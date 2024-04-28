تعرف على سيرة الدكتور فهد ابو معطي رئيس منظمة المياه العالمية
أظهر الدكتور فهد قدرته على الجمع بين فريق متنوع وعالي الأداء وقادر يعمل معًا لتحقيق هدف مشترك في بيئات متعددة الثقافاتRIYADH, SAUDI ARABIA, April 28, 2024 /EINPresswire.com/ -- يمتلك الدكتور فهد ابومعطي خبرة تزيد عن 18 عاماً في تطوير السياسات والشؤون التنظيمية وسجل حافل في بدء وإنشاء جهات جديدة وفرق عمل لتحقيق تحولات رائدة. أظهر الدكتور فهد قدرته على الجمع بين فريق متنوع وعالي الأداء وقادر يعمل معًا لتحقيق هدف مشترك في بيئات متعددة الثقافات في دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا الشمالية. يُظهر قدرته على التواصل مع أصحاب المصلحة لتبني وجهات نظر متنوعة، فضلاً عن القدرة على صياغة رؤيته للقادة لبلورة الأهداف ودفع العمل.
يشغل الدكتور فهد حاليًا منصب رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه، ووكيل الوزارة للشؤون التنظيمية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمشرف العام على الجهاز التنفيذي لمنظم المياه بالمملكة. قاد رؤية فصل الوظيفة التنظيمية لقطاع المياه عن الكهرباء، وتأسيس وادارة منظم جديد لقطاع المياه في المملكة؛ تطوير خارطة طريق لاسترداد التكلفة وإنشاء آليات التسعير للعمل على أسس تجارية لأول مرة؛ تنفيذ آلية شاملة للرقابة التنظيمية لمراقبة الأداء في القطاع؛ إنشاء منصة لحماية المستهلك وحقوقه؛ إصدار التراخيص لجميع الجهات العاملة لاتباع اللوائح والتنظيمات. ومن خلال دوره، قاد العديد من المبادرات الوطنية القطاعية: تطوير خمسة قوانين وأكثر من عشرة تشريعات للمراكز والبرامج الوطنية المستقلة وصندوق البيئة نتج عنها موافقة وقرارات من قبل مجلس الوزراء السعودي.
في مناصبه السابقة، شغل الدكتور فهد منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة. كان له دور فعال في العمل بالاشتراك مع وزارة الطاقة لتحديد الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة، ووضع آليات الحوكمة لدفع تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، وإنشاء مركز وطني لبيانات الطاقة المتجددة، وقيادة تحالف المملكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، توجت بتمثيله للمملكة كعضو في مجلس محافظي الوكالة. في وقت سابق من حياته المهنية، عمل مع الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء في قطر في أدوار التشغيل والصيانة والتخطيط.
شارك الدكتور فهد في العديد من مجالس الإدارة واللجان، وهو حاليا عضو في مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وعضو وامين في اللجنة التوجيهية لمنظم المياه.
حصل د. ابومعطي على عدد من الشهادات القيادية مثل شهادة الإدارة التنفيذية والتخطيط الاستراتيجي من جامعة MIT بالولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الهندسة الكهربائية من جامعة دالهاوسي بكندا.
Mahmoud Aziz
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