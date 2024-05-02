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AKWEL: 2024 年第一季度营业额

        尚夫罗米耶，2024 年 5 月 2 日，星期四

2024 年第一季度营业额

  • 营业在汇率不变基础上同比下降 3.3%
  • 净现金额为 1.118 亿欧元

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，在 2024 年第一季度综合营业额达 2.635 亿欧元，与 2023 年第一季度相比下降了 4.0%。

2024 年第一季度综合营业额 （1 月 1 日至 3 月 31 日）

单位：百万欧元 - 未经审计 2024 2023 变化 在汇率不变基础上同比变化 (*)
第一季度 263.5 274.6 -4.0 % -3.3 %

(*) 在汇率不变基础上同比变化

在 2024 年初全球汽车生产低迷的背景下，AKWEL 的营业额下降了 4.0%，在汇率不变基础上同比下降了 3.3%。与 2023 年第一季度相比，去年第一季度是集团营业额最高的一个季度。

各地区营业额细分如下：

  • 法国：6900 万欧元（-10,9 %）
  • 欧洲（不包括法国）和非洲：7720 万欧元（-4,1 %）
  • 北美：7730 万欧元（+4,3 %）
  • 亚洲和中东（包括土耳其）：3940 万欧元（-4,6 %）
  • 南美：50 万欧元（-53,0 %）

除空气业务（+17.6%）和冷却业务（+1.2%）外，大部分业务都有所下降，特别是污染控制业务，下降了 20.8%。

考虑到资本支出从 2023 年第一季度的 1100 万欧元大幅增加到 2000 万欧元，剔除租金债务的影响，截至 2024 年 3 月底，综合净现金额为 1.118 亿欧元，与 2023 年 12 月 31 日相比减少了 650 万欧元。

鉴于第一季度的业绩表现，AKWEL 保持对本财政年度稳定运营的预期。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。

AKWEL 在全球五大洲 20 个国家拥有 9600 名员工。



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Distribution channels: Automotive Industry


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