Le Rotary honore le président Emmanuel Macron pour l'engagement de la France envers un monde sans polio

PARIS, FRANCE, May 4, 2024 / EINPresswire.com / -- Le Rotary International a remis son prix Champion de l'éradication de la polio au président français Emmanuel Macron en reconnaissance du rôle important de la France dans les efforts internationaux d’éradication de la polio. La cérémonie faisait partie de la Journée du Rotary à l'UNESCO, centrée sur l'éducation et la paix.Sous la direction du président, la France a notamment promis 50 millions d'euros à l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio (IMEP) en octobre 2022. Cet engagement a été complété par une importante annonce de partenariat en décembre 2023 entre la Fondation Gates et l'Agence française de développement (AFD), qui comprenait un prêt de jusqu'à 55 millions d'euros pour soutenir les efforts de lutte contre la polio de l'Organisation mondiale de la Santé au Pakistan, portant l'engagement total du pays en faveur de l'éradication de la polio à 105 millions d'euros. La France a également été un ardent défenseur de cette cause au sein du G-20 et du G-7, exhortant les autres nations à continuer de soutenir un monde sans polio.« Je suis ravi d’honorer le président Emmanuel Macron et le gouvernement français pour leur engagement exceptionnel en faveur d'un monde sans polio », a déclaré Gordon McInally, président du Rotary International. « Notre expérience de plus de trente ans dans la lutte contre la polio nous a montré ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble. Faisant partie de l'équipe mondiale engagée dans cette initiative, nous sommes déterminés à vacciner tous les enfants et à éradiquer la polio, même dans les environnements les plus difficiles. »Le Rotary a apporté plus de 2,7 milliards de dollars à la lutte contre la polio, y compris des fonds de contrepartie de la Fondation Gates, et d'innombrables heures de bénévolat depuis le lancement de son programme PolioPlus en 1985. Les plus de 1 000 Rotary clubs en France ont versé un total de 24,64 millions de dollars (environ 23,17 millions d'euros) pour en finir avec la polio. Le Rotary a été membre fondateur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio (IMEP) en 1988, un partenariat avec l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF et les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, et, plus récemment, la Fondation Gates et GAVI, l'alliance pour les vaccins. Lorsque l'initiative a été lancée, on comptait plus de 350 000 cas annuels de polio. Aujourd'hui, le nombre de cas de polio a chuté de plus de 99,9 pour cent.À propos du Rotary : Le Rotary est un réseau mondial de décideurs solidaires qui s'attaquent aux défis humanitaires mondiaux les plus urgents. Il rassemble 1,4 million de membres de plus de 46 000 Rotary clubs dans presque tous les pays du monde. Leurs actions permettent d'améliorer les conditions de vie de populations, d'aider les plus démunis et d'éradiquer la polio partout dans le monde. Consultez Rotary.org/fr pour plus d'informations.À propos du prix Champion de l'éradication de la polio : Créé par le Rotary en 1995, ce prix honore les personnes qui ont apporté une contribution significative à l'effort mondial d'éradication. Emmanuel Macron est le premier président français à recevoir ce prix et se joint à d'autres lauréats éminents, notamment Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg, et le prince Albert II de Monaco. Parmi les anciens dirigeants qui ont été honorés figurent l’ancienne Première ministre britannique Theresa May, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel, l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari et l'ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon.