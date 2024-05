Royal Flushh: Die japanische Lösung für die Angst vor öffentlichen Toiletten

Winken Sie mit der Hand, um den Toiletten-Schallmaskierer zu aktivieren Royal Flushh Japan Toilet Sound Ein japanischer Toiletten-Schallmaskierer an der Wand wird durch einen Sensor aktiviert, wenn man mit der Hand winkt.

Der Royal Flushh, entwickelt in Japan, bietet innovative Geräuschunterdrückung für Toilettengänge. Eine Lösung für eine entspanntere Badezimmererfahrung

Ich erinnere mich noch gut, wie peinlich es war, leise auf der Schultoilette zu sein, um nicht das Lachen der Mädchen zu ziehen. Wer braucht das schon in seiner Verletzlichkeit?!” — Donna Burke

TOKYO, JAPAN, May 13, 2024 / EINPresswire.com / -- Für viele Menschen sind öffentliche Toiletten eine unangenehme Notwendigkeit. Der Gedanke daran, dass Außenstehende die Geräusche ihres Toilettenbesuchs hören könnten, lässt vielen den Angstschweiß auf die Stirn treten. In solchen Momenten zeigt sich der menschliche Organismus oft unbarmherzig – was raus muss, muss raus, und dabei entstehen unvermeidlich peinliche Geräusche.Abhilfe schafft nun ein innovatives Produkt aus Japan: Der Royal Flush, ein Geräuschminderer für Toiletten. Dieses Gerät verwandelt den stressigen Gang zur öffentlichen Toilette in ein entspannteres Erlebnis, indem es harmonische Wald- und Wassergeräusche abspielt, die ungewollte Lautäußerungen diskret übertönen.Die Erfinderin Donna Burke, eine in Japan lebende australische Videospielikone, hat diesen Trend weltweit bekannt gemacht. Der batteriebetriebene Royal Flush lässt sich einfach in jedem Badezimmer installieren und eignet sich hervorragend für Unternehmen, Restaurants und Bars sowie alle öffentlichen Einrichtungen, die ihren Gästen und Mitarbeitern mehr Privatsphäre bieten möchten.Donna Burke teilt ihre persönlichen Erfahrungen, die sie zur Entwicklung des Royal Flush bewegt haben: "Ich erinnere mich gut an die peinlichen Momente in der Schule, als ich versuchte, die Toilette so leise wie möglich zu benutzen. Niemand sollte sich in seiner verletzlichsten Situation dem Spott aussetzen müssen."Darüber hinaus trägt der Royal Flush auch zum Umweltschutz bei. Oft wird die sogenannte Doppelspülung genutzt, um die Geräusche zu übertönen, was zu einem unnötigen Wasserverbrauch führt. Der Royal Flush reduziert diesen Verbrauch signifikant, indem er eine nachhaltigere und ökologischere Nutzung der Toilette ermöglicht.Erfahren Sie mehr über dieses innovative Produkt und wie es das Toiletten-Erlebnis revolutioniert, unter https://www.japantoiletsound.com

