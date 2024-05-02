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رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه يشيد بدور المملكة القيادي في المبادرات المتعلقة بالمياه

DR. Fahad Abumouti

أكد د. أبومعطي على أنه في عالم لا تعرف فيه تحديات المياه حدودًا، بات التعاون ليس مجرد خيار بل ضرورة

RIYADH, SAUDI ARABIA, May 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- أشاد رئيس فريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن سعد أبومعطي، تزامناً مع انعقاد منتدى المياه السعودي، بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في المبادرات المتعلقة بالمياه، سواء على الصعيد الوطني أو العالمي، لافتا إلى أن المملكة من خلال منصات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي وإنشاء منظمة مياه عالمية، تؤكد دورها كرائدة في تعزيز التعاون الدولي والعمل الجماعي.

وأكد د. أبومعطي على أنه في عالم لا تعرف فيه تحديات المياه حدودًا، بات التعاون ليس مجرد خيار بل ضرورة، كما أن التحديات التي نواجهها متعددة الأوجه، وتتطلب جهدًا مشتركًا من جميع الأطراف.

وأوضح أنه في سبيلنا لمواجهة هذه التحديات، بات من الضروري أن نتبنى منظورا استراتيجيًا عالميًا، يعزز التفاهم المتبادل والتعاون الدولي.

وسلط رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمة للمياة الضوء على إعلان سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، عن إنشاء منظمة عالمية للمياه، قائلا إنه يمثل لحظة محورية في رحلتنا الجماعية نحو الإدارة المستدامة للمياه.

Mahmoud Aziz
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رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه يشيد بدور المملكة القيادي في المبادرات المتعلقة بالمياه

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