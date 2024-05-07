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2024 年全球最富裕城市

倫敦, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 談及擁有 100 萬美元或以上可投資流動資產的百萬富翁居民數量，美國遙遙領先，有 11 個城市排列在前 50 位，當中包括紐約市。在國際財富移民專家 Henley & Partners 發佈的年報《2024 年全球最富裕城市報告》（2024 World’s Wealthiest Cities Report）中，紐約市穩居榜首。 如今，別稱大蘋果的紐約市居民持有的財富總額超過 3 萬億美元，高於大多數二十國集團（G20）主要國家持有的財富總額。這座城市有 349,500 名百萬富翁和 744 名億萬富翁，而身家超過十億元的超級富豪則有 60 人。

緊隨其後排名第二的是北加州灣區（包括三藩市和矽谷）。該地區的百萬富翁人口在過去十年中躍升 82%，現在有 305,700 名百萬富翁和 675 名億萬富翁，而身家超過十億元的超級富豪則有 68 人。

東京在十年前曾獨佔鰲頭，惟目前居於當地的高淨值人士（HNWI）數量下降了 5%，僅有 298,300 名百萬富翁，位列第三名。 新加坡的百萬富翁數量在過去十年裡增加了 64%，令人刮目相看，在全球排名中攀升兩位，名列第四：僅在 2023 年，就有大約 3,400 名高淨值人士移居新加坡，這個城邦國家目前擁有 244,800 名百萬富翁和 336 名億萬富翁，而身家超過十億元的超級富豪則有 30 人。

倫敦的衰落

多年來，倫敦一直是世界上最富裕的城市，但排名持續下滑，目前位居第五名，僅有 227,000 名百萬富翁和 370 名億萬富翁，而身家超過十億元的超級富豪則有 35 人，在過去十年間下跌了 10%。 相比之下，洛杉磯在十年間躍升兩位，名列第六，有 212,100 名百萬富翁和 496 名億萬富翁，而身家超過十億元的超級富豪則有 43 人，富裕人口增幅高達 45%。 巴黎是歐洲大陸最富裕的城市，以 165,000 名百萬富翁居民力保第七位；而悉尼在過去 20 年間的財富增長速度異常強勁，高淨值人士達 147​​,000 名，上升至第八位。

Henley & Partners 行政總裁 Juerg Steffen 博士 表示，推動全球最富裕城市蓬勃發展的關鍵因素是金融市場的強勁表現。 「去年，標普 500 指數上升 24%，納斯達克指數則上漲 43%，比特幣升幅高達 155%，這些因素都令富裕投資者的財富繼續增值。 此外，人工智能、機器人和區塊鏈技術的快速發展為創造和積累財富提供了嶄新機遇。 然而，即使新機遇湧現，原來的風險依然存在。 烏克蘭戰爭導致莫斯科的百萬富翁人口銳減 24%，跌至 30,300 人，這提醒我們要看清楚，在一個不確定和不穩定的世界中，財富猶如過眼雲煙。」

中國的百萬富翁激增

中國在「最富裕的 50 個城市」（Top 50 Wealthiest Cities）最新排名中佔有顯著地位，其中中國大陸有 5 個城市上榜，如果加上香港（有 143,400 名百萬富翁）和台北（有 30,200 名），則共有 7 個城市上榜。 北京（有 125,600 名百萬富翁）首次躋身十大，在過去十年間，當地的百萬富翁人口激增 90%。香港則下降了四位，排名第九。上海（123,400 人）、深圳（50,300 人）、廣州（24,500 人）和杭州（31,600 人）的百萬富翁人數均錄得顯著增幅。

New World Wealth 的研究主管 Andrew Amoils 表示，深圳是全球富翁人數增長速度最快的城市，百萬富翁人口在過去十年間暴升 140%。 「在過去十年間，杭州的百萬富翁人數亦大幅增加了 125%，而廣州的百萬富翁人數則增加了 110%。 就未來十年的財富增長潛力而言，值得關注的城市包括班加羅爾（印度）、斯科茨代爾（美國）和胡志明市（越南）。 過去十年來，這三個城市的百萬富翁居民人口增長率極為驚人，均超過 100%。」

至於中東，杜拜輕鬆成為該地區最富裕的城市，當地的百萬富翁人口在過去十年增加了 78%，令人刮目相看。 目前，這個百萬富翁之都在全球最富裕城市中排名第 21 位，相信不久就會躋身頭 20 名，雖然石油資源豐富的阿聯酋首都阿布扎比尚未進入前 50 名，但增長率卻超過 75%，令其成為未來的有力競爭者。

雖然頭 50 位中並無非洲或南美的城市，但該報告列出了一些後起之秀，包括內羅比（4,400 名百萬富翁）和開普敦（7,400 名）。在過去十年間，這兩個城市的高淨值人士數目分別增加了 25% 和 20%。

全球生活成本最昂貴的城市

摩納哥可說是世界上超級富豪的頂尖避風港，平均財富超過 2000 萬美元，亦是人均財富排名最高的城市。 當地超過 40% 的居民是百萬富翁——這一比例是全球城市中最高的。 該市亦在「全球生活成本最昂貴的城市」（World’s Most Expensive Cities）排行榜上高踞榜首，當地公寓房屋的價格經常超越每平方米 35,000 美元。

紐約市排名第二，優質房地產的平均價格為每平方米 28,400 美元；其後是倫敦（每平方米 26,500 美元）、香港（每平方米 25,800 美元）、法國聖讓卡普費拉（每平方米 25,000 美元）和悉尼（每平方米 22,700 美元）。

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Sarah Nicklin

公共關係主管

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手機：+27 72 464 8965 


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