡、曼谷、利马索尔、雅加达、波哥大等多地设有分公司和办事处，全球员工逾300人。

EBC集团在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受其监管，EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223。

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。秉持着诚信与尊重的原则，EBC致力于让每个认真交易的人，都被认真对待。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部在金融领域的官方合作伙伴，覆盖范围为亚太地区、拉丁美洲地区、中东、非洲和大洋洲。同时，EBC携手联合国基金会共同打败疟疾，改善全球卫生系统。2024年2月，EBC联手牛津大学经济系举办“经济学家都干了什么”研讨会，聚焦经济学热门议题及全球挑战，推动构建专业安全、透明高效的投资环境，促进社会进步发展。

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