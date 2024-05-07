رؤى فنية حول حل FMUSER Hotel IPTV لمهندسي الفنادق في جدة
يوفر حل IPTV الفندقي من FMUSER مصادر محتوى متعددة الاستخدامات، بما في ذلك إشارات UHF وإشارات الأقمار الصناعية (برامج تلفزيونية مدفوعة مثل Canal+ وDSTV، بالإضافة إلى برامج تلفزيونية مجانية مثل Arabsat وHotbird وNilesat)، بالإضافة إلى برامج تلفزيونية مشفرة من خلال
يمكن لـ FMUSER تخصيص واجهة مستخدم نظام IPTV وفقًا لمتطلبات الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة أو المنطقة السكنية أو السفن السياحية أو القطارات أو صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم أو غير ذلك، ويمكن تخصيص جميع العناصر، بدءًا من الألوان والموضع وحتى القوالب.
تسعى فنادق جدة للحصول على رؤى تقنية متقدمة لتنفيذ حلول IPTV، وتعزيز تجارب الضيوفGUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA, May 7, 2024 /EINPresswire.com/ -- نظرًا لأن صناعة الفنادق في جدة تسعى جاهدة لتقديم تجارب مميزة لا تُنسى للضيوف، فغالبًا ما تعيق العقبات التقنية النشر السلس لنظام IPTV الفندقي الذي يمكن الاعتماد عليه والفعال. واستجابة لهذه الحاجة، تلتزم FMUSER، الشركة الرائدة ذات السمعة الطيبة في مجال تكنولوجيا IPTV، بمساعدة مهندسي الفنادق في مواجهة هذه التحديات.
I. تقديم حل IPTV للفنادق من FMUSER
تم تصميم حل IPTV للفنادق من FMUSER مع مجموعة من الميزات القابلة للتخصيص والتي تهدف إلى توفير تجربة شاملة وسهلة الاستخدام للضيوف في فنادق جدة:
- حلا فعالا من حيث التكلفة
- تخصيص اللغة العربية بالكامل والمزيد من خيارات اللغة
- قنوات تلفزيونية عربية مباشرة
- محتوى VOD باللغة العربية
- عرض معلومات وخدمات الفندق حسب الطلب باللغة العربية.
- محتوى مخصص للتفضيلات الثقافية واللغوية المحددة
اكتشف المزيد من التفاصيل الفنية من خلال سلسلة مقاطع الفيديو الخاصة بنا:
- الميزات والحلول: https://youtu.be/0jVFQs34oYI
- الأسئلة الشائعة: https://youtu.be/YzBcyj2NASE
- نظام IPTV سهل الإعداد: https://youtu.be/CPh5kd_sApU
- دراسة حالة لغرفة ضيوف فندق 100: https://youtu.be/FN388sPgz-U
قم بتنزيل ملف PDF لمعرفة المزيد حول الحل الذي نقدمه:
- باللغة الإنجليزية: https://ar.fmradiobroadcast.com/UpLoad/OGbvDP-pmEipwiN4JDzE-g--/Files/202211/20221124142339332253.pdf
- باللغة العربية: https://ar.fmradiobroadcast.com/UpLoad/OGbvDP-pmEipwiN4JDzE-g--/Files/202303/20230321113004825322.pdf
قال السيد توم ليكوان، مدير المبيعات: "في FMUSER، نحن نتفهم الصعوبات التي يواجهها مهندسو الفنادق في نشر أنظمة IPTV. ويضمن حلنا الجاهز لـ IPTV للفنادق في جدة عملية سلسة وخالية من المتاعب، مما يسمح لهم بالتركيز على تقديم تجارب استثنائية للضيوف". مدير في FMUSER. "من خلال تقنية IPTV المتقدمة لدينا، يمكن لصناعة الفنادق في جدة تعزيز خيارات الترفيه لضيوفها، وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية، وخلق مصادر إيرادات جديدة."
ثانيا. كيف يعمل النظام من الناحية الفنية
يعمل نظام FMUSER عربي IPTV للفنادق على أساس عمليات تكنولوجية متقدمة، حيث يتم إنشاء البرامج التلفزيونية ونقلها واستقبالها في نهاية المطاف في غرف الفندق في عملية متعددة الخطوات.
1. برامج القنوات الفضائية
يبدأ إرسال البرامج التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية بإرسال المذيعين إشاراتهم إلى القمر الصناعي. يتم بعد ذلك استقبال هذه الإشارة بواسطة طبق الأقمار الصناعية الموجود في مبنى الفندق. أما بالنسبة لجهاز استقبال الأقمار الصناعية المجاني FBE308 (FTA)، فهو يعالج هذه الإشارات ويحولها إلى تنسيق يمكن نقله عبر شبكة IP الخاصة بالفندق. يتم بعد ذلك إرسال إشارات IP إلى بوابة IPTV، التي توزع الإشارات على كل غرفة ضيوف في الفندق من خلال البنية التحتية لشبكة Ethernet الخاصة بالفندق.
2. البرامج التلفزيونية UHF
وبالمثل، تتضمن عملية برامج التلفزيون ذات التردد فوق العالي (UHF) أيضًا إرسال إشارات متعددة المراحل. ترسل جهات البث إشارات UHF التي يتم التقاطها بواسطة هوائي UHF Yagi المثبت في الفندق. تتم بعد ذلك معالجة هذه الإشارات بواسطة جهاز الاستقبال FBE302U UHF، والذي يقوم بتغييرها إلى تنسيق يمكن نشره عبر شبكة IP الخاصة بالفندق. وبعد المعالجة، يتم إرسالها إلى بوابة IPTV. وتتولى البوابة بعد ذلك مسؤولية توزيع الإشارات في جميع أنحاء الفندق، وتسليمها إلى التلفزيون في كل غرفة ضيوف.
3. الأجهزة الأخرى (مثل إشارات HDMI)
بالإضافة إلى برامج التليفزيون عبر الأقمار الصناعية وUHF، يدعم حل FMUSER Arab Hotel IPTV أيضًا الإدخال من العديد من الأجهزة الأخرى مثل مشغلات DVD أو كاميرات الفيديو أو أجهزة الكمبيوتر المزودة بمخرج HDMI. تتم معالجة هذه الإشارات بواسطة جهاز تشفير الأجهزة، والذي يحول إشارات HDMI إلى تنسيق IP. تقوم بوابة IPTV بعد ذلك بأخذ إشارات IP هذه وتوزيعها على كل غرفة ضيوف. وهذا يسمح بمجموعة متنوعة من مصادر الإدخال، مما يضمن أن الفنادق يمكنها أن تقدم لضيوفها مجموعة واسعة من خيارات العرض.
ثالثا. تكوين الأجهزة
يعتمد حل FMUSER Arab Hotel IPTV على مجموعة قوية من مكونات الأجهزة التي تم تكوينها بشكل فريد لضمان تقديم خدمة موثوقة وفعالة.
- جهاز استقبال الأقمار الصناعية الحر FBE308 (FTA).
- جهاز استقبال FBE302U UHF
- بوابة FBE801 IPTV (خادم IPTV)
- مفاتيح الشبكة
- FBE010 أجهزة فك التشفير
- أجهزة تشفير الأجهزة (HDMI أو SDI أو غيرها)
- نظام الهوائي (طبق الأقمار الصناعية، هوائي UHF Yagi، الكابلات المحورية RF)
- قطع الغيار والملحقات (أطقم الأدوات وقطع الغيار)
رابعا. تكوين البرمجيات
تم تصميم FMUSER Arab Hotel IPTV Solution ليس فقط على أجهزة من الدرجة الأولى ولكن أيضًا على برامج معقدة تسمح بتحويل الإشارة وتخصيص المحتوى والتوصيل السلس للخدمات إلى كل غرفة ضيوف في الفندق.
1. تكوين جهاز استقبال الأقمار الصناعية FBE308
يتطلب جهاز استقبال الأقمار الصناعية FBE308 التكوين المناسب لاستقبال ومعالجة الإشارات من طبق الأقمار الصناعية بشكل فعال. يأتي مزودًا بواجهة سهلة الاستخدام حيث يمكن تكوين إشارات الأقمار الصناعية المستلمة وفقًا للقنوات المطلوبة وجودة الفيديو والمعلمات الأخرى. بمجرد معالجة هذه الإشارات بشكل صحيح وتحويلها إلى إشارات IP، يتم نقلها إلى بوابة IPTV.
2. تكوين أجهزة استقبال UHF FBE302U
يعمل جهاز الاستقبال FBE302U UHF بطريقة مماثلة. يتم نقل الإشارات التي يستقبلها هوائي UHF Yagi إلى جهاز استقبال UHF. وتسمح واجهة المستخدم بتكوين هذه الإشارات بناءً على القنوات والجودة المطلوبة، ثم تحويل هذه الإشارات إلى تنسيق IP. يتم بعد ذلك نقل إشارات IP إلى بوابة IPTV.
3. تكوين بوابة FBE801 IPTV (خادم IPTV)
تعمل بوابة FBE801 IPTV، أو خادم IPTV، كمحور مركزي حيث يتم تجميع جميع إشارات IP وتوزيعها على غرف الضيوف الفردية. وهو أيضًا المكان الذي يمكن للفندق فيه تخصيص المعلومات التي سيتم عرضها على شاشات التلفزيون في كل غرفة ضيوف.
يسمح البرنامج بتحميل الصور أو مقاطع الفيديو التعريفية بالفندق والتي يمكن للضيوف مشاهدتها عند تشغيل أجهزة التلفزيون الخاصة بهم. كما أنه يتيح تخصيص المعلومات المتعلقة بالطعام، مثل الأسعار والصور، لقائمة المطاعم أو خدمة الغرف. يتضمن التخصيص الإضافي معلومات إعلانية مثل الترجمات المصاحبة أو العروض الخاصة ورسائل الترحيب المخصصة للضيوف.
تدعو FMUSER مهندسي الفنادق في جدة لتجربة فوائد حل IPTV الخاص بالفندق الجاهز. من خلال الشراكة مع FMUSER، يمكن للفنادق رفع معايير الخدمة الخاصة بها، وتمييز نفسها في السوق، وخلق تجارب لا تنسى للضيوف.
V. اكتشف تطبيقات غير محدودة
لا تقتصر حلول FMUSER Hotel IPTV المطبقة في الدمام على أعمال الضيافة وحدها ولكنها تلبي ببراعة متطلبات متميزة عبر مختلف الصناعات:
1. بيئات الشركات: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/ultimate-guide-iptv-systems-enterprises-businesses.html
2. المؤسسات التعليمية: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/guide-implementing-iptv-systems-education.html
3. مرافق الرعاية الصحية: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/ultimate-guide-designing-deploying-managing-iptv-system-healthcare.html
4. المجتمعات السكنية: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/ultimate-guide-iptv-residential-buildings.html
5. الرياضة والصالات الرياضية: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/ultimate-guide-iptv-systems-gyms.html
6. النقل بالقطار: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/guide-to-iptv-systems-for-trains-and-railways.html
7. نقل السفن: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/ultimate-guide-ship-based-iptv-systems-choose-best-solution-html.html
8. المطاعم والمحلات التجارية: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/iptv-system-for-restaurants-and-cafes.html
9. المرافق الإصلاحية: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/ultimate-guide-implementing-inmate-iptv-systems-considerations-and-best-practices.html
10. المؤسسات الحكومية: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/a-comprehensive-guide-to-iptv-systems-for- Government-organizations.html
11. الضيافة: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/hotel-iptv-system-ultimate-guide.html
Tom Leequan
FMUSER Broadcast
+86 139 2270 2227
ein-sales@fmuser.com
Visit us on social media:
Facebook
LinkedIn
YouTube
كيفية تثبيت IPTV للفندق: دراسة حالة لـ 100 غرفة في جيبوتي