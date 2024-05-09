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EBC金融英国CEO：于伯克希尔股东大会，看全球投资风向

David Barrett, EBC金融集团（英国）有限公司的首席执行官，提供了他对伯克希尔哈撒韦年度股东大会的见解。

David Barrett，EBC金融集团（英国）有限公司的首席执行官，讨论了来自伯克希尔哈撒韦年度股东大会的见解。

近日，EBC集团（英国）CEO David Barrett分享了关于伯克希尔·哈撒韦年度股东大会的金融洞见，及其对全球市场趋势和投资者情绪的影响。

在接受第一财经（欧洲）的独家专访时，David聚焦当下发展趋势和市场情绪，提炼关键信息，为投资者及受众提供了专业的视角。此后，他结合个人经验及观察，分享核心观点。

市场预期与调整

正如David Barrett所预期，沃伦·巴菲特在金融界的引领者地位，使市场高度关注他的投资组合调整。近日，伯克希尔·哈撒韦进一步减持了13%的苹果股份，但仍将苹果保持为其最大股权投资。

David Barrett指出，伯克希尔·哈撒韦的现金储备预计将从1890亿美元增加到2000亿美元，这表明他们认为科技行业的估值已经相当高。历史上，巴菲特曾建立大量现金仓位，为市场可能的下跌做准备，这或许提供更好的价值机会及战略投资切入点。

科技投资与谨慎对待AI

基于巴菲特对苹果的投资，David Barrett讨论了伯克希尔·哈撒韦对科技投资的探索及人工智能（AI）在其投资组合中的潜在整合。尽管巴菲特历来对科技持谨慎态度，但他注意到伯克希尔·哈撒韦股东大会上与技术相关的讨论与重视与日俱增，这强化了巴菲特对科技投资的持续关注，即便他依旧对其保持谨慎。同时，巴菲特再次表达了对人工智能风险的担忧，反映出伯克希尔·哈撒韦长期对技术中的“新鲜事物”持谨慎态度。David Barrett强调，这与巴菲特的投资哲学一致，即等待合适的投资机会，而不是追逐趋势。巴菲特向来只让市场来追随他，而不是追逐投机风向。

继任稳定性

David Barrett注意到，查理·芒格未出席，而阿贝尔和贾因则出现在台上，证实了伯克希尔·哈撒韦的继任计划。看到他们共同出现在台上，增强了人们对伯克希尔·哈撒韦领导层平稳过渡的信心，显示了连续性和稳定性。阿贝尔已被确认为巴菲特的继任者，将负责监管伯克希尔的投资组合，而贾因则管理保险部门。

即将到来的投资预测

伯克希尔·哈撒韦去年第四季度收购的“神秘股票”仍未披露，David Barrett指出，所有人都关注即将在五月中旬到来的13F申报文件，从中寻找线索。David Barrett预测：鉴于伯克希尔·哈撒韦减持苹果股份并持有大量现金储备，金融领域的某项重大投资，可能会引发更多的投资活动。

David Barrett的全面分析，准确预见了大会中出现的核心主题和市场趋势。他的专业见解，将持续为投资者提供富有价值的视角，帮助他们了解全球金融格局不断演变的风向。

想要了解更多关于EBC 金融集团的信息，请访问 www.ebc.com。

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关于EBC金融集团 —

EBC Financial Group 于2021年在英国伦敦成立，是一家集金融券商、资产管理、移民投资等服务为一体的综合性金融集团，在伦敦、香港、东京、悉尼、开曼群岛、新加坡、吉隆坡、曼谷、利马索尔、雅加达、波哥大等多地设有分公司和办事处，全球员工逾300人。   

EBC集团在全球多个重要金融司法辖区获得授权并受其监管，EBC Financial Group (UK) Ltd 由英国金融行为监管局(FCA)授权和监管，监管号:927552；EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)授权和监管，监管号:500991；EBC Financial Group（Cayman）Limited 由开曼金融管理局（CIMA）授权和监管，持有CIMA全监管牌照，监管号：2038223。   

EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。秉持着诚信与尊重的原则，EBC致力于让每个认真交易的人，都被认真对待。   

EBC是巴塞罗那足球俱乐部在金融领域的官方合作伙伴，覆盖范围为亚太地区、拉丁美洲地区、中东、非洲和大洋洲。同时，EBC携手联合国基金会共同打败疟疾，改善全球卫生系统。2024年2月，EBC联手牛津大学经济系举办“经济学家都干了什么”研讨会，聚焦经济学热门议题及全球挑战，推动构建专业安全、透明高效的投资环境，促进社会进步发展。 

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