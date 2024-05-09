EBC 金融英國CEO：於伯克希爾股東大會，看全球投資風向

EBC金融集團執行長 David Barrett 發表了對波克夏海瑟威年度股東大會的見解

近日，EBC金融集團（英國）CEO David Barrett分享了關於波克夏·海瑟威年度股東大會的金融洞見，及其 對全球市場趨勢和投資者情緒的影響。

在接受第一財經（歐洲）的獨家專訪時，David聚焦當下發展趨勢和市場情緒，提煉關鍵資訊，為投資者及受眾提供了專業的視角。 此後，他結合個人經驗及觀察，分享核心 點。

市場預期與調整

正如David Barrett 所預期，沃倫·巴菲特在金融界的引領者地位，使市場高度關注他的投資組合調整。 近 日，波克夏·海瑟威進一步減持了13%的蘋果股份，但仍將蘋果保持為其 大股權投資。

David Barrett 指出，波克夏·海瑟威的現金儲備預計將從1890億美元增加到2000億美元，這表明他們認為 科技行業的估值已經相當高。 歷史上，巴菲特曾建立大量現金倉位，為

市場可能的下跌做準備，這或許提供 更好的價值機會及戰略投資切入點。

科技投資與謹慎對待AI

基於巴菲特對蘋果的投資，David Barrett討論了波克夏·海瑟威對科技投資的探索及人工智慧（AI）在其投 資組合中的潛在整合。 儘管巴菲特歷來對科技持謹慎態度，但他注意到波克夏·海瑟威股東大會上與技術相 關的討論與重視與日俱增，這強化了巴菲特對科技投資的持續關注，即便他依舊對其保持謹慎。 同時，巴菲 特再次表達了對人工智慧風險的 憂，反映出波克夏·海瑟威長期對技術中的“新鮮事物”持謹慎態度。

David Barrett 強調，這與巴菲特的投資哲學一致，即等待合適的投資機會，而不是追逐趨勢。 巴菲特向來 只讓市場來追隨他，而不是追逐投機風向。

繼任穩定性

David Barrett 注意到，查理·蒙格未出席，而阿貝爾和賈因則出現在臺上，證實了波克夏·海瑟威的繼任計 劃。 看到他們共同出現在臺上，增強了人們對波克夏·海瑟威領導層平穩過渡的信心，顯示了連續性和穩定 性。 阿貝爾已被確認為巴菲特的繼任者，將負責監管波克夏的投資組合，而賈因則管理保險部門。

即將到來的投資預測

波克夏·海瑟威去年第四季度收購的“神秘股票”仍未披露，David Barrett指出，所有人都關注即將在五月 中旬到來的13F申報檔，從中尋找線索。 David Barrett預測：鑒於波克夏·海瑟威減持蘋果股份並持有大量 現金儲備，金融領域的某項重大投資，可能會引發更多的投資活動。 David Barrett 的全面分析，準確預見了大會中出現的核心主題和市場趨勢。 他的專業見解，將持續為投資 者提供富有價值的視角，幫助他們瞭解全球金融格局不斷演變的風向。 想要瞭解更多關於EBC 金融集團的資訊，請訪問 www.ebc.com。

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— 關於EBC金融集團 —

EBC Financial Group 於 2020 年在英國倫敦成立，是一家集金融券商、資產管理、移民投資等服務為一體的綜合 性金融集團，在倫敦、香港、東京、雪梨、開曼群島、新加坡、吉隆坡、曼谷、利馬索爾、雅加達、波哥大等多地 設有分公司和辦事處，全球員工逾300人。 EBC 集團在全球多個重要金融司法轄區獲得授權並受其監管，EBC Financial Group （UK） Ltd 由英國金融行為 監管局（FCA）授權和監管，監管號：927552;EBC Financial Group （Australia） Pty Ltd 由澳大利亞證券和投 授權和監管，持有CIMA全監管牌照，監管號：2038223。 資委員會（ASIC）授權和監管，監管號：500991;EBC Financial Group（Cayman）Limited 由開曼金融管理局（CIMA） EBC 集團核心人員擁有逾30年的大型金融機構工作經驗，親歷多個經濟週期，時間跨越1985年《廣場協定》、1997 年亞洲金融危機、2008年全球金融危機和2015年瑞郎黑天鵝事件等。 秉持著誠信與尊重的原則，EBC致 力於讓每個認真交易的人，都被認真對待。 EBC 是巴塞隆納足球俱樂部在金融領域的官方合作夥伴，覆蓋範圍為亞太地區、拉丁美洲地區、中東、非洲和大洋洲。 同時，EBC攜手聯合國基金會共同打敗瘧疾，改善全球衛生系統。 2024年2月，EBC聯手牛津大學經濟系

舉辦“經濟學家都幹了什麼”研討會，聚焦經濟學熱門議題及全球挑戰，推動構建專業安全、透明高效的投資環境，

促進社會進步發展。

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