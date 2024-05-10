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Teledyne FLIR IIS擴展其Forge相機系列，達到IP67防護等級，適用於智能農業、食品和飲料行業

Forge 1GigE IP67相機系列專為在嚴苛的工業工廠自動化環境中提供可靠性而設計

加拿大里士滿, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne FLIR IIS宣佈推出Forge® 1GigE IP67，這是其工業相機系列中最新的工業相機，旨在在嚴苛的工業環境中運行，同時確保高效率的生產能力。

Forge 1GigE IP67 是我們致力於為工廠自動化提供先進成像系統的最新產品

「我們很榮幸宣布推出我們最新的機器視覺產品，專為智能農業、食品和飲料行業設計。”Teledyne FLIR IIS總經理Sadiq Panjwani表示，「與機器視覺市場上一般用途相機不同，我們的解決方案是針對特定行業的複雜性量身打造。我們專注於關鍵市場，並從頭開發解決方案，並擁有對市場、客戶合作夥伴關係和技術創新的清晰理解。」

Forge 1GigE IP67相機系列具有IP67圓柱形外殼，可實現優化、簡單的系統集成，簡化操作後洗滌，防止污垢積聚。Smart Vision Lights®和Components Express, LLC（CEI）等合作夥伴提供多種IP67等級元件，為我們的客戶創建完整的IP67生態系統。

憑藉自動亮度調整功能（AGC和自動曝光）等進階相機功能，新型相機在可變和室外照明條件下動態調整。IEEE1588協定可實現多攝影機影像擷取同步，無損壓縮(LLC)提供更高的幀率和更低的頻寬需求，在不影響高速應用圖像品質的情況下最大化相機輸出

主要特點

  • IP67異物防護可減少灰塵和碎屑積聚，以簡化維護
  • 相機內建處理功能，可實現無丟失影像擷取和傳送
  • Spinnaker ® 4 SDK採用高度穩健和可靠的Teledyne GigE框架
  • 支援具有人工智慧功能的Sapera®圖像處理庫
  • 最新的索尼® CMOS圖像感測器以及1.2 MP至12 MP解析度選項
  • 提供三年保固、豐富的線上資源以及專業的技術支援

Teledyne FLIR IIS團隊感謝我們的客戶持續支援對GigE創新的承諾。Forge 1GigE IP67的未來將開發更高解析度型號。

有關 Forge 1GigE IP67 的更多資訊，請拜訪 網站。

關於Teledyne FLIR IIS
Teledyne FLIR IIS（整合成像解決方案）是一家Teledyne Technologies公司，設計、開發、製造、行銷和分銷可增強生產力和開發的工業級技術。該公司通過機器視覺、球面成像和立體成像技術提供創新的傳感解決方案。Teledyne FLIR IIS提供多樣化的產品組合，服務於工業、醫療、地理空間和先進機器人市場的各種應用。如需瞭解更多資訊，請訪問www.teledyneflir.com/mv。

媒體聯絡人
Yuki Chan
yuki.chan@teledyne.com

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aee985f6-1ed7-409f-9eec-22799857f283/zh-Hant


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Teledyne FLIR IIS' Forge 1GigE IP67 camera

Forge 1GigE IP67系列專為嚴苛的工廠自動化應用而設計

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