Submit Release
News Search

There were 1,657 press releases posted in the last 24 hours and 394,991 in the last 365 days.

2024 年全球最富裕城市

伦敦, May 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 谈及拥有 100 万美元或以上流动性可投资资产的百万富翁居民数量，美国遥遥领先，有 11 个城市跻身前 50 强，其中包括纽约市。在国际财富和投资移民专业公司 Henley & Partners 发布的年度报告《2024 年全球最富裕城市报告》(2024 World’s Wealthiest Cities Report) 中，纽约市稳居榜首。 如今，纽约市居民持有的财富总额超过 3 万亿美元，高于大多数二十国集团 (G20) 主要国家持有的财富总额。这座城市居住着 349,500 名百万富翁、744 名亿万富翁和 60 名身家超过十亿的超级富豪。

紧随其后的是北加州湾区（包括旧金山和硅谷），位居第二。该地区的百万富翁人口在过去十年中增加了 82%，现拥有 305,700 名百万富翁和 675 名亿万富翁，而身家超过十亿的超级富豪则有 68 人。

东京在十年前曾经独占鳌头，但目前居住在当地的高净值人士 (HNWI) 数量下降了 5%，仅有 298,300 名百万富翁，排名第三。 新加坡的百万富翁数量在过去十年里增长了 64%，令人印象深刻，在全球排名中上升两位，名列第四：仅在 2023 年，就有约 3,400 名高净值人士移居新加坡。这个城市国家目前拥有 244,800 名百万富翁、336 名亿万富翁和 30 名身家超过十亿的超级富豪。

伦敦排名下滑

多年来，伦敦一直是世界上最富裕的城市，但排名持续下滑，目前位居第五，仅拥有 227,000 名百万富翁和 370 名亿万富翁，身家超过十亿的超级富豪则有 35 人，在过去十年下降了 10%。 相比之下，洛杉矶在十年间跃升两位，名列第六，拥有 212,100 名百万富翁、496 名亿万富翁和 43 名身家超过十亿的超级富豪，富裕人口增幅高达 45%。 巴黎是欧洲大陆最富裕的城市，以 165,000 名百万富翁居民蝉联第七位；而悉尼在过去 20 年间财富增长速度异常强劲，跃居第八，现拥有 147,000 名高净值人士。

Henley & Partners 首席执行官 Juerg Steffen 博士表示，推动全球最富裕城市蓬勃发展的关键因素是金融市场的强劲表现。 “去年，标普 500 指数上涨 24%，纳斯达克指数上涨 43%，比特币涨幅高达 155%，这些因素都令富裕投资者的财富继续增值。 此外，人工智能、机器人和区块链技术的快速发展也为创造和积累财富提供了新机遇。 然而，即使新机遇涌现，原有风险依然存在。 乌克兰战争导致莫斯科的百万富翁人口锐减 24%，降至 30,300 人，这犹如醒世警钟：在一个不确定和不稳定的世界中，财富皆如过眼云烟。”

中国的百万富翁激增

中国在“最富裕城市 50 强”(Top 50 Wealthiest Cities) 最新排名中占据显耀地位，仅中国大陆就有 5 个城市上榜，如果算上香港（百万富翁人口 143,400 人）和台北（30,200 人），共有 7 个城市榜上有名。 北京（百万富翁人口 125,600 人）首次跻身前十，在过去十年间，当地百万富翁人口增长了 90%。香港则下跌四位，排名第九。上海（123,400 人）、深圳（50,300 人）、广州（24,500 人）和杭州（31,600 人）的百万富翁人数均有显著增长。

New World Wealth 的研究主管 Andrew Amoils 表示，深圳是全球富翁人数增长最快的城市，百万富翁人口在过去十年激增 140%。 “在过去十年中，杭州的百万富翁人数也大幅增加了 125%，广州的百万富翁人数则增加了 110%。 就未来十年的财富增长潜力而言，值得关注的城市包括班加罗尔（印度）、斯科茨代尔（美国）和胡志明市（越南）。 在过去十年中，这三个城市的百万富翁居民人口增长率极为惊人，均超过 100%。”

在中东地区，迪拜轻松摘得该地区最富裕城市头衔，当地百万富翁人口在过去十年间增加了 78%，令人瞩目。 目前，这个百万富翁之都在全球最富裕城市榜单中排名第 21 位，有望很快就会跻身前 20。虽然石油资源丰富的阿联酋首都阿布扎比尚未进入前 50 名，但增长率却超过 75%，将是未来榜单排名的有力竞争者。

尽管前 50 名没有非洲或南美城市，但该报告列出了一些后起之秀，包括内罗毕（百万富翁人口 4,400 人）和开普敦（7,400 人）。在过去十年间，这两个城市的高净值人士数量分别增加了 25% 和 20%。

全球生活成本最高的城市

摩纳哥可以说是世界上超级富豪的顶级避风港，平均财富超过 2000 万美元，也是人均财富排名最高的城市。 当地超过 40% 的居民是百万富翁，这一比例在全球所有城市中独占鳌头。 在“全球生活成本最高城市”(World’s Most Expensive Cities) 排行榜上，这个城市也高居榜首，当地公寓的价格经常超过每平方米 35,000 美元。

纽约市排名第二，优质房地产的平均价格为每平方米 28,400 美元；其后是伦敦（每平方米 26,500 美元）、香港（每平方米 25,800 美元）、法国圣让卡普费拉（每平方米 25,000 美元）和悉尼（每平方米 22,700 美元）。

阅读新闻稿全文

Sarah Nicklin

公关部负责人

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手机：+27 72 464 8965  


You just read:

2024 年全球最富裕城市

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy ...


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more