الفنادق السعودية في الدمام تتجه نحو البث التلفزيوني عبر الإنترنت: FMUSER تقدم إرشادات الخبراء لطلب الترفيه التفاعلي

يتوافق حل IPTV الخاص بالفندق من FMUSER مع مصادر المحتوى المتنوعة، بما في ذلك HDMI وUHF المحلي وإشارات الأقمار الصناعية (برامج التلفزيون المدفوعة مثل Canal+ وDSTV، بالإضافة إلى برامج التلفزيون المجانية مثل Ethiosat وNilesat)، إلى جانب البرامج التلفزيونية المشفرة

يمكن لـ FMUSER تخصيص واجهة مستخدم نظام IPTV وفقًا لمتطلبات الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة أو المنطقة السكنية أو السفن السياحية أو القطارات أو صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم أو غير ذلك. يمكن تخصيص كافة العناصر، من الألوان، والموضع، إلى القوالب.