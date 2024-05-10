الفنادق السعودية في الدمام تتجه نحو البث التلفزيوني عبر الإنترنت: FMUSER تقدم إرشادات الخبراء لطلب الترفيه التفاعلي
يتوافق حل IPTV الخاص بالفندق من FMUSER مع مصادر المحتوى المتنوعة، بما في ذلك HDMI وUHF المحلي وإشارات الأقمار الصناعية (برامج التلفزيون المدفوعة مثل Canal+ وDSTV، بالإضافة إلى برامج التلفزيون المجانية مثل Ethiosat وNilesat)، إلى جانب البرامج التلفزيونية المشفرة
يمكن لـ FMUSER تخصيص واجهة مستخدم نظام IPTV وفقًا لمتطلبات الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة أو المنطقة السكنية أو السفن السياحية أو القطارات أو صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم أو غير ذلك. يمكن تخصيص كافة العناصر، من الألوان، والموضع، إلى القوالب.
تبحث الفنادق في الدمام بالمملكة العربية السعودية عن أنظمة IPTV لتعزيز التفاعل وكفاءة التكلفة وسط التحديات المتزايدة لتلفزيون الكابل.GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA, May 10, 2024 /EINPresswire.com/ -- في سوق التلفزيون المتطور في الدمام، أصبح الابتعاد عن أنظمة تلفزيون الكابل التقليدية والمكلفة والمعقدة في الفنادق وشيكًا. تستكشف الفنادق تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV) كحل حديث وفعال من حيث التكلفة مع تفاعل أفضل وجودة محتوى أفضل. ومع ذلك، بينما تواجه الفنادق عدم الإلمام بهذه التكنولوجيا الجديدة، فإنها تسعى للحصول على إرشادات من خبراء IPTV لاتخاذ قرارات مستنيرة والانتقال بعيدًا عن أنظمة تلفزيون الكابل باهظة الثمن.
I. حل IPTV للفنادق العربية من FMUSER
تقدم FMUSER نظام IPTV للفنادق مصمم خصيصًا ليناسب الطراز العربي واحتياجات صناعة الفنادق في الدمام.
يتميز حل IPTV بمجموعة من الميزات القابلة للتخصيص:
1. واجهة مستخدم مخصصة مع خيارات النمط العربي
2. دعم متعدد اللغات مع تخصيص اللغة
3. وظائف IPTV متعددة مع إدارة محتوى مرنة
4. تجزئة المستخدم والتخصيص
التحقق من سلسلة فيديو الحل:
- الميزات والحلول: https://youtu.be/0jVFQs34oYI
- الأسئلة الشائعة: https://youtu.be/YzBcyj2NASE
- نظام IPTV سهل الإعداد: https://youtu.be/CPh5kd_sApU
- دراسة حالة لغرفة ضيوف فندق 100: https://youtu.be/FN388sPgz-U
الخدمات المقدمة تشمل:
1. حزمة أجهزة التلفزيون المتوافقة
2. الخدمات المخصصة للنظام
3. خدمات التثبيت في الموقع
4. التكوين المسبق للنظام للتوصيل والتشغيل
5. مكتبة المحتوى العربي الاختيارية
6. التدريب المنهجي وتوثيق المنتج
الحل مفهرس: https://ar.fmradiobroadcast.com/product/detail/hotel-iptv.html
ثانيا. كيف يعمل حل IPTV للفنادق من FMUSER؟
يعمل حل FMUSER Hotel IPTV على البنية التحتية لشبكة IP الموجودة في الفنادق، حيث يقوم بتحويل القنوات التلفزيونية المباشرة ومحتوى الفيديو حسب الطلب إلى بيانات رقمية. يتم بعد ذلك بث هذه البيانات عبر الشبكة ويمكن الوصول إليها عبر أجهزة استقبال IPTV في كل غرفة ضيوف، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وعالية الجودة.
تتضمن قائمة المعدات الكاملة جهاز استقبال الأقمار الصناعية المجاني FBE308 (FTA)، وجهاز استقبال FBE302U UHF، وبوابة FBE801 IPTV (خادم IPTV)، ومفاتيح الشبكة، وأجهزة فك التشفير FBE010، وأجهزة تشفير الأجهزة (HDMI، وSDI، وما إلى ذلك)، ونظام الهوائي (طبق الأقمار الصناعية، UHF Yagi الهوائي، والكابل المحوري للترددات اللاسلكية)، وقطع الغيار والملحقات (أطقم الأدوات وقطع الغيار).
تتضمن الخطوة الأولى في العملية جهاز استقبال الأقمار الصناعية FBE308 Free-to-Air (FTA) وجهاز استقبال FBE302U UHF. تعمل هذه الأجهزة بمثابة عيون وآذان النظام، حيث تقوم بالتقاط وفك تشفير الإشارات التلفزيونية من مجموعة من المصادر، بما في ذلك البث عبر الأقمار الصناعية أو البث بالموجات فوق العالية (UHF). يتيح ذلك للنظام الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى، بدءًا من القنوات المجانية وحتى الاشتراكات المدفوعة.
بمجرد فك تشفير هذه الإشارات، يتم إرسالها إلى بوابة FBE801 IPTV. يعمل هذا بمثابة قلب النظام، حيث يستقبل الإشارات التي تم فك تشفيرها وتحويلها إلى تنسيق تدفق يمكن نقله عبر شبكة IP الحالية بالفندق. تضمن بوابة IPTV تسليم كل المحتوى بسلاسة وبجودة عالية، بغض النظر عن عدد المستخدمين أو كمية البيانات التي يتم نقلها.
يتم بعد ذلك توزيع هذه الإشارة عبر الفندق بواسطة محولات الشبكة. وتضمن هذه الأجهزة وصول الإشارات التلفزيونية القائمة على بروتوكول الإنترنت إلى كل ركن من أركان الفندق، مما يوفر توصيل المحتوى دون انقطاع إلى كل غرفة ضيوف. فهي تنظم تدفق البيانات، مما يضمن أن جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة يمكنها الوصول إلى المحتوى الذي تحتاجه دون أي تدخل.
تم تركيب جهاز فك التشفير FBE010 في كل غرفة ضيوف. تستقبل هذه الأجهزة الإشارات المستندة إلى IP من الشبكة، وتحولها مرة أخرى إلى محتوى صوتي ومرئي. ويتم بعد ذلك عرض هذا المحتوى على أجهزة تلفزيون غرف الضيوف، مما يوفر للضيوف مجموعة من خيارات المشاهدة.
يشتمل النظام أيضًا على أجهزة تشفير الأجهزة، التي تقوم بتشفير أو تحويل ملفات الفيديو الأولية إلى تنسيقات رقمية مناسبة للبث عبر شبكة IP. تضمن برامج التشفير هذه أن كل المحتوى، سواء كان بثًا تلفزيونيًا مباشرًا أو مقاطع فيديو حسب الطلب، يتم تسليمه بتنسيق يمكن دفقه وعرضه بسهولة.
يلتقط نظام الهوائي، الذي يتكون من طبق القمر الصناعي وهوائي UHF Yagi وكابلات RF المحورية، إشارات التلفزيون لبدء العملية. تعمل هذه المكونات معًا لتلقي إشارات من مصادر مختلفة، مما يضمن توفير نطاق واسع من المحتوى للضيوف.
أخيرًا، تتوفر مجموعة من قطع الغيار والملحقات، بما في ذلك مجموعات الأدوات وقطع الغيار، لدعم تركيب وصيانة وإدارة نظام IPTV. ومن خلال ذلك، يمكن للفنادق ضمان بقاء نظام IPTV الخاص بها في أفضل حالة، مما يوفر ترفيهًا عالي الجودة دون انقطاع لضيوفها.
تنزيل ملف PDF لمزيد من التفاصيل:
- باللغة الإنجليزية: https://www.fmradiobroadcast.com/UpLoad/OGbvDP-pmEipwiN4JDzE-g--/Files/202211/20221124142339332253.pdf
- باللغة العربية: https://www.fmradiobroadcast.com/UpLoad/OGbvDP-pmEipwiN4JDzE-g--/Files/202303/20230321113004825322.pdf
ثالثا. تعدد استخدامات حل IPTV للفنادق من FMUSER
تم تصميم حل Hotel IPTV من FMUSER لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الضيافة. سواء أكان فندقًا متسلسلة يحتاج إلى الترقية من نظام تلفزيون الكابل التقليدي، أو منتجعًا تم تشييده حديثًا يستكشف خياراته، أو فندقًا صغيرًا يسعى إلى تحسين وسائل الراحة في غرف النزلاء، فإن حل FMUSER يوفر عددًا لا يحصى من الاحتمالات.
الدليل النهائي لأنظمة IPTV للفنادق: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/hotel-iptv-system-ultimate-guide.html
1. تطوير الفنادق القائمة
ترتبط العديد من الفنادق القائمة في الدمام حاليًا بأنظمة تلفزيون الكابل التقليدية، حيث تدفع اشتراكات شهرية مقابل خدمة لا تقدم سوى القليل من الإمكانات التفاعلية أو لا توفر أي إمكانات تفاعلية ومحتوى باهتًا. يتوقع الضيوف اليوم المزيد من أنظمة الترفيه الموجودة في غرفهم، إلا أن نظام تلفزيون الكابل القديم لا يفي بالغرض.
يمكن لحل FMUSER IPTV أن يُحدث ثورة في عروض الترفيه داخل الغرف في هذه الفنادق، حيث يوفر برامج عالية الجودة وميزات تفاعلية وتحسين الاتصال مع خدمات الفندق. يمكن إجراء انتقال سلس من الكابل إلى IPTV مع فريق FMUSER ذو الخبرة، مما يعزز تجربة الضيف بشكل كبير مع تقليل التكاليف على المدى الطويل أيضًا.
2. إرشاد الفنادق حديثة الإنشاء
بالنسبة للفنادق الجديدة التي لا تزال في مرحلة التخطيط في الدمام، يعد اختيار نظام التلفزيون المناسب أمرًا بالغ الأهمية. على الرغم من أن أنظمة تلفزيون الكابل كانت الخيار التقليدي، إلا أنها تأتي بتكاليف باهظة للمعدات، ومتطلبات كابلات معقدة، وغالبًا ما توفر جودة صورة رديئة.
في المقابل، يستخدم حل FMUSER IPTV شبكة IP الموجودة في الفندق، مما يقلل من تعقيد التثبيت والتكاليف. فهو يوفر ميزات بث وتفاعلية عالية الجودة، مما يجعله خيارًا أكثر تقدمًا وملائمًا للضيوف. ستستفيد الفنادق الجديدة في الدمام التي لا تعرف نظام IPTV بشكل كبير من الدعم والتوجيه الشامل الذي تقدمه FMUSER.
تعرف على كيفية عمل نظام FMUSER Hotel IPTV في مختلف الصناعات باستثناء الفنادق:
1. بيئات الشركات
2. المؤسسات التعليمية
3. مرافق الرعاية الصحية
4. المجتمعات السكنية
5. الرياضة والصالات الرياضية
6. قطار النقل
7. النقل بالسفن
8. المطاعم والمحلات التجارية
9. المرافق الإصلاحية
10. المؤسسات الحكومية
Tom Leequan
FMUSER Broadcast
+86 139 2270 2227
ein-sales@fmuser.com
Visit us on social media:
Facebook
LinkedIn
YouTube
كيفية تثبيت IPTV للفندق: دراسة حالة لـ 100 غرفة في جيبوتي