رؤى فنية حول حل FMUSER Hotel IPTV لمهندسي الفنادق في جدة

يوفر حل IPTV الفندقي من FMUSER مصادر محتوى متعددة الاستخدامات، بما في ذلك إشارات UHF وإشارات الأقمار الصناعية (برامج تلفزيونية مدفوعة مثل Canal+ وDSTV، بالإضافة إلى برامج تلفزيونية مجانية مثل Arabsat وHotbird وNilesat)، بالإضافة إلى برامج تلفزيونية مشفرة من خلال

يمكن لـ FMUSER تخصيص واجهة مستخدم نظام IPTV وفقًا لمتطلبات الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة أو المنطقة السكنية أو السفن السياحية أو القطارات أو صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم أو غير ذلك، ويمكن تخصيص جميع العناصر، بدءًا من الألوان والموضع وحتى القوالب.