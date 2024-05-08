FMUSER تطلق حل IPTV للفنادق العربية لصناعة الفنادق في جدة بالمملكة العربية السعودية
يوفر حل IPTV الفندقي من FMUSER مصادر محتوى متعددة الاستخدامات، بما في ذلك إشارات UHF وإشارات الأقمار الصناعية (برامج تلفزيونية مدفوعة مثل Canal+ وDSTV، بالإضافة إلى برامج تلفزيونية مجانية مثل Arabsat وEthiosat وNilesat)، بالإضافة إلى برامج تلفزيونية مشفرة من خلال
يمكن لـ FMUSER تخصيص واجهة مستخدم نظام IPTV وفقًا لمتطلبات الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة أو المنطقة السكنية أو السفن السياحية أو القطارات أو صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم أو غير ذلك. يمكن تخصيص كافة العناصر، من الألوان، والموضع، إلى القوالب.
يبحث سوق IPTV الفندقي سريع النمو في جدة بشكل عاجل عن حلول جديدة للقدرة التنافسية وتعزيز تجارب الضيوف، خاصة للعملاء العربGUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA, May 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- يوفر حل FMUSER العربي لتلفزيون IPTV تجربة غامرة ثقافيًا داخل الغرفة، مما يعزز القدرة التنافسية لفنادق جدة.
I. الميزات الرئيسية
تأتي حلول FMUSER IPTV الفندقية مليئة بمجموعة كبيرة من الميزات المصممة بشكل فريد لتلبية احتياجات صناعة الضيافة، بما في ذلك:
1. سهل التكلفة: إدراكًا لقيود الميزانية التي يمكن أن تمنع أصحاب الفنادق من تبني IPTV، يعمل حل FMUSER على نموذج الدفع لمرة واحدة. يقدم هذا بديلاً طويل المدى وصديقًا للميزانية للاشتراكات الشهرية الباهظة الثمن لكل صندوق، مثل DSTV.
2. التكامل السلس مع الأنظمة الحالية: يتكامل حل IPTV الخاص بـ FMUSER بسهولة مع أنظمة الفنادق الحالية مثل PMS وأنظمة اللافتات الرقمية وCCTV. وهذا يتيح التحكم المركزي والتنسيق الأفضل، مما يؤدي إلى إدارة فندقية أكثر فعالية وكفاءة.
3. ميزات ووظائف تفاعلية مخصصة: تم تصميمه مع أخذ روح الضيافة العربية في الاعتبار، ويقدم حل FMUSER IPTV مجموعة من الميزات التفاعلية لتعزيز تجربة الضيف. عند دخول غرفهم، يتم الترحيب بالضيوف من خلال رسائل شخصية على شاشات التلفزيون الخاصة بهم. يقدم دليل البرامج البديهي مجموعة متنوعة من القنوات التلفزيونية العربية، بما في ذلك UHF والأقمار الصناعية المجانية وخيارات التلفزيون المدفوعة. تقدم خدمة الفيديو حسب الطلب مجموعة مختارة من الأفلام والمسلسلات العربية. يتيح تكامل النظام مع منصات التواصل الاجتماعي العربية الشهيرة للضيوف البقاء على اتصال أثناء إقامتهم. علاوة على ذلك، يمكن للضيوف طلب خدمة الغرف التي تضم تخصصات المطبخ العربي، والوصول إلى معلومات مفصلة حول الأحداث والتقاليد الثقافية العربية، وتلقي إشعارات وقت الصلاة، واستكشاف المعالم السياحية العربية المحلية والتوصيات.
4. مقاوم للمستقبل: يعد حل FMUSER IPTV عبارة عن منصة قابلة للتطوير، وجاهزة للتوسيع أو التعديل لاستيعاب التطورات المستقبلية، مما يضمن بقاء فندق FMUSER في طليعة التقدم التكنولوجي.
5. تجربة مشاهدة عالية الجودة: تقديم محتوى عالي الوضوح (HD)، يوفر حل IPTV الخاص بـ FMUSER للضيوف تجربة مشاهدة فائقة مقارنة بتلفزيون الكابل التقليدي.
تنزيل الموارد
1. سلسلة فيديو FMUSER:
- الميزات والحلول: https://youtu.be/0jVFQs34oYI
- الأسئلة الشائعة: https://youtu.be/YzBcyj2NASE
- نظام IPTV سهل الإعداد: https://youtu.be/CPh5kd_sApU
- دراسة حالة لغرفة ضيوف فندق 100: https://youtu.be/FN388sPgz-U
2. قم بتنزيل ملف PDF لمعرفة المزيد حول حل FMUSER:
- باللغة الإنجليزية: https://ar.fmradiobroadcast.com/UpLoad/OGbvDP-pmEipwiN4JDzE-g--/Files/202211/20221124142339332253.pdf
- باللغة العربية: https://ar.fmradiobroadcast.com/UpLoad/OGbvDP-pmEipwiN4JDzE-g--/Files/202303/20230321113004825322.pdf
ثانيا. قائمة معدات نظام IPTV للفندق
تتضمن قائمة FMUSER الشاملة لمعدات Hotel IPTV ما يلي:
- FBE308 جهاز استقبال الأقمار الصناعية المجاني (FTA)
- جهاز استقبال FBE302U UHF
- بوابة FBE801 IPTV (خادم IPTV)
- مفاتيح الشبكة
- أجهزة فك التشفير FBE010
- أجهزة تشفير الأجهزة (HDMI، SDI، إلخ.)
- نظام الهوائي (طبق الأقمار الصناعية، هوائي UHF Yagi، كابل RF المحوري)
- قطع الغيار والملحقات (أطقم الأدوات وقطع الغيار)
تهدف هذه الميزات إلى توفير تجربة شاملة وغامرة ثقافيًا داخل الغرفة للضيوف مع تعزيز الميزة التنافسية للفنادق عبر البث التلفزيوني عبر الانترنت في جدة. اكتشف المزيد في المملكة العربية السعودية:
- الرياض: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/hotel-iptv-riyadh.html
- جدة: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/hotel-iptv-jeddah.html
لاستكشاف المزيد من المدن داخل المملكة العربية السعودية، استفد من مزايا حلول IPTV المخصصة للفنادق. تواصل مع FMUSER اليوم للحصول على حل مخصص: https://ar.fmradiobroadcast.com/contact
ثالثا. وظائف رئيسيه
يتضمن حل FMUSER IPTV أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات الديناميكية، كل منها مصمم بجمالية عربية مناسبة ثقافيًا:
1. مصادر البث التلفزيوني المباشر: يوفر الحل مصادر بث تلفزيوني مباشر متعددة من الأقمار الصناعية وUHF وHDMI والأجهزة الشخصية مثل مشغلات DVD. وتشمل هذه القنوات والعروض العربية، مما يعزز الشعور بالوطن للضيوف المحليين ويوفر تجربة ثقافية غامرة للزوار الدوليين.
2. وظيفة الفيديو حسب الطلب: تتيح وظيفة الفيديو حسب الطلب ذات النمط العربي في FMUSER للضيوف تصفح ومشاهدة الأفلام أو البرامج العربية المفضلة لديهم في الوقت الذي يناسبهم، مما يخلق تجربة ترفيهية مخصصة.
3. وظيفة تقديم الفندق: تتيح هذه الميزة للفنادق تقديم وسائل الراحة والخدمات ونقاط البيع الفريدة للضيوف بلغة محلية مألوفة، مما يضمن التواصل الفعال وانطباعًا أوليًا لا يُنسى.
4. وظيفة طلب الطعام: يشتمل حل FMUSER على وظيفة طلب الطعام التي تعرض المأكولات المحلية، مما يسمح للضيوف بطلب وجباتهم باللغة العربية، مما يضيف طبقة إضافية من الراحة والملاءمة.
5. تكامل خدمات الفندق: يدمج نظام IPTV الخاص بـ FMUSER خدمات فندقية متنوعة، مثل علاجات السبا العربية أو حجوزات الرحلات المحلية، مما يوفر للضيوف منصة رقمية سلسة لجميع احتياجاتهم.
6. مقدمة عن المواقع السياحية القريبة: تقدم هذه الوظيفة مناطق الجذب المحلية والمواقع السياحية، كاملة مع الأوصاف العربية، مما يساعد الضيوف على التعمق أكثر في ثقافة جدة وتاريخها الغني.
اكتشف المزيد حول كيفية عمل نظام IPTV لصناعة الفنادق: https://ar.fmradiobroadcast.com/article/detail/hotel-iptv-system-ultimate-guide.html
رابعا. خدمات FMUSER
1. حزمة أجهزة التلفزيون: تقدم FMUSER حزمة أجهزة تلفزيون منخفضة التكلفة، وهي مثالية للفنادق الجديدة التي تنشئ نظام IPTV الخاص بها أو الفنادق الحالية التي تتحول من تلفزيون الكابل إلى IPTV.
2. خدمات النظام المخصصة: إدراكًا لأن كل فندق له احتياجات فريدة، يقدم FMUSER خدمات مخصصة للنظام. تقوم FMUSER بتقييم جوانب مثل الميزانية وأرقام الغرف والمعدات الموجودة لتقديم البث التلفزيوني عبر الإنترنت لحل الفندق المصمم خصيصًا لكل فندق. سواء كان الفندق لديه بالفعل نظام تلفزيون الكابل أو كانت المنشأة المبنية حديثًا تقوم بإعداد نظام التلفزيون الخاص بها من الصفر، فإن حلول FMUSER المخصصة يمكن أن تلبي المتطلبات المحددة للفندق.
3. خدمات التثبيت في الموقع: توفر FMUSER خدمات التثبيت الكاملة في الموقع، بما في ذلك مجموعة واسعة من القنوات التلفزيونية من مصادر متعددة مثل القمر الصناعي وUHF وغيرها. يضمن فريق FMUSER عملية تركيب سلسة وفعالة، مما يقلل من تعطيل عمليات الفندق.
4. التكوين المسبق للنظام للتوصيل والتشغيل: لتبسيط عملية النقل بشكل أكبر، يقدم FMUSER نظامًا تم تكوينه مسبقًا وجاهزًا لاستخدام التوصيل والتشغيل. تضمن هذه الخدمة الحد الأدنى من وقت الإعداد، مما يسمح للفنادق بتقديم خدمات IPTV لضيوفها في أسرع وقت ممكن.
5. مكتبة المحتوى العربي الاختيارية: إدراكًا لأهمية المحتوى المترجم، يقدم FMUSER مكتبة محتوى عربي اختيارية إذا لزم الأمر. وهذا يمكّن الفنادق من تزويد ضيوفها بمجموعة من المحتوى المحلي، مما يعزز تجربة الضيوف ويعزز الانغماس الثقافي.
6. التدريب المنهجي وتوثيق المنتج: لضمان التسليم السلس والاستخدام الفعال لحل FMUSER IPTV، توفر FMUSER تدريبًا شاملاً لموظفي الفندق، بدءًا من الإدارة العليا وحتى موظفي الاستقبال والمهندسين. بالإضافة إلى ذلك، ستكون وثائق المنتج التفصيلية الخاصة بـ FMUSER بمثابة مرجع قيم حيث يقوم المهندسون بتشغيل وصيانة نظام IPTV.
خامسا - مجموعة واسعة من التطبيقات
تمتد تطبيقات حلول IPTV في جدة إلى ما هو أبعد من قطاع الضيافة، وتلبي الاحتياجات الفريدة عبر مختلف القطاعات:
1. بيئات الشركات
2. المؤسسات التعليمية
3. مرافق الرعاية الصحية
4. المجتمعات السكنية
5. الرياضة والصالات الرياضية:
6. النقل بالقطار
7. نقل السفن
8. المطاعم والمحلات التجارية
9. المرافق الإصلاحية
10. المؤسسات الحكومية
Tom Leequan
FMUSER Broadcast
+86 139 2270 2227
ein-sales@fmuser.com
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