FMUSER تقدم حل IPTV الفندقي العربي المبتكر لفنادق الرياض لتحسين كفاءة التشغيل وتجارب الترفيه داخل الغرفة

يمكن لـ FMUSER تخصيص واجهة مستخدم نظام IPTV وفقًا لمتطلبات الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة أو المنطقة السكنية أو السفن السياحية أو القطارات أو صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم أو غير ذلك. يمكن تخصيص كافة العناصر، من الألوان، والموضع، إلى القوالب.

يوفر حل IPTV الفندقي من FMUSER مصادر محتوى متعددة الاستخدامات، بما في ذلك إشارات UHF وإشارات الأقمار الصناعية (برامج تلفزيونية مدفوعة مثل Canal+ وDSTV، بالإضافة إلى برامج تلفزيونية مجانية مثل Arabsat وEthiosat وNilesat)، بالإضافة إلى برامج تلفزيونية مشفرة من خلال