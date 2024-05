“Santiago + 30 Declaration” is a call to consolidate freedom of expression as a fundamental human right

We see a powerful display of unity and collaboration among the signatory entities. The Inter-American Press Association (IAPA), the World Association of News Publishers (WAN-IFRA), the Committee to Protect Journalists (CPJ), and national media associations from nine countries in Latin America and Europe, including Spain, Portugal, Argentina, Chile, Brazil, Colombia, Mexico, Peru, and Ecuador, have all come together for this cause.

Gathered at a meeting organized by the National Press Association at the Catholic University of Chile, journalistic entities propose a fresh perspective on the ‘Santiago Declaration’ published in 1994 in the Chilean capital under the auspices of UNESCO. The ‘Santiago + 30 Declaration’ is not a replacement for the original declaration, but a continuation and evolution of its principles and commitments. The aim is to reaffirm the ‘commitment to a free press, vibrant public discourse, and the flourishing of democratic societies in Ibero-America and the Caribbean.’

The “Santiago + 30 Declaration” emerges within the context of a meeting convened again by UNESCO in this city to celebrate World Press Freedom Day. In 1994, UNESCO held World Press Freedom Day under the theme “Media Development and Democracy in Latin America and the Caribbean”. Thirty years later, the meeting’s focus is ” Journalism in the face of the environmental crisis.”

Journalistic associations contribute to the debate on our freedoms, democracy, and the sustainability of the journalistic industry. This was also the case in 2021 with the “Windhoek Declaration + 30,” a document addressing the challenges of digital media transformation – in Africa in that instance – and the impact of major technology companies and social networks on freedom of expression.

The ‘Santiago + 30 Declaration’ content will be presented during the conference cycle organized by UNESCO, particularly during the panel titled ‘Perspectives on updating the Santiago Declaration for the new era,’ scheduled for Friday, May 3, at the Gabriela Mistral Cultural Center in Chile. The panel, featuring WAN-IFRA President Fernando De Yarza López-Madrazo and IAPA President Roberto Rock, will provide a platform for further discussion and action on the ‘Santiago + 30 Declaration ‘, ensuring that the initiative continues to evolve and adapt to the changing media landscape.

The ‘Santiago + 30 Declaration’ is not just a statement, but a call to action. It urges States, intergovernmental organisations, technology companies, media outlets, and journalism, in general, to undertake a collaborative effort. This effort is aimed at consolidating freedom of expression as a fundamental human right and the cornerstone of informed and democratic societies, ensuring a brighter future for journalism.

Among its highlights, the document calls on States to avoid narratives of political polarization, protect journalists, ensure the free flow of information and access to public information, support the sustainability of independent journalism, and encourage balanced negotiation conditions between media outlets and technological companies for content distribution.

It also calls on intergovernmental organizations to promote public policies in favour of a plural and independent press, encourage the creation of media outlets in rural areas, and promote public campaigns for media and digital literacy.

To technology companies, it urges transparency in content moderation policies, combating disinformation, respecting copyright and intellectual property laws, exploring new sustainable business models for all parties, ensuring fair compensation for news content they distribute, and observing competition principles in the advertising ecosystem.

Media outlets and journalists are urged to resist censorship, self-censorship, and undue influence, uphold principles of quality and transparency, create safety protocols for their personnel, and strengthen their gender, racial, and diversity inclusion policies. They are also encouraged to explore new business models and tools for greater sustainability.

Link to the full text of the Santiago + 30 Declaration.

Signatories of the declaration include the following organisations:

World Association of News Publishers (WAN-IFRA); Inter American Press Association (IAPA); Committe to Protect Journalists (CPJ); Associação Nacional de Jornais (ANJ-Brasil); Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa); Asociación Nacional de la Prensa (ANP-Chile); Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI); Asociación de Medios de Información (AMI-España); Associação Portuguesa de Imprensa (APImprensa); Alianza de Medios Mx (México); Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).

Santiago, Chile (2 de mayo de 2024) – Organizaciones internacionales y nacionales defensoras de la libertad de prensa suscribieron hoy en esta ciudad la “Declaración de Santiago + 30”. El pronunciamiento aborda nuevos desafíos políticos, sociales y tecnológicos que encara el periodismo en el mundo.

Entre las entidades firmantes, se cuentan la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), así como asociaciones nacionales de medios de comunicación en nueve países de América Latina y Europa, entre ellos España, Portugal, Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México, Perú y Ecuador.

Reunidas en un encuentro organizado por la Asociación Nacional de la Prensa, en la Universidad Católica de Chile, las entidades periodísticas plantean una nueva mirada sobre la “Declaración de Santiago” publicada en 1994, en la propia capital chilena y bajo los auspicios de la UNESCO, con el propósito expreso de reafirmar el “compromiso con una prensa libre, un discurso público vibrante y el florecimiento de sociedades democráticas en Iberoamérica y el Caribe”.

La “Declaración de Santiago + 30” surge en el entorno de la reunión convocada nuevamente por UNESCO en esta ciudad, para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En 1994 se hizo bajo el lema “El Desarrollo de los Medios de Comunicación y la Democracia en América Latina y el Caribe” y en esta oportunidad el tema de la reunión será “El periodismo ante la crisis ambiental”.

Las asociaciones periodísticas realizan esta aportación al debate sobre nuestras libertades, la democracia y la sostenibilidad de la industria periodística. Así lo hizo en 2021 la “Declaración de Windhoek + 30”, un documento que también abraza los retos de la transformación digital de los medios –en ese caso, en África– y el impacto que tienen las grandes empresas de tecnología y las redes sociales en la libertad de expresión.

El contenido de la “Declaración de Santiago + 30” será presentado durante el ciclo de conferencias organizado por la UNESCO, en particular durante el panel titulado “Perspectivas sobre cómo actualizar la Declaración de Santiago a los nuevos tiempos”, que se realizará este viernes 3 de mayo en el Centro Cultural Gabriela Mistral, de Chile, con la participación de los presidentes de WAN-IFRA, Fernando De Yarza López-Madrazo, y de la SIP, Roberto Rock.

La “Declaración de Santiago + 30” exhorta a los Estados, organizaciones intergubernamentales, empresas de tecnología, medios de comunicación y al periodismo en general a asumir “un esfuerzo de colaboración” que consolide “la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas”.

Entre sus aspectos más destacados, el documento pide a los Estados evitar las narrativas de polarización política; proteger a periodistas; garantizar el libre flujo de información y el acceso a información pública; apoyar la sostenibilidad del periodismo independiente, y alentar condiciones de negociación equilibradas entre medios y plataformas digitales por la distribución de contenidos.

También solicita a organizaciones intergubernamentales impulsar políticas públicas a favor de la existencia de una prensa plural e independiente, fomentar la creación de medios en zonas rurales e incentivar campañas públicas de alfabetización mediática y digital.

A las empresas de tecnología, las exhorta a transparentar sus políticas de moderación de contenidos; combatir la desinformación; respetar las leyes de derechos de autor y propiedad intelectual; explorar nuevos modelos de negocio sostenibles para las partes, que garanticen una compensación justa por los contenidos noticiosos que las plataformas distribuyen, y observar los principios de competencia en el ecosistema publicitario.

A los medios y al periodismo, se les exhorta a resistir la censura, la autocensura y la influencia indebida; sostener principios de calidad y transparencia; crear protocolos de seguridad para su personal, y reforzar sus políticas de inclusión de género, raza y diversidad. También se les sugiere abordar nuevos modelos de negocio y herramientas que los dote de mayor sostenibilidad.

Enlace al texto completo de la Declaración de Santiago + 30.

Estas son las instituciones que la firmaron:

Asociación Mundial de Editores de Noticias, WAN-IFRA; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ); Associação Nacional de Jornais (ANJ-Brasil); Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa); Asociación Nacional de la Prensa (ANP-Chile); Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI); Asociación de Medios de Información (AMI-España); Associação Portuguesa de Imprensa (APImprensa); Alianza de Medios Mx (México); Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).