فنادق الهفوف تتحول إلى عالم رقمي: FMUSER تطلق حل IPTV باللغة العربية

يمكن لـ FMUSER تخصيص واجهة مستخدم نظام IPTV وفقًا لمتطلبات الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة أو المنطقة السكنية أو السفن السياحية أو القطارات أو صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم أو غير ذلك. يمكن تخصيص كافة العناصر، من الألوان، والموضع، إلى القوالب.

يمكّن نظام IPTV الخاص بالفندق من FMUSER الضيوف من الوصول بسهولة إلى مجموعة من الخدمات من غرفهم، بما في ذلك التنظيف والغسيل وما إلى ذلك. يلغي هذا التكامل الحاجة إلى مكالمات أو زيارات متعددة، مما يبسط تجربة الضيف ويعززها.