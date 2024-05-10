تتويج ممارسات إدارة المرافق الأكثر تميزاً وتطوراً دولياً في الشرق الأوسط
إرث من قصص النجاح الملهمة، ميفما تحتفل بقمة التميز في إدارة المرافق في حفل توزيع جوائز ميفما 2024
حفل اليوم هو حصاد سنوات من العمل الدؤوب نحو منح جوائز التميز لمستحقيها كما شاهدناه اليوم”دبي, الإمارات العربية المتحدة, May 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- شهد حفل جوائز ميفما للتميز في إدارة المرافق 2024 الذي أقامته جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق يوم الأربعاء 8 مايو، مشاركة واسعة من الشركات الرائدة والعاملين في قطاع إدارة المرافق للمرة الثالثة على التوالي، حيث أظهرت نتائج الحفل إقبالاً استثنائياً على الترشح للجائزة السنوية التي تشهدها دول المنطقة في الشرق الأوسط، بالتزامن مع الاحتفال الدولي باليوم العالمي لإدارة المرافق.
— جمال لوتاه - رئيس مجلس إدارة ميفما
وقد شارك بجوائز ميفما للتميز أكثر من 40 مؤسسة عاملة في قطاع إدارة المرافق من أعضاء جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) وتنافست الهيئات على 15 فئة للجوائز هذا العام، وسط تحديات ملهمة وفرص مذهلة تشهدها مشاريع ومرافق دول المنطقة.
وأشار جمال لوتاه – المؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق: "عندما انضمت ميفما للجمعية العالمية لإدارة المرافق كعضو في عام 2011، أخذت على عاتقها مسؤولية العمل بجد واجتهاد لجعل قطاع إدارة المرافق هو القطاع الأكثر تميزاً وتطوراً وابتكاراً، كافة المؤشرات والدراسات أشارت إلى أن دول المنطقة ستكون نواة التميز والتفوق عالمياً في قطاع يشهد نمواً وطلباً متزايداً ويشهد دخول مستثمرين جُدد للحاق بركب النمو الاقتصادي والعمراني والسكاني في المنطقة، وحفل اليوم هو حصاد سنوات من العمل الدؤوب نحو منح جوائز التميز لمستحقيها كما شاهدناه اليوم"
وصرّح المهندس علي السويدي -نائب رئيس مجلس إدارة ميفما ونائب رئيس الجمعية العالمية لإدارة المرافق: "لطالما كان قطاع إدارة المرافق في المنطقة، السبّاق في وضع أسُس ومعايير مبتكرة ساهمت وتساهم في دعم توجهات دول المنطقة نحو الاستدامة عبر زيادة الوعي وتبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المتمثلة بجعل إدارة المرافق رافد مهم للعديد من القطاعات والمجالات التي تسعى لتطبيق أفضل الممارسات".
وقد تم الإعلان عن أسماء الفائزين الخمسة عشر بجوائز ميفما للتميز 2024، في فروعها والتي تشمل جوائز حول أفضل الممارسات لملاك ومدراء الأصول في القطاعين الحكومي والخاص وفي القطاع العقاري. الفائزون من بين الفئات الخمس عشرة هم: الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، بي إف إم، الإمارات الوطنية لإدارة المرافق، إمريل للخدمات، إنجي للحلول، لتينم لإدارة المنشات ذ.م.م والإعتماد لإدارة المنشآت.
كما حازت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهي إحدى الأعضاء الاستراتيجيين في ميفما، على تقدير عالي في الجوائز العالمية لإدارة المرافق لهذا العام عن ترشيحهم بعنوان "تطبيق إدارة المرافق في المشاريع الضخمة".
الجدير بالذكر، أنّ "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" نظمت حفل جوائز ميفما للتميز 2024 برعاية ذهبية من شركة المحمل لخدمات المرافق وشركة تورك.
وتهدف جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق إلى تطوير وتعزيز أفضل ممارسات إدارة المرافق والمعايير المهنية في المنطقة، من خلال تقديم فئات مختلفة من العضوية ذات المزايا الفريدة والمتنوعة، والفرص التعليمية المتمثلة ببرامج التدريب المهني وشهادات الاعتماد، والتقارير والدراسات البحثية حول أحدث اتجاهات القطاع، والفعاليات الإقليمية الواسعة كونها تعتبر منصة لتبادل المعرفة مما يضيف قيمة لأعضائها ولخبراء قطاع إدارة المرافق.
وللراغبين في معرفة المزيد عن جوائز ميفما للتميز 2024، زيارة https://mefma.org/awards2024/.
Middle East Facility Management Association
MEFMA
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