تنميةٌ مربحة للجانبين ومستقبلٌ مُشترك، انطلاق القمة العالمية لوكلاء دونغ فينغ 2024
EINPresswire.com/ -- Wuhan, China (ARAB NEWSWIRE) مع تسارع العولمة، يواجه مجال صناعة السيارات في الصين فرصًا جديدة للتنمية الدولية. تقف شركة دونغفنغ موتوردائمًا في طليعة التطورات العصرية كونها شركة رائدة في صناعة السيارات المحلية لوتبدأ بتوسيع أسواقها الخارجية بنشاط.
في 23 أبريل، عُقد الاجتماع الرسمي لقمة شركاء دونغفنغ العالميين لعام 2024 في ووهان، وفي 26 أبريل، عُقد اجتماع CV في شيان؛ حيث اجتمع ما يزيد عن 300 فرد من التجار والشركاء وممثلي وسائل الإعلام في الخارج من حوالي 100 دولة، مع التركيز على السوق الخارجية لشركة دونغفنغ موتور والسعي إلى إحداث تطور جديد للأعمال التجارية الدولية.
القمة العالمية لوكلاء دونغ فينغ 2024
وفي اجتماع القمة، تم تقديم قدرات البحث والتطوير ومخططات المنتجات والتقنيات الأساسية لسيارات الركاب والمركبات التجارية من دونغفنغ بمنهجيةٍ تامة، وعُرضت أهداف التخطيط الصناعي على المدى المتوسط والعلامات التجارية والمنتجات والقنوات واستراتيجيات خدمة ما بعد البيع. كما تم تأكيد أهداف المبيعات الإقليمية لعامي 2024 و2025 والقنوات والعلامات التجارية والمنتجات المختلفة والمتميزة.
كما أصدرت القمة ثمان مبادرات لبناء علاقات "وثيقة وصادقة" بين الشركاء الخارجيين، ودعت إلى إنشاء شراكة تعاونية مبنية على الاحترام والنزاهة والامتثال والنجاح المشترك، وهو ما أظهر تصميم دونغفنغ على دعم شركائها الخارجيين من أجل التنمية المشتركة.
وبعد انقضاء اجتماع القمة، زار الضيوف مصنع السيارات وجربوا قيادتها واختبروا مزايا المنتجات وأدائها في نفس الوقت. أثنى العديد من الشركاء على هذا المؤتمر؛ وهو ما بدا واضحًا في تعليق الشريك من منطقة رابطة الدول المستقلة: "اخترنا دونغفنغ كشريكنا بعد اختباراتٍ ودراساتٍ عدة. نحن نؤمن بصدق أن دونغفنغ هي مؤسسة راسخة ذات خلفية عميقة وقوة ممتازة. بفضل عملنا مع مؤسسة ذات خبرة وقوية مثل دونغفنغ، نحن نثق في وجود مستقبل زاهر لعالمنا."
الشركة: شركة دونغفنغ موتور المحدودة للاستيراد والتصدير بالصين
جهة الاتصال: تشن جانج
البريد الإلكتروني: gjb-chengang@dfmc.com.cn
الهاتف: +8627-8430 1225
المواقع الإلكترونية:
http://www.dongfeng-global.com/
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationSA
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationME
https://www.tiktok.com/@dfmotor
يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة أنباء عربية (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) –
Cheng Gang
في 23 أبريل، عُقد الاجتماع الرسمي لقمة شركاء دونغفنغ العالميين لعام 2024 في ووهان، وفي 26 أبريل، عُقد اجتماع CV في شيان؛ حيث اجتمع ما يزيد عن 300 فرد من التجار والشركاء وممثلي وسائل الإعلام في الخارج من حوالي 100 دولة، مع التركيز على السوق الخارجية لشركة دونغفنغ موتور والسعي إلى إحداث تطور جديد للأعمال التجارية الدولية.
القمة العالمية لوكلاء دونغ فينغ 2024
وفي اجتماع القمة، تم تقديم قدرات البحث والتطوير ومخططات المنتجات والتقنيات الأساسية لسيارات الركاب والمركبات التجارية من دونغفنغ بمنهجيةٍ تامة، وعُرضت أهداف التخطيط الصناعي على المدى المتوسط والعلامات التجارية والمنتجات والقنوات واستراتيجيات خدمة ما بعد البيع. كما تم تأكيد أهداف المبيعات الإقليمية لعامي 2024 و2025 والقنوات والعلامات التجارية والمنتجات المختلفة والمتميزة.
كما أصدرت القمة ثمان مبادرات لبناء علاقات "وثيقة وصادقة" بين الشركاء الخارجيين، ودعت إلى إنشاء شراكة تعاونية مبنية على الاحترام والنزاهة والامتثال والنجاح المشترك، وهو ما أظهر تصميم دونغفنغ على دعم شركائها الخارجيين من أجل التنمية المشتركة.
وبعد انقضاء اجتماع القمة، زار الضيوف مصنع السيارات وجربوا قيادتها واختبروا مزايا المنتجات وأدائها في نفس الوقت. أثنى العديد من الشركاء على هذا المؤتمر؛ وهو ما بدا واضحًا في تعليق الشريك من منطقة رابطة الدول المستقلة: "اخترنا دونغفنغ كشريكنا بعد اختباراتٍ ودراساتٍ عدة. نحن نؤمن بصدق أن دونغفنغ هي مؤسسة راسخة ذات خلفية عميقة وقوة ممتازة. بفضل عملنا مع مؤسسة ذات خبرة وقوية مثل دونغفنغ، نحن نثق في وجود مستقبل زاهر لعالمنا."
الشركة: شركة دونغفنغ موتور المحدودة للاستيراد والتصدير بالصين
جهة الاتصال: تشن جانج
البريد الإلكتروني: gjb-chengang@dfmc.com.cn
الهاتف: +8627-8430 1225
المواقع الإلكترونية:
http://www.dongfeng-global.com/
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationGlobal
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationSA
https://www.facebook.com/DongfengMotorCorporationME
https://www.tiktok.com/@dfmotor
يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة أنباء عربية (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) –
Cheng Gang
Dongfeng Motor Co., Ltd.
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