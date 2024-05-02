تم الاعتراف بمجموعة EBC المالية كصديق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من قبل WAGGGS لتمكين المرأة على مستوى العالم

نظرًا لحرصها على تعزيز مجتمع متساوٍ، تم الاعتراف بـ EBC كصديق لآسيا والمحيط الهادئ من قبل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. تلتزم EBC برعاية التنمية العالمية للمرأة، وتزويدها بالأدوات اللازمة لاستكشاف الفرص المتنوعة والوصول إلى آفاق جديدة من الإنجاز.

حصلت مجموعة EBC المالية على جائزة لتعزيز فرص المرأة في جميع أنحاء العالم من خلال مبادرات التعليم والقيادة

تفخر مجموعة EBC المالية (EBC) بالإعلان عن تكريمها بجائزة أصدقاء آسيا والمحيط الهادئ من قبل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة (WAGGGS). تعترف هذه الجائزة بتفاني EBC الثابت في تعزيز نمو المرأة من خلال الفرص التعليمية والتدريبية، مع رؤية لخلق مجتمع أكثر إنصافًا وتمكينًا.

وقد أقر حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم مؤخرًا في سنغافورة، بمساهمة EBC في التغيير العالمي، حيث قبل ممثلو EBC هذا التكريم بكل فخر. إن الشراكة مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي شهادة على التزام EBC الصارم بقيمها المؤسسية.

في أوائل شهر مارس، أعلنت مجموعة EBC المالية عن شراكتها مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لتوفير فرص التعليم والتدريب على القيادة وخدمة المجتمع للنساء في جميع أنحاء العالم. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مواطنين عالميين مسؤولين وتمكين القيادات النسائية، والدعوة إلى مجتمع أكثر إنصافًا وحيوية وتمكينًا.

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، هي أكبر منظمة دولية تعمل على تمكين الفتيات والشابات، وتنتشر في 153 دولة عبر خمس مناطق، وتضم أكثر من 10 ملايين عضو. من خلال القيادة والتعلم والدعوة وبناء القدرات، تقود الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مشاريع تعمل على توسيع الفرص المتاحة للنساء على مستوى العالم. تتكون مجموعة أصدقاء آسيا والمحيط الهادئ وحدها من 3.7 مليون عضو في 26 دولة، وتسعى جاهدة لتمكين النساء في المنطقة من تحقيق إمكاناتهن الكاملة ويصبحن مواطنات عالميات ضميريات.

مجموعة EBC المالية، الملتزمة بتعزيز المساواة العالمية، تدعم الأفراد في جميع أنحاء العالم لإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة والوصول إلى فرص متساوية من خلال مجموعة متنوعة من البرامج. ومع تفانيها في تمكين المرأة، تقدم الشركة فرصًا تعليمية وتنموية وتدريبية واسعة النطاق للفتيات والشابات. ومن خلال الجهود التعاونية مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، يسعى مجلس التمكين البيئي إلى رعاية التنمية العالمية للمرأة، وتزويدها بالأدوات اللازمة لاستكشاف الفرص المتنوعة والوصول إلى آفاق جديدة من الإنجاز. وترى EBC أن هذه النساء المتمكنات يبرزن كنماذج مؤثرة، ومتفوقات في مجالات تخصصهن، ومبادرات رائدة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، وتحقيق أقصى إمكاناتهن في نهاية المطاف.

أثناء تمكين المزيد من النساء من النمو من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، تلتزم EBC بإنشاء أنظمة مؤسسية شفافة وعادلة داخليًا، وتعزيز بيئة عمل مفتوحة وشاملة، وتوفير مسارات متساوية للنهوض بالمرأة. تؤمن الشركة إيمانًا راسخًا بأن المشاركة الشاملة للمرأة تعزز تنوع الفريق وتوفر فرصًا جديدة للأعمال والتنمية المجتمعية.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة EBC المالية ومبادراتها، تفضل بزيارة www.ebc.com/ESG.

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نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وتشتهر بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. من خلال مكاتبها المنتشرة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول وغيرها، تقدم EBC خدماتها إلى مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمهنيين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

معترف بها من قبل العديد من الجوائز، تفخر EBC بالتزامها بأعلى مستويات المعايير الأخلاقية واللوائح الدولية. تخضع مجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع مجموعة EBC المالية (أستراليا) Pty Ltd للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع مجموعة EBC المالية (كايمان) المحدودة للتنظيم من قبل سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA).

يوجد في قلب مجموعة EBC محترفون متمرسون يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، وقد اجتازوا ببراعة دورات اقتصادية مهمة بدءًا من اتفاقية بلازا وحتى أزمة الفرنك السويسري عام 2015. تدعم EBC ثقافة تكون فيها النزاهة والاحترام وأمن أصول العميل ذات أهمية قصوى، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة مستثمر بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

https://www.ebc.com/

عن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة (WAGGGS)

الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي أكبر حركة تطوعية مخصصة للفتيات والشابات في العالم. تمثل حركتنا المتنوعة 8.8 مليون فتاة وشابة من 153 دولة.

على مدى أكثر من 100 عام، غيرت حركة المرشدات وفتيات الكشافة حياة الفتيات والشابات في جميع أنحاء العالم، ودعمتهن ومكنتهن من تحقيق أقصى إمكاناتهن وأن يصبحن مواطنات مسؤولات في العالم.

تكمن نقاط قوتنا في برامج التعليم غير الرسمي المبتكرة، وتنمية المهارات القيادية، والدعوة والعمل المجتمعي، وتمكين الفتيات والشابات من تطوير المهارات والثقة اللازمة لإحداث تغييرات إيجابية في حياتهم، في مجتمعاتهم وبلدانهم.

نقوم بتقديم هذه البرامج في خمس مناطق للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة: أفريقيا، المنطقة العربية، آسيا والمحيط الهادئ، أوروبا ونصف الكرة الغربي. نعقد أيضًا فعاليات المناصرة والقيادة في مراكزنا العالمية الخمسة: مركزنا العالمي Chaletin Switzerland، وSangamin India، وPax Lodge في المملكة المتحدة، وCabañain Mexico، وKusafiri، مركزنا العالمي الذي يتنقل حول أفريقيا. ومن خلال برامجنا العالمية، تجتمع الفتيات من جميع أنحاء العالم معًا لتعلم مهارات جديدة ومشاركة تجاربهن الدولية وتكوين صداقات تدوم مدى الحياة.

تعلم المزيد على www.wagggs.org.

للتواصل عبر الميديا

Fitrie Zainal

fitrie.zainal@ebc.com