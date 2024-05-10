Teledyne FLIR IIS扩展其Forge相机系列，达到IP67防护等级，适用于智能农业、食品和饮料行业

Forge 1GigE IP67相机系列专为苛刻的工业工厂自动化环境中的可靠性而设计

加拿大里士满, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne FLIR IIS宣布推出Forge® 1GigE IP67，[1}这是其工业相机系列的最新产品，旨在在恶劣的工业环境中运行，同时确保高效的生产能力。Forge 1GigE IP67是我们致力于为工厂自动化提供先进成像系统的最新产品。



“我们自豪地宣布推出我们最新的机器视觉产品，该产品专为智能农业、食品和饮料行业而设计。”Teledyne FLIR IIS总经理Sadiq Panjwani表示，“与拥挤的机器视觉市场中的通用相机不同，我们的解决方案是为解决特定行业的复杂性而量身定制的。我们专注于关键市场，并从头开始开发解决方案，对市场、客户合作伙伴关系和技术创新有清晰的了解。”

Forge 1GigE IP67相机系列具有IP67圆柱形外壳，可实现优化、简单的系统集成，简化操作后清洗并防止污垢堆积。Smart Vision Lights® 和Components Express, LLC（CEI）等合作伙伴提供多种IP67级组件，为我们的客户创建完整的IP67视觉生态系统

凭借自动亮度功能（AGC和自动曝光）等先进相机功能，新型相机可在可变和户外照明条件下动态调整。IEEE1588协议可实现多相机图像捕获同步，无损压缩 （LLC） 提供更高的帧率和更低的带宽要求，在不影响高速应用图像质量的情况下最大限度地提高相机输出。

主要特点

IP67进入防护可最大限度地减少灰尘和碎屑堆积，从而简化维护

机载处理，可实现不掉帧采集和传送

Spinnaker ® 4采集SDK，高度稳健是高度稳健可靠的Teledyne GigE框架。

4采集SDK，高度稳健是高度稳健可靠的Teledyne GigE框架。 支持具有AI功能的Sapera ® 图像处理库

图像处理库 最新的索尼 ® CMOS图像传感器以及1.2 MP至12 MP分辨率选项

CMOS图像传感器以及1.2 MP至12 MP分辨率选项 包括三年保修、丰富的线上资源和世界一流的技术支持

Teledyne FLIR IIS团队感谢客户对我们GigE创新承诺的持续支持。Forge 1GigE IP67的未来进步将包括更高分辨率的型号。

有关 Forge 1GigE IP67 的更多信息，请访问网站。

关于Teledyne FLIR IIS

Teledyne FLIR IIS（集成成像解决方案）是一家Teledyne Technologies公司，设计、开发、制造、营销和分销可增强生产力和开发的工业级技术。该公司通过机器视觉、球面成像和立体成像技术提供创新的传感解决方案。Teledyne FLIR IIS提供多样化的产品组合，服务于工业、医疗、地理空间和先进机器人市场的各种应用。如需了解更多信息，请访问www.teledyneflir.com/mv。

媒体联系人

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

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