حصلت مجموعة EBC المالية على جائزة "الوسيط الأكثر كفاءة" في حفل توزيع جوائز FXDailyInfo لأفضل وسيط لعام 2024

من خلال إعطاء الأولوية للكفاءة لخلق بيئة تداول قوية لعملائها، حصلت EBC على جائزة "الوسيط الأكثر كفاءة لعام 2024" من FXDailyInfo.

تم التصويت لمجموعة EBC المالية على أنها "الوسيط الأكثر كفاءة" من خلال تميزها التشغيلي والخدمة التي تركز على العملاء من قبل المجتمع التجاري.

يسر مجموعة EBC المالية (EBC) أن تعلن عن حصولها على جائزة "الوسيط الأكثر فعالية" في حفل توزيع جوائز FXDailyInfo لأفضل الوسطاء لعام 2024. تعكس هذه الجائزة تفاني EBC المستمر في تسهيل تجربة تداول سلسة وفعالة لعملائها في بيئة تداول العملات الأجنبية شديدة التنافسية.

FXDailyInfo.com عبارة عن منصة إعلامية موثوقة داخل مجتمع تداول العملات الأجنبية تأسست عام 2012. منذ عام 2016، كرمت جوائز أفضل وسيط الوسطاء الذين يتفوقون في فئات مختلفة، باستخدام عملية تصويت تتضمن مدخلات المتداولين. يتيح نظام التصويت هذا لمجتمع التداول التعبير عن آرائهم والمساهمة في اختيار الفائزين.

يعد فوز EBC في فئة "الوسيط الأكثر كفاءة" أمرًا جديرًا بالملاحظة بشكل خاص لأنه يعكس تقييمًا شاملاً للتميز التشغيلي والخدمة التي تركز على العملاء. تشمل معايير هذه الجائزة عوامل مثل سرعة التنفيذ والبنية التحتية التكنولوجية والتعاون العالمي ودعم العملاء.

تعطي EBC الأولوية للكفاءة لخلق بيئة تجارية قوية لعملائها. ومن خلال الاستفادة من أجهزتها المتقدمة وأحدث تقنيات التداول، تستطيع EBC تلبية ما يصل إلى 1000 عملية تنفيذ للأوامر في الثانية، مما يضمن التنفيذ السريع للتداول للعملاء. أصبح هذا ممكنًا بفضل إطار توجيه الطلبات الذكي الخاص بالشركة وكابل الألياف الضوئية المخصص ذو زمن الاستجابة المنخفض للغاية، مما يضمن اتصالاً آمنًا ومستقرًا وموثوقًا بالإنترنت.

وبصرف النظر عن ذلك، في مشهد التداول سريع الخطى والتنافسي، يستفيد متداولو EBC من تأخير منخفض للغاية في تنفيذ الطلب حيث يصل متوسط وقت الانتظار إلى 20 مللي ثانية. يضمن الاتصال المستقر والموثوق نقل البيانات بسلاسة، ويتميز بمعدل نجاح يصل إلى 98.75%. هذا المزيج من التنفيذ السريع للأوامر والاتصال الذي يمكن الاعتماد عليه يمكّن متداولي EBC من التنقل في السوق بثقة.

بالإضافة إلى ذلك، يتجسد التزام EBC برضا العملاء من خلال دعم عملاء الشركة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمساعدة وتقديم التوجيه للعملاء على مدار الساعة. وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل مجموعة EBC المالية ابتكار وتعزيز تجربة التداول لعملائها. إن الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لوضع معايير جديدة في تداول العملات الأجنبية مدفوعة بالارتباط العميق مع مجتمع التداول والرغبة في تقديم خدمة استثنائية.

لمعرفة المزيد، قم بزيارة www.ebc.com.

نبذة عن مجموعة EBC المالية

تأسست مجموعة EBC المالية (EBC) في الحي المالي المرموق في لندن، وتشتهر بمجموعتها الشاملة من الخدمات التي تشمل الوساطة المالية وإدارة الأصول وحلول الاستثمار الشاملة. من خلال مكاتبها المنتشرة في مواقع استراتيجية في المراكز المالية البارزة، مثل لندن وسيدني وهونج كونج وطوكيو وسنغافورة وجزر كايمان وبانكوك وليماسول وغيرها، تقدم EBC خدماتها إلى مجموعة متنوعة من العملاء من المستثمرين الأفراد والمهنيين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.

معترف بها من قبل العديد من الجوائز، تفخر EBC بالتزامها بأعلى مستويات المعايير الأخلاقية واللوائح الدولية. تخضع مجموعة EBC المالية (المملكة المتحدة) المحدودة للتنظيم من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وتخضع مجموعة EBC المالية (أستراليا) Pty Ltd للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، وتخضع مجموعة EBC المالية (كايمان) المحدودة للتنظيم من قبل سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA).

يوجد في قلب مجموعة EBC محترفون متمرسون يتمتعون بخبرة عميقة تزيد عن 30 عامًا في المؤسسات المالية الكبرى، وقد اجتازوا ببراعة دورات اقتصادية مهمة بدءًا من اتفاقية بلازا وحتى أزمة الفرنك السويسري عام 2015. تدعم EBC ثقافة تكون فيها النزاهة والاحترام وأمن أصول العميل ذات أهمية قصوى، مما يضمن التعامل مع كل مشاركة مستثمر بأقصى قدر من الجدية التي تستحقها.

https://www.ebc.com/



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Fitrie Zainal

fitrie.zainal@ebc.com