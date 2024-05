Transformation digitale de la gouvernance au GITEX Africa 2024, avec Convene

Pour renforcer les Conseils d'Administration Africains, Convene présente ses solutions de gouvernance sécurisées & de reporting ESG au GITEX Africa 2024.

Nous sommes ravis d'être au GITEX Africa 2024 et de capitaliser sur l'accueil incroyable réservé à notre portail primé du conseil d'administration.” — Michael Yap, PDG d'Azeus Convene

MARRAKECH, MOROCCO, May 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Azeus Convene, un leader des solutions de gouvernance sécurisées, est ravi d'annoncer sa participation au GITEX Africa 2024, le plus grand salon technologique d'Afrique. Cette année, l'événement se concentre sur le thème " Transformation digitale & numérisation : Façonner un avenir axé sur la technologie". Tenu à Marrakech, Maroc, du 29 au 31 mai, Convene présentera sa gamme complète de produits conçus pour renforcer les Conseils d'Administration et les propulser vers un avenir numérique, s'alignant parfaitement avec le thème de GITEX Africa visant à accélérer la transformation digitale dans tous les secteurs d’activité.Convene comprend les besoins uniques des Conseils d'Administration du continent Africain vaste et diversifié. Engagement à fournir des solutions accessibles et impactantes aux conseils d'administration de toute la région.. Pour encourager une adoption fluide, les solutions Convene sont entièrement localisées non seulement en termes de langue, mais également en tenant compte des réglementations et des meilleures pratiques régionales. Cet engagement s'étend au-delà des barrières linguistiques, Convene fournissant un support pratique dédié et une équipe d'assistance pour garantir une expérience utilisateur fluide à tous ses clients dans plus de 100 pays.Au GITEX Africa 2024, Convene présentera trois solutions clés :Convene, le portail du Conseil d'Administration :Cette plateforme sécurisée rationalise les réunions du CA, favorise la collaboration en temps réel entre administrateurs, le partage sécurisé de documents et la prise de décision efficace. Le portail du CA Convene adhère aux normes de gouvernance et de conformité les plus strictes, garantissant la confidentialité des données, les pistes d'audit et le respect de la réglementation pour toutes activités.Convene ESG :Facilité de navigation dans les lourdeurs des rapports ESG. Automatisation de la collecte de données, génération de rapports consolidés et atteinte des objectifs de développement durable. Convene ESG utilise un cadre robuste qui garantit la conformité aux principales normes ESG, par exemple, GRI, SASB, ISSB, TCFD et simplifie le respect des exigences réglementaires.CiT-Convene in Teams :Réinventez l'expérience des réunions des comités avec une intégration transparente à votre plateforme de collaboration préférée. CiT permet des discussions dynamiques et une prise de décision efficace grâce à des fonctionnalités en temps réel."Satisfaction d'être au GITEX Africa et de capitaliser sur l'accueil incroyable réservé au portail primé du conseil d'administration. Nous voyons un potentiel énorme dans les économies en croissance rapide du continent et les entreprises innovantes. Notre participation au GITEX Africa souligne notre engagement à investir dans la région", déclare Michael Yap, PDG d'Azeus Convene. Notre plateforme est conçue pour digitaliser le conseil d'administration et les comités et permettre les meilleures pratiques pour les réunions formelles. Nous renforçons de manière significative notre présence en Afrique du Nord et en Afrique Francophone, et nous nous engageons à développer nos activités dans différents pays de ces régions. Nous investirons davantage en termes de ressources, y compris les ventes, le support et d'autres domaines clés, pour mieux servir et soutenir le marché en croissance de l'Afrique du Nord et Francophone.Reprenant ce sentiment, Ashraf Ghoneim, directeur régional, a déclaré : "GITEX Africa est une plate-forme fantastique pour entrer en contact avec des organismes à travers l'Afrique. Nous montrons comment les solutions Convene permettent aux Conseils d'Administration d'adopter la gouvernance d'entreprise numérique, pilotant la transformation digitale de l'Afrique. Notamment, nous adaptons des solutions pour l'Afrique du Nord et l'Afrique Francophone, en mettant l'accent sur le support localisé et des partenariats solides. Cette approche complète permet aux Conseils d'Administration de toute l'Afrique - Nord, Francophone, Est, Ouest et SADC - de captaliser sur la transformation digitale et d'atteindre leurs objectifs stratégiques".Les solutions Convene sont utilisées par certaines des plus grandes banques, sociétés cotées et organismes gouvernementaux à travers le monde, aux Amériques, en Afrique, au Moyen Orient, en Europe, en Océanie & en Asie.Convene invite tous les participants à visiter le stand 4E-7 au GITEX Africa 2024. Assistez à des démonstrations en direct de nos solutions, discutez des défis uniques de votre Conseil d'Administration avec nos experts et découvrez comment Azeus Convene peut vous aider à transformer vos pratiques de gouvernance d'entreprise pour l'avenir numérique.Pour en savoir plus sur Convene et comment votre organisme peut en bénéficier, visitez www.azeusconvene.com/fr-ma et planifiez une démonstration.