تتويج ممارسات إدارة المرافق الأكثر تميزاً وتطوراً دولياً في الشرق الأوسط

الفائزون والحاصلون على الإشادة العالية في جوائز ميفما 2024

إرث من قصص النجاح الملهمة، ميفما تحتفل بقمة التميز في إدارة المرافق في حفل توزيع جوائز ميفما 2024

حفل اليوم هو حصاد سنوات من العمل الدؤوب نحو منح جوائز التميز لمستحقيها كما شاهدناه اليوم” — جمال لوتاه - رئيس مجلس إدارة ميفما