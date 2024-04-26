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OSL 与华赢证券深化合作，助力香港首个现货虚拟资产ETF的实物申购与赎回

香港, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港合规数字资产交易平台 OSL 数字证券有限公司（“OSL”）与其合作伙伴一站式金融服务提供商 Solomon JFZ (Asia) Holdings Limited（“华赢证券”）基于其现有综合经纪商模式加深合作，以支援香港金融行业的最新创举。双方此次深化合作提供全面的咨询和操作支持，专为促进香港首个现货虚拟资产交易所交易基金（ETF）的实物申购和赎回流程而设计，为该ETF产品的顺利推出打下坚实基础。

此深度合作模式令OSL及华赢证券在推进现货虚拟资产ETF的实物申购和赎回方面扮演重要角色，确保投资者能够直接利用底层实物数字资产执行对现货虚拟资产ETF产品份额的申购及赎回，能够大幅提升数字资产的流动性，及让更多投资者可以容易进入数字资产市场。

OSL 在数字资产安全托管和合规交易服务方面的丰富经验，结合华赢证券在金融交易处理上的专长，能够确保ETF产品严格遵守最高合规标准，并且与香港金融市场的创新精神相契合。

OSL 担任香港其中两家获批现货虚拟资产ETF产品的首个虚拟资产交易合作伙伴及托管方

OSL集团董事会主席及首席执行官潘志勇表示：“这些ETF的推出不仅能够丰富香港的金融景观，也能够有效增强市场投资选择的多样性和流动性，对于激发经济的活力至关重要。作为香港唯一上市的数字资产公司，OSL 凭借严格的监管合规和经过验证的业绩记录（通过SOC 2 Type 2审计认证），一直在行业中处于领导地位。我们非常自豪能够香港为这一金融创新提供支持。”

华赢证券：香港首批获证监会批准的参与交易商，专注于现货虚拟资产ETF的实物申购与赎回

华赢控股的首席执行官谭圣德表示：“我们十分兴奋能够在香港推出的首个现货比特币和以太币ETF中扮演关键角色。美国的现货比特币ETF产品吸引了约120亿美元的投资，香港此次批准仅在美国类似ETF推出三个月后，这标志着香港在成为全球虚拟资产中心道路上迈出了一大步。实物申购机制的引入，使投资者能直接用比特币或以太币购买ETF份额，这种颠覆性的工具能够有效促进资金流入。”

如欲取得OSL更多资讯，请浏览：group.osl.com。


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