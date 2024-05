Waarom XBLR De Toekomst is van de Rapportageverplichting CSRD

Het team achter EcoVerum Logo EcoVerum Logo EcoVerum White

EcoVerum bestrijdt greenwashing en bevordert transparantie met een XBRL-gebaseerde architectuur en AI aangestuurde analyses voor ESG-rapportages

Bij EcoVerum denken wij aan een wereld van morgen die beter is dan vandaag” — Alex Ritter

AMSTERDAM, NETHERLANDS, May 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Data Tribes kondigt met trots de lancering aan van EcoVerum, een baanbrekend softwareplatform dat de nieuwe norm stelt voor naleving van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) . Meer dan slechts een tool, EcoVerum fungeert als een strategische partner die bedrijven gidst door de uitdagingen van milieuverslaglegging en duurzaamheidsinitiatieven.Dit geavanceerde platform integreert een XBRL-gebaseerde architectuur met AI-gestuurde analyses en geautomatiseerde datavalidatie, waardoor het volledig voldoet aan de ESG -vereisten van de CSRD en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Met ingang van volgend jaar moeten beursgenoteerde bedrijven gedetailleerd rapporteren over hun milieu-, sociale en bestuurlijke impact, een taak die het verzamelen en valideren van circa 1100 datapunten uit diverse bronnen vereist.In tegenstelling tot financiële rapportages, die vaak numeriek zijn en hoofdzakelijk verzameld worden door financiële afdelingen, vereist ESG-rapportage gegevens van meerdere afdelingen in uiteenlopende formaten, zowel intern als extern. Een geïntegreerde aanpak is essentieel voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, en coherentie van deze gegevens.EcoVerum streeft ernaar de betrouwbaarheid van deze informatie te verzekeren, een cruciale factor in het voorkomen van greenwashing en pinkwashing, en essentieel voor de efficiëntie van onze complexe economie. Dit platform ondersteunt de vergelijkbaarheid, transparantie en efficiëntie van ESG-rapportages door gebruik te maken van de eXtensible Business Reporting Language (XBRL), die reeds decennia lang wordt ingezet binnen de International Financial Reporting Standards (IFRS).Alex Ritter, oprichter van Data Tribes en EcoVerum, benadrukt: “Hoewel we ons nog in de Minimum Viable Product (MVP) fase bevinden, is onze visie duidelijk. We zijn erop gericht om bedrijven wereldwijd niet alleen te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen, maar deze te overtreffen. EcoVerum transformeert ESG-rapportage van een verplichting naar een strategisch voordeel. We zijn actief in gesprek met potentiële klanten en zoeken nog investeerders.”Ontdek op www.ecoverum.eu hoe EcoVerum kan helpen bij het bevorderen van een klimaatneutrale economie en het voorkomen van bestuurlijke aansprakelijkheid.Over Data Tribes:Data Tribes is een dynamische startup uit Amsterdam die organisaties ondersteunt in hun ESG-inspanningen. We ontwikkelen dataplatforms en optimaliseren data-analyse, waardoor onze klanten Business Intelligence en Data Science effectief kunnen inzetten voor een duurzame impact. Onze consultants blinken uit door hun ondernemersgeest, nieuwsgierigheid en enthousiasme.

Introductie EcoVerum, Your Next Generation CSRD Compliance Solution