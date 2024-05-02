OKX與Bitcoin Asia合作為該會議提供比特幣Ordinal門票服務

香港, May 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的Web3科技公司OKX今天宣布，將為Bitcoin Magazine主辦的首個「Bitcoin Asia」會議提供比特幣Ordinal門票服務。這個以比特幣為主題的會議將於2024年5月9日至5月10日在香港啓德郵輪碼頭舉行。



OKX錢包用戶可以 在此 透過比特幣Ordinals的形式鑄造Bitcoin Asia會議的門票。通過與鑄造BRC-20、Ordinals和Runes的平台Luminex合作，OKX錢包已經準備了五千張Ordinal門票可供鑄造。



Bitcoin Magazine的首屆Bitcoin Asia會議旨在匯聚比特幣生態圈中的主要參與者和項目，目標是為比特幣未來作具前瞻性的交流學習、參與和網絡建設。預計演講者陣容鼎盛，將包括有Ordinals和Runes的創造者Casey Rodarmor、Lightning Labs行政總裁兼創辦人Elizabeth Stark，及OKX首席創新官Jason Lau。

OKX是比特幣生態圈的長期支持者，兩年多前將「閃電網絡」集成到其中心化交易所，以實現更快、更便宜的比特幣存款和取款。在2023年5月，OKX推出了Ordinals市場，使其成為第一個支持BRC-20交易的Web3平台。



繼2024年4月20日比特幣減半後，OKX成為了第一個為Runes提供零費用交易的平台。加入了這個由Casey Rodarmor在手機裝置上創建的可替代代幣新標準，用戶現可在OKX Web3的市場上創建、鑄造、管理和交易Runes。



此前，OKX亦以冠名贊助商和官方NFT門票合作伙伴的身分，參加了於2024年4月6日至9日舉行的香港Web3嘉年華。在該活動中，OKX的Web3團隊展示了區塊鏈領域的最新突破和技術，旨在推動更廣泛的技術採用和行業發展。

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關於 OKX

OKX 是一家旨在構建 Web3 未來的領先科技公司。OKX開發出速度與可靠性兼備的虛擬資產應用程式，深受全球逾五千萬投資者及專業交易員的青睞。



OKX行業領先的自我託管解決方案包括OKX Web3錢包服務，可讓用戶增加對自己的虛擬資產進行託管，同時盡情探索DEX、NFT市場、GameFi及成千上萬個dApp。

OKX與世界一級品牌及運動員緊密合作，當中包括英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拿倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、翠貝卡電影節（Tribeca Festival）、高爾夫球員Ian Poulter，以及奧運會單板滑雪選手Scotty James。

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