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EBC獲「卓越執行券商」獎

EBC金融集團榮獲「2024年最高效經紀商」獎杯

EBC將效率置於首位，為客戶打造一個穩健的交易環境。榮獲 FXDailyInfo 頒發的「2024 年最高效經紀商」獎

EBC在FXDailyInfo“2024交易經紀商大獎”中獲“卓越執行券商”大獎， 彰顯高效執行、突破性技術、回應式客戶服務、國際影響力等方面的卓越優勢。

EBC集團在FXDailyInfo“2024最佳經紀商獎”評比中斬獲“卓越執行券商”大獎。 體現EBC始終為客戶提供安全、專業、高效穩定交易環境的品牌實力。

“卓越執行”的背後，是市場及投資者對交易算法、清算機制、流動性等多方面的需求。作為行業引領者，EBC在確保高效的訂單執行之上，深度聚焦金融生態建設和服務業態的精進，不斷提升行業壁壘，推動金融市場的健康競爭和標準化發展。

FXDailyInfo是國際領先一站式金融服務商，彙聚深耕金融業的專家，提供全球經紀商的資訊及金融市場的動態、分析、交易策略等。 其“全球經紀商大獎”，旨在通過執行效率、突破性技術等多維度，讓真實使用者票選出表現卓越的企業，從而推動行業發展。EBC以壓倒性優勢成為「卓越執行券商」大獎得主，展現全球投資者對EBC服務的肯定。

在打造最強交易環境時，EBC始終將卓越執行置於首位。 基於去中心化網路連接和非對稱加密傳輸，EBC在確保安全的基礎上，實現全球高品質訂單執行，並通過30台數據中心，大幅縮短系統內部的資料鏈路。 在EBC，每秒最高聚合1000筆訂單，單筆訂單執行快至20ms，系統穩定性高達98.75%。
同時，EBC自研交易黑盒和Private Room，通過精準拋單演算法和專屬交易通道，匹配更適合交易者LP的同時，讓其訂單在成交中免於狙擊，並大幅降低拒單率。

經EBC軟硬體優化，85%以上的訂單成交於更優價格。

EBC的卓越執行，不僅體現在硬體生態上，還有其基於英國FCA等頂級監管機構的獨立託管要求和系統性風控構建的資金風控機制，確保客戶能隨時存提資金，實現動態管理和高效利用。

此外，EBC率先引入訂單流工具，以華爾街主流的量價分析法為切入點，彌合交易者與機構間的資訊差，提供權威的信號指標，支援交易的高效執行。 而EBC全天候多語言的24/7的客戶支援團隊，確保客戶的問題能第一時間得到解答。

“卓越執行券商”大獎，是對EBC品牌實力的見證，鞏固EBC在金融領域的領導者地位。展望未來，EBC將不忘初心，堅持以最嚴格的行業準則和道德標準約束自我，讓每位投資者都能享受全球頂尖服務生態。
EBC相信，每個認真交易的人，都值得被認真對待。

關於EBC金融集團 —

EBC Financial Group 於2021年在英國倫敦成立，是一家集金融券商、資產管理、移民投資等服務為一體的綜合性金融集團，在倫敦、香港、東京、雪梨、開曼群島、新加坡、吉隆坡、曼谷、利馬索爾、雅加達、波哥大等多地設有分公司和辦事處，全球員工逾300人。

EBC集團在全球多個重要金融司法轄區獲得授權並受其監管，EBC Financial Group （UK） Ltd 由英國金融行為監管局（FCA）授權和監管，監管號：927552;EBC Financial Group （Australia） Pty Ltd由澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）授權和監管，監管號：500991;EBC Financial Group（Cayman）Limited 由開曼金融管理局（CIMA）授權和監管，持有CIMA全監管牌照，監管號：2038223。

EBC集團核心人員擁有逾30年的大型金融機構工作經驗，親歷多個經濟週期，時間跨越85年《廣場協定》、97年亞洲金融危機、08年全球金融危機和15年瑞郎黑天鵝事件等。 秉持著誠信與尊重的原則，EBC致力於讓每個認真交易的人，都被認真對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部在金融領域的官方合作夥伴，覆蓋範圍為亞太地區、拉丁美洲地區、中東、非洲和大洋洲。 同時，EBC攜手聯合國基金會共同打敗瘧疾，改善全球衛生系統。 2024年2月，EBC聯手牛津大學經濟系舉辦“經濟學家都做了什麼”研討會，聚焦經濟學熱門議題及全球挑戰，推動構建專業安全、透明高效的投資環境，促進社會進步發展。

Douglas Chew
EBC Financial Group
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