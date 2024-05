"Rundum Selbst-Versorgt" ist mehr als nur Essen

Rundum Selbst-Versorgt

Für die vollständige Selbst-Versorgung von Körper, Geist & Seele

Frei sein und durch sich selbst bestimmt sein, von innen heraus bestimmt sein, ist eins.” — Friedrich von Schiller

DEUTSCHLAND, May 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Rundum Selbst-Versorgung ist mehr als nur Essen. Während im Außen Krieg und Chaos herrschen, ist es umso wichtiger, sich um und für sich Selbst zu sorgen - Wenn Nicht jetzt, wann denn dann?Beim "Rundum Selbst-Versorgt" Online-Event vom 12. - 19.05.2024 erfahren die Teilnehmenden, wie sie die Selbst-Versorgung von Körper, Geist & Seele in die Selbstbestimmung, zu Selbst-Bewusst:Sein und zu sich Selbst kommen können.Anbau von Obst und Gemüse auf kleinstem Raum mit Wachstums-Turbo hält 3x länger frischEgal ob in der Stadt oder auf dem Land, überall können geniale Lösungen gefunden werden, um Obst und Gemüse auf kleinstem Raum anzubauen. Selbst in der kleinsten Wohnung ist der Anbau von Obst und Gemüse möglich, indem kreative Methoden und verfügbare Ressourcen genutzt werden. Mit modernster Frequenz-Technologie ist die Ernte zudem schneller Reif, benötigt weniger Wasser und die frischen Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch.Die Kraft der Wildkräuter - Nutzen Sie die Wald- und Wildpflanzen-ApothekeDie Natur bietet Menschen eine Vielzahl an Möglichkeiten Selbst für Körper, Geist und Seele zu sorgen. Wildkräuter, vollgepackt mit Vitaminen und Nährstoffen, sind eine davon. Sie sind nicht nur ausgezeichnete natürliche Heilmittel, sondern können auch bei der Stärkung des Immunsystems und der Verbesserung der Verdauung helfen. Dr. rer. nat. Markus Strauß nimmt Sie mit auf eine virtuelle Reise zur Wald- und Wildkräuter-Apotheke.Pilze sicher sammeln und sogar ganz einfach selbst züchten ist das Thema von Naturlehrer Otmar Diez, der - als Dozent an der Waldakademie von Peter Wohlleben - auch die Vorteile von Waldbaden für die Selbst-Versorgung von Körper, Geist & Seele kennt.Trocknen und haltbar machenWeil die Ernte oft mehr bringt als gegessen werden kann, ist es hilfreich zu wissen, wie frische Lebensmittel auch für Monate haltbar gemacht werden können, um zum Beispiel auch im Winter noch eigenes Gemüse genießen zu können. Hierzu hat Evi Hildegard die Naturfee ein paar Tipps, die auch für die Gesundheit gut sind.Psychische und emotionale SelbstfürsorgeAuf dieses wichtige Thema der mentalen Gesundheit wird ebenfalls eingegangen. Teilnehmende lernen, wie sie sich selbst gegen negativen Stress und Überlastung schützen können und wie sie auf sich selbst achten können. Das Online-Event "Rundum Selbst-Versorgt" wird ihnen hierfür einfache Lösungsansätze aufzeigen.Selbst-Versorgung mit Licht- und FrequenzenDie Frequenz-Technologie bringt uns viele Vorteile aus der Natur, die uns eine wundervolle Unterstützung bei der rundum Selbst-Versorgung von Körper, Geist & Seele bieten.Überleben in der WildnisDie Natur ist voller Ressourcen, die genutzt werden können, um zu überleben. Beim "Rundum Selbst-Versorgt" Online-Event lernen die Teilnehmenden, wie sie auch in der Wildnis überleben können. Genießen Sie die Vorteile und die Freiheit, die die Unabhängigkeit von einem Supermarkt mit sich bringt.Rückenschmerzen ade und Notfall-Selbst-HilfeAußerdem erwartet Sie bei diesem einzigartigen Online-Event vom 12. - 19.05.2024 eine fantastisch einfache und einfach fantastische Möglichkeit, ihren Rücken mit einem zugelassenen Medizinprodukt zu heilen, sowie eine Notfall-Selbsthilfe für Abenteurer und auf Reisen.Freie Energie für alle MenschenProf. Dr. rer. nat. Claus W. Turtur hat bereits vor 10 Jahren in seinem Buch "Freie Energie für alle Menschen" beschrieben, dass die Raumenergie existiert. Weil das allerdings unerwünscht ist, erhält er schon lange keine Forschungsgelder mehr. Wie freie Energie funktioniert, woher sie kommt und wie wir sie nutzen könn(t)en, erklärt Prof. Turtur in einem spannenden Interview.Das Online-Event "Rundum Selbst-Versorgt" wurde mit Fachkenntnissen aus den Bereichen Selbstversorgung, Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein und Selbstentwicklung erstellt. Ziel ist es, den Teilnehmern das Wissen und die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie benötigen, um sich und ihre Familien unabhängig und nachhaltig zu versorgen und zu pflegen.Wer sich sein Ticket holt, bekommt 9 wertvolle Geschenke im Gesamtwert von rund 2.500,- € für die emotionale & physische Selbst-Versorgung, die Selbst-Fürsorge, den Selbst-Wert, Selbst-Vertrauen, Selbst-Heilung und für ein Selbst-Bestimmtes Leben. Zusammen mit den mehr als 20 hochspannenden Experten-Interview-Gesprächen können Sie ohne weitere Kosten endlich ihr freies, unabhängiges Selbst-Bestimmtes Leben beginnen.Zur Teilnahme gibt es die Tickets bis 19.05.2024 für eine kleine einmalige Schutzgebühr in Höhe von 9,99 €.Für weitere Infos und Teilnahme besuchen sie bitte die Webseite: https://selbstversorgt.info Alternativ können Sie für den Betrag auch alleine und ohne Popcorn, Chips & Cola ins Kino gehen und sich einen Film reinziehen, der Sie ganz sicher nicht im Leben weiter bringt. Es ist Ihre Ent-Scheidung. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht Du, wer dann?