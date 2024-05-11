حلول FMUSER IPTV ترفع فنادق الجبيل إلى آفاق تكنولوجية جديدة
يتوافق حل IPTV الخاص بالفندق من FMUSER مع مصادر المحتوى المتنوعة، بما في ذلك HDMI وUHF المحلي وإشارات الأقمار الصناعية (برامج التلفزيون المدفوعة مثل Canal+ وDSTV، بالإضافة إلى برامج التلفزيون المجانية مثل Ethiosat وNilesat)، إلى جانب البرامج التلفزيونية المشفرة
يمكن لـ FMUSER تخصيص واجهة مستخدم نظام IPTV وفقًا لمتطلبات الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة أو المنطقة السكنية أو السفن السياحية أو القطارات أو صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم أو غير ذلك. يمكن تخصيص كافة العناصر، من الألوان، والموضع، إلى القوالب.
تبحث الفنادق في الجبيل بشكل عاجل عن الدعم الفني للانتقال من أنظمة تلفزيون الكابل الحالية وإيجاد بديل مناسب.GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA, May 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- ومع تزايد الحاجة إلى وسائل الترفيه المتقدمة داخل الغرف في فنادق الجبيل، أصبح الانتقال من تلفزيون الكابل التقليدي إلى أنظمة IPTV أمرًا بالغ الأهمية. تبحث الفنادق الآن عن مقدمي خدمات موثوقين لتسهيل هذه التجربة الجديدة. يعد FMUSER شريكًا مثاليًا، حيث يقدم حزمة شاملة تساعد الفنادق على الانتقال بسلاسة من تلفزيون الكابل أو إنشاء نظام IPTV جديد تمامًا.
I. الوظائف الرئيسية
1. مصادر البث التلفزيوني المباشر: يوفر حل IPTV الخاص بالفندق من FMUSER مصادر تلفزيونية مباشرة متنوعة، بما في ذلك مدخلات الأقمار الصناعية وUHF وHDMI. يمكن للفنادق في الجبيل أن توفر لضيوفها مجموعة واسعة من القنوات العربية والعالمية للبرامج والترفيه المفضلة لديهم.
2. الفيديو حسب الطلب: يمكن للفنادق تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات والمحتوى حسب الطلب بتنسيق على الطراز العربي. يمكن للضيوف الاستمتاع بالمحتوى المتميز في الوقت الذي يناسبهم، مما يعزز تجربة الترفيه داخل الغرفة.
3. مقدمة عن الفندق: يشتمل حل FMUSER على وظيفة تقديم فندق على الطراز العربي. يمكن للفنادق عرض عروضها ومرافقها وخدماتها الفريدة من خلال عروض الوسائط المتعددة، مما يخلق الترقب ويقدم نظرة شاملة للضيوف.
4. طلب الطعام: يتميز الحل بوظيفة طلب الطعام المصممة حسب الطراز العربي. يمكن للضيوف تصفح خيارات تناول الطعام في الفندق والطلب منها بسهولة، بما في ذلك المأكولات العربية التقليدية، مما يعزز الرضا ويروج لعروض الطهي.
5. تكامل خدمات الفندق: يتكامل تلفزيون FMUSER IPTV للفنادق بسلاسة مع الخدمات الفندقية، مما يتيح للضيوف الوصول إلى الخدمات وطلبها مباشرة من خلال التلفزيون الموجود في الغرفة. بدءًا من خدمة تنظيف الغرف وحتى مساعدة الكونسيرج وحجوزات السبا، تعمل هذه الميزة على تبسيط تجربة الضيف.
6. الأماكن السياحية القريبة: يمكن للفنادق تسليط الضوء على الأماكن السياحية القريبة ومناطق الجذب السياحي في الجبيل من خلال عروض الوسائط المتعددة. يمكن للضيوف استكشاف التراث الثقافي والطبيعي الغني للمنطقة، مما يعزز إقامتهم ويشجع الاستكشاف المحلي.
اعرف المزيد: https://ar.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html
ثانيا. كيف تعمل
يعد حل Hotel IPTV من FMUSER حلاً شاملاً يضمن ترفيهًا فائقًا داخل الغرفة من خلال التكامل الدقيق للعناصر الأساسية.
تبدأ العملية بإنتاج الإشارة ونقلها من مصادر مختلفة. يتم التقاط هذه الإشارات بواسطة طبق القمر الصناعي وهوائي UHF Yagi، وهما جزء من نظام هوائي FMUSER المتطور المصمم لالتقاط مجموعة واسعة من الإشارات، بما في ذلك القنوات الفضائية والقنوات المحلية عبر الهواء. بمجرد استلام هذه الإشارات، يتم إرسالها بسلاسة عبر كابل RF متحد المحور إلى المعدات الموجودة في غرفة التحكم.
في غرفة التحكم، يتم تشغيل جهاز استقبال الأقمار الصناعية المجاني FBE308 وجهاز الاستقبال FBE302U UHF. تقوم هذه الأجهزة بفك تشفير الإشارات وإعدادها لمزيد من النشر. يتيح FBE308 الوصول إلى القنوات الفضائية المجانية، بينما يستقبل FBE302U القنوات المحلية عبر الهواء، وبالتالي يوفر للضيوف خيارات محتوى متنوعة.
تقوم بوابة FBE801 IPTV، التي تعمل كمحور مركزي، بتوزيع محتوى IPTV عبر شبكة الفندق. يتكامل خادم IPTV هذا بسلاسة مع المكونات الأخرى ولا يعتمد على الاتصال بالإنترنت، مما يضمن التدفق السلس للمحتوى إلى كل جهاز تلفزيون في غرفة الضيوف.
يتم استخدام محولات الشبكة أيضًا في هذا النظام. فهي تقوم بتوصيل وإدارة الأجهزة المختلفة داخل البنية التحتية لشبكة الفندق، مما يسهل الاتصال الفعال بين خادم IPTV وأجهزة الاستقبال ومكونات النظام الأخرى. ويؤدي هذا إلى تجربة موثوقة ومبسطة للضيوف.
يستخدم النظام أيضًا أجهزة فك التشفير FBE010، التي تقوم بفك تشفير إشارات IPTV من خادم IPTV، مما يتيح للضيوف الوصول إلى المحتوى عالي الجودة والاستمتاع به على أجهزة التلفزيون داخل الغرفة الخاصة بهم. تتعامل أجهزة فك التشفير هذه مع مجموعة واسعة من تنسيقات الفيديو، مما يضمن التوافق مع مصادر المحتوى المختلفة.
يدعم نظام Hotel IPTV الخاص بـ FMUSER أيضًا أجهزة تشفير الأجهزة مثل HDMI وSDI. يتيح ذلك للفنادق التقاط المحتوى المخصص وترميزه وتقديمه أو بث الأحداث المباشرة، مما يعزز تجربة الترفيه داخل الغرفة للنزيل.
وأخيرًا، توفر FMUSER قطع الغيار والملحقات، بما في ذلك مجموعات الأدوات والمكونات الاحتياطية، مما يضمن تشغيل النظام دون انقطاع ويسمح بالصيانة الفعالة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يوفر هذا التنسيق الدقيق للمكونات والعمليات تجربة مشاهدة سلسة وممتعة للضيوف، مما يعزز إقامتهم حقًا.
يتعلم أكثر:
1. سلسلة فيديو FMUSER:
- الميزات والحلول: https://youtu.be/0jVFQs34oYI
- الأسئلة الشائعة: https://youtu.be/YzBcyj2NASE
- نظام IPTV سهل الإعداد: https://youtu.be/CPh5kd_sApU
- دراسة حالة لغرفة ضيوف فندق 100: https://youtu.be/FN388sPgz-U
2. قم بتنزيل ملف PDF لمعرفة المزيد حول حل FMUSER:
- باللغة الإنجليزية: https://www.fmradiobroadcast.com/UpLoad/OGbvDP-pmEipwiN4JDzE-g--/Files/202211/20221124142339332253.pdf
- باللغة العربية: https://www.fmradiobroadcast.com/UpLoad/OGbvDP-pmEipwiN4JDzE-g--/Files/202303/20230321113004825322.pdf
ثالثا. ميزات تقنية
1. حل خالٍ من الإنترنت: يعمل حل IPTV للفنادق من FMUSER بشكل مستقل عن الإنترنت من خلال استخدام تقنية هوائي الأقمار الصناعية وUHF. وهذا يضمن وصولاً مباشرًا دون انقطاع إلى البث التلفزيوني المباشر للضيوف في الجبيل، مما يوفر مجموعة متنوعة من القنوات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.
2. التكامل مع الأجهزة المختلفة: يتكامل حل FMUSER بسلاسة مع مشغلات HDMI وDVD، مما يسمح للضيوف بالاستمتاع بالقنوات التلفزيونية المباشرة ومحتوى الوسائط المتعددة من أجهزتهم الخاصة. تعمل هذه المرونة على تعزيز خيارات الترفيه، وتلبية تفضيلات الضيوف في الجبيل.
3. وظائف البث التلفزيوني المباشر: يوفر حل IPTV الخاص بالفندق من FMUSER وظائف البث التلفزيوني المباشر عن طريق استقبال وبث الإشارات التلفزيونية مباشرة إلى أجهزة تلفزيون غرف الضيوف. مع أطباق الأقمار الصناعية وهوائيات UHF وأجهزة مثل مشغلات HDMI وDVD، يمكن لفنادق الجبيل تقديم مجموعة واسعة من القنوات التلفزيونية المباشرة ومحتوى الوسائط المتعددة دون الاعتماد على الإنترنت.
4. التكامل السلس مع أنظمة الفندق: يتكامل حل IPTV للفنادق من FMUSER بسلاسة مع أنظمة الفندق الحالية، بما في ذلك برامج إدارة الممتلكات، وأنظمة الفوترة، وأنظمة التحكم في الغرف. يعمل هذا التكامل على تبسيط العمليات ومركزية التحكم وتمكين الاتصال الفعال بين الأنظمة. يمكن لموظفي الفندق إدارة تفضيلات الضيوف، والفواتير، وضوابط الغرفة من خلال واجهة موحدة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة ورضا الضيوف.
5. إصدارات متعددة اللغات مع تخصيص باللغة العربية: يدعم حل FMUSER Hotel IPTV الإصدارات متعددة اللغات التي يمكن تخصيصها بالكامل لتتناسب مع تفضيلات اللغة الخاصة بالفندق. سواء باللغة العربية أو بلغة أخرى، يمكن تصميم الواجهة لتلبية متطلبات محددة. ويضمن هذا التخصيص تجربة سلسة ومحلية للضيوف في مدينة الجبيل.
اتصل بـ FMUSER اليوم: https://ar.fmradiobroadcast.com/contact
رابعا. الخدمات الرئيسية
1. حزمة أجهزة التلفزيون المتوافقة
2. الخدمات المخصصة للنظام
3. خدمات التثبيت في الموقع
4. التكوين المسبق للنظام للتوصيل والتشغيل
5. مكتبة المحتوى العربي الاختيارية
6. التدريب المنهجي وتوثيق المنتج
في ضوء صناعة السياحة المزدهرة في المملكة العربية السعودية، وخاصة في مدن مثل الجبيل، تلتزم FMUSER بتلبية الطلب المتزايد على الترفيه داخل الغرفة من خلال تقديم حلول IPTV المخصصة للفندق، وبالتالي المساهمة في تحسين الأداء الوظيفي والوصول إلى الفندق سريع التوسع. القطاع في المنطقة.
Tom Leequan
FMUSER Broadcast
+86 139 2270 2227
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