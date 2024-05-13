تنضم مجموعة EBC المالية إلى حملة "التحالف من أجل هزيمة الملاريا"، مبادرة من مؤسسة الأمم المتحدة في محاربة الملاريا

لنتحرك ضد الملاريا مسافة 5K لـ 2024 مكتب EBC في كوالالمبور ينضم إلى حدث لنتحرك ضد الملاريا 5K ممثلو مجموعة EBC المالية يحضرون قمة متحدون للتغلب على الملاريا الركض لدعم حملة لنتحرك ضد الملاريا.

انضمت مجموعة EBC المالية (EBC) مؤخرًا إلى الداعمين والشركاء لحملة "متحدون للتغلب على الملاريا"، وهي حملة أطلقتها مؤسسة الأمم المتحدة (UNF)، في حدثها الافتراضي "تحرك ضد الملاريا 5K 2024". وقد وحدت هذه المبادرة الناس على مستوى العالم لرفع مستوى الوعي وجمع الأموال من خلال التأكيد على الحاجة الملحة لأدوات وبرامج فعالة لعلاج الملاريا.

شارك موظفو EBC في جميع أنحاء العالم في رفع مستوى الوعي خلال أسبوع الملاريا العالمي من خلال الجري والمشي والسباحة، مع اعتماد بشأن أهمية مكافحة الملاريا. ومن خلال هذه الجهود المستمرة، تمكنت مجموعة EBC المالية من توفير ما يقرب من 25000 أسرة بـ 100000 ناموسية، مما يصل إلى حماية حوالي 150000 شخص من المرض.

شاركت مجموعة EBC المالية في قمة القيادة متحدون للتغلب على الملاريا 2024، وهي حملة نظمتها مؤسسة الأمم المتحدة، والتي عقدت في الفترة من 10 إلى 12 مارس في واشنطن العاصمة. وقد جمعت القمة قادة عالميين وخبراء في مجال الصحة ودعاة لتعزيز المبادرات وتسريع الجهود. للقضاء على الملاريا في جميع أنحاء العالم. سلطت مشاركة مجموعة EBC المالية الضوء على التزامها بمكافحة الملاريا أثناء التعامل مع ممثلي مؤسسة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والكونغرس الأمريكي.

في أبريل، أعلنت مجموعة EBC المالية عن شراكتها الرسمية مع United to Beat Malaria، مما يعزز تفاني الشركة في إنقاذ الأرواح من خلال دعم أدوات وبرامج العلاج المهمة. خلال القمة، استكشف المتحدثون الرئيسيون مثل مارغريت ماكدونيل، المدير التنفيذي لمنظمة متحدون للتغلب على الملاريا، والدكتور دانييل نجاميجي، مدير برنامج الملاريا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، استخدام الذكاء الاصطناعي والنمذجة لتحسين التنبؤات والتدخلات.

تظل مجموعة EBC المالية ثابتة في مهمتها المتمثلة في حماية المجتمعات الضعيفة من الملاريا ودعم التزامها بمواجهة التحديات الصحية العالمية. إن الشراكة مع منظمة متحدون للتغلب على الملاريا هي مجرد خطوة واحدة في رحلتهم المستمرة نحو القضاء على هذا المرض الذي يمكن الوقاية منه. بفضل الرؤى التعاونية المكتسبة من قمة القيادة لعام 2024 وحدث التحرك ضد الملاريا 5K، تستعد EBC لمواصلة قيادة التغيير المؤثر.

للمضي قدمًا، تخطط مجموعة EBC المالية لتعميق التعاون مع مؤسسة الأمم المتحدة والمنظمات الخيرية الأخرى، والاستفادة من الخبرة الجماعية والاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز النظم الصحية وتعزيز العدالة في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات ESG الخاصة بمجموعة EBC المالية، يرجى زيارة www.ebc.com/ESG.

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وتشتهر بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. من خلال مكاتبها المنتشرة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول وغيرها، تقدم EBC خدماتها إلى مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمهنيين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

معترف بها من قبل العديد من الجوائز، تفخر EBC بالتزامها بأعلى مستويات المعايير الأخلاقية واللوائح الدولية. تخضع مجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع مجموعة EBC المالية (أستراليا) Pty Ltd للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع مجموعة EBC المالية (كايمان) المحدودة للتنظيم من قبل سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA).

يوجد في قلب مجموعة EBC محترفون متمرسون يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، وقد اجتازوا ببراعة دورات اقتصادية مهمة بدءًا من اتفاقية بلازا وحتى أزمة الفرنك السويسري عام 2015. تدعم EBC ثقافة تكون فيها النزاهة والاحترام وأمن أصول العميل ذات أهمية قصوى، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة مستثمر بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

EBC هي شريك الصرف الأجنبي الرسمي لنادي برشلونة، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. EBC هي أيضًا شريك في حملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" من قبل قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، وإزالة الغموض عن الاقتصاد، وتطبيقه على التحديات المجتمعية الكبرى لتعزيز التفاهم والحوار العام.

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