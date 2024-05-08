رؤى رئيسية حول الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة Berkshire Hathaway من الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية

ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لمجموعة EBC المالية (UK) المحدودة، يناقش رؤى من اجتماع مساهمي Berkshire Hathaway السنوي.

شارك ديفيد باريت، الرئيس التنفيذي لشركة EBC Financial Group (UK) Ltd، مؤخرًا رؤى قيمة حول أهمية اجتماع المساهمين السنوي لشركة Berkshire Hathaway وآثاره على اتجاهات السوق العالمية ومعنويات المستثمرين.

في مقابلة حصرية مع مراسل Yicai الأوروبي، سلط باريت الضوء على الأفكار الرئيسية التي تم التحقق من صحتها إلى حد كبير خلال الاجتماع السنوي، مما يوفر منظورًا قيمًا للمستثمرين والقراء من خلال التقاط الاتجاهات المتكشفة ومعنويات السوق في الوقت الفعلي. ومنذ ذلك الحين، تم دمج ملاحظات إضافية لتعزيز هذه الأفكار بشكل أكبر.

توقعات السوق وتعديلاته: كما توقع باريت، فإن المكانة الموقرة التي يتمتع بها وارن بافيت داخل المجتمع المالي أبقت الأسواق مهتمة بتعديلات محفظته الاستثمارية. قامت شركة Berkshire Hathaway مؤخرًا بتخفيض ممتلكاتها من شركة Apple بنسبة 13% إضافية مع الحفاظ على شركة Apple كأكبر ملكية لها في الأسهم. ومع توقع وصول احتياطيها النقدي الحالي البالغ 189 مليار دولار إلى 200 مليار دولار، يقترح باريت أن هذا يشير إلى وجهة نظر بيركشاير هاثاواي بأن قطاع التكنولوجيا أصبح ذا قيمة كبيرة. تاريخياً، قام بافيت ببناء مراكز نقدية كبيرة للتحضير لانخفاضات السوق المحتملة، والتي يمكن أن توفر فرص قيمة أفضل ونقاط دخول استثمارية استراتيجية.

الاستثمارات التقنية والمشاعر الحذرة بشأن الذكاء الاصطناعي: باستخدام استثمار بافيت في شركة Apple كنقطة انطلاق، ناقش باريت استكشافات بيركشاير هاثاواي في الاستثمارات التكنولوجية والتكامل المحتمل للذكاء الاصطناعي (AI) ضمن محفظتها الاستثمارية. على الرغم من تحذير بافيت التاريخي تجاه التكنولوجيا، أشار باريت إلى الأهمية المتزايدة للمناقشات المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الاجتماعات السنوية لشركة بيركشاير هاثاواي. تم تأكيد اهتمام بافيت المستمر بالاستثمارات التكنولوجية، على الرغم من تخفيفه بحذره المميز. تعكس مخاوف بافيت المتكررة بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي حذر شركة بيركشاير هاثاواي منذ فترة طويلة تجاه "الأشياء الجديدة اللامعة" في مجال التكنولوجيا. وشدد باريت على أن هذا يتماشى مع فلسفة بافيت المتمثلة في انتظار الاستثمار المناسب بدلاً من مطاردة الاتجاهات. حافظ بافيت على تفضيله السماح للسوق بالوصول إليه بدلاً من مطاردة اتجاهات المضاربة.

استمرارية الخلافة: لاحظ باريت أن غياب تشارلي مونجر ووجود جين وأبيل على المسرح أكد خطة خلافة بيركشاير هاثاواي. وقد وفرت مشاركة بافيت على المسرح مع أبيل وجين الثقة في أن انتقال قيادة بيركشاير هاثاواي سيكون سلسًا، مما يشير إلى الاستمرارية والاستقرار. تم تأكيد أن أبيل هو خليفة بافيت وسيشرف على المحفظة الاستثمارية لشركة بيركشاير بينما يدير جين وحدات التأمين.

المضاربات الاستثمارية القادمة: مع عدم الكشف عن "الأسهم الغامضة" لشركة Berkshire Hathaway التي تم الحصول عليها في الربع الرابع من العام الماضي، أشار باريت إلى أن كل الأنظار ستتجه نحو تقديم 13F القادم للحصول على أدلة، المقرر في منتصف شهر مايو. وتوقع باريت زيادة التكهنات حول استثمار كبير في القطاع المالي، نظرا لتراجع مركز بيركشاير هاثاواي في شركة أبل وتزايد الاحتياطيات النقدية..



لقد توقع تحليل باريت الشامل بدقة الموضوعات والاتجاهات الرئيسية الناشئة عن الاجتماع السنوي. تستمر رؤيته في تزويد مراقبي السوق بمنظور قيم حول الديناميكيات المتطورة التي تشكل المشهد المالي العالمي.



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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وتشتهر بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. من خلال مكاتبها المنتشرة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول وغيرها، تقدم EBC خدماتها إلى مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمهنيين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

معترف بها من قبل العديد من الجوائز، تفخر EBC بالتزامها بأعلى مستويات المعايير الأخلاقية واللوائح الدولية. تخضع مجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع مجموعة EBC المالية (أستراليا) Pty Ltd للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع مجموعة EBC المالية (كايمان) المحدودة للتنظيم من قبل سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA).

يوجد في قلب مجموعة EBC محترفون متمرسون يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، وقد اجتازوا ببراعة دورات اقتصادية مهمة بدءًا من اتفاقية بلازا وحتى أزمة الفرنك السويسري عام 2015. تدافع EBC عن ثقافة تكون فيها النزاهة والاحترام وأمن أصول العميل ذات أهمية قصوى، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة مستثمر بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

EBC هي شريك الصرف الأجنبي الرسمي لنادي برشلونة، وتقدم خدمات متخصصة في مناطق مثل آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوقيانوسيا. EBC هي أيضًا شريك في حملة United to Beat Malaria، وهي حملة تابعة لمؤسسة الأمم المتحدة تهدف إلى تحسين النتائج الصحية العالمية. بدءًا من فبراير 2024، تدعم EBC سلسلة المشاركة العامة "ما يفعله الاقتصاديون حقًا" من قبل قسم الاقتصاد بجامعة أكسفورد، وإزالة الغموض عن الاقتصاد، وتطبيقه على التحديات المجتمعية الرئيسية لتعزيز التفاهم والحوار العام