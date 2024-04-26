معرض Hispack الضخم يهدف إلى تسريع وتيرة إيجاد حلول مسؤولة للتغليف

برشلونة، إسبانيا, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- يهدف معرض Hispack 2024 إلى التركيز على التغليف المستدام للمساهمة في بناء مستقبل أفضل. وسيجمع أكبر معرض تجاري للتغليف في إسبانيا، الذي يُقام في الفترة الممتدة من 7 إلى 10 مايو، 780 عارضاً من 28 دولة و1,250 علامة تجارية في قاعة Gran Via في شركة Fira de Barcelona، لعرض أحدث الابتكارات في مجال المواد والتغليف والحاويات والملصقات والتوضيب والمعالجة وتكنولوجيا النقل والإمداد والآلات. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور 27 ألف شخص في نسخة عام 2024.

وسيشهد معرض Hispack 2024، الذي تنظّمه شركة Fira de Barcelona بالتعاون مع جمعية Graphispack، نمواً بنسبة 18 في المائة في عدد الشركات و12 في المائة في مساحة العرض وسيمتد على مساحة تزيد عن 36 ألف متر مربّع في القاعتين 2 و3، وسيضمّ كبار الشركات المصنّعة والموزعين وأحدث التقنيات والمواد وحلول التغليف التي تركز على الاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد المعرض زيادة في عدد العارضين الدوليين، مع مشاركة نحو ثلث إجمالي العارضين من خارج إسبانيا. وستتصدر تركيا قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من الشركات المشاركة في المعرض، تليها كلّ من إيطاليا والصين وألمانيا وفرنسا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة.

الاتجاهات السائدة في المعرض

ستحتل الاستدامة مركز الصدارة في معرض Hispack 2024. إذ يسعى التغليف المستدام إلى تقليل التأثير البيئي من خلال التصميم البيئي الذي يركز على التقليل من المواد المستخدمة وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام. وسيتخلّل الحدث عرض أمثلة حول كيفية استخدام الشركات للمواد المعاد تدويرها أو القابلة للتحلل الحيوي، ونشر التغليف الذكي الذي يعمل على تحسين كفاءة سلسلة التوريد وإمكانية تتبعها وتجربة المستهلك، فضلاً عن كيفية القيام بعملية تعديل شاملة لعمليات الإنتاج لتقليل البصمة الكربونية.

وسيسلّط برنامج Best in class الضوء على ثلاث قصص نجاح على المستوى الدولي في مجال التغليف، وهي: النظام الدائري البلدي لجمع وغسل وإعادة استخدام غلافات المشروبات والمواد الغذائية الجاهزة في شركة Aarhus في الدنمارك، والنظام المبتكر لإعادة تدوير عبوات إعادة التعبئة البلاستيكية وتصنيع عبوات جديدة من شركة Kao في اليابان، ومشروع استخدام تقنية "بلوك تشين" لتتبع عملية إعادة تدوير أغطية الزجاجات البلاستيكية من شركة AMITA في اليابان.

ومن هذا المنطلق، سيعمل Hispack بالتعاون مع معهد Japan Packaging Institute على الترويج لليابان كسوق ذات إمكانات عالية، مع عرض الاتجاهات السائدة والتجارب التي أُجريت في هذا البلد، بالإضافة إلى تمكين الاتصالات التجارية مع الوفد الياباني الذي سيحضر المعرض.

هذا وستسفيد الشركات الإسبانية المصنّعة لتكنولوجيا التغليف، من بين أكبر 10 شركات مصدّرة في العالم، من معرض Hispack للتواصل مع المشترين من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الذين يزورون المعرض.

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