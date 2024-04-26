EBC 金融集團被世界女童軍協會評為「亞太之友」，以表其為全球女性賦權

EBC 致力於促進平等社會，並被 WAGGGS 評為亞太之友。 EBC致力於促進女性的全球發展，為她們提供多元發展機會與協助達到新成就高度

EBC 金融集團因通過教育和領導力計劃增加全球女性平等機會而獲獎

EBC 金融集團 （EBC） 自豪地宣佈，獲得世界女童軍協會 （WAGGGS） 頒發的亞太之 友獎項。此殊榮表彰了 EBC 堅定不移地致力於通過教育和培訓機會促進女性成長，其願 是創造一個更加平等和賦權的 社會。 頒獎典禮於新加坡舉行，表揚了 EBC 對全球變革的貢獻，EBC 金融集團自豪地接受了此一殊榮。與 WAGGGS 的合作證 明了 EBC 對其企業價值觀的嚴格承諾。 EBC 金融集團於三月宣佈與 WAGGGS 合作，為全球女性提供教育、領導力培訓和社區服務機會。此次合作旨在培養負 責任的全球公民並賦予女性領導者權力，提倡一個更加公平、充滿活力和賦權的社會。

世界女童軍協會是最大的女童和年輕婦女賦權國際組織，遍佈五個地區的 153 個國家，擁有 1000 多萬會員。通過領導 力、學習、宣傳和能力培育，世界女童軍協會領導力計畫，為全球女性擴大機會。僅亞太之友小組就由26個國家的370 萬名成員組成，致力於使該地區的婦女充分發揮潛力，成為有良知的全球公民。

EBC 金融集團致力於促進全球平等，並支持世界各地的每個人透過各種計劃充分發揮潛力及獲得平等機會。該公司致力 於賦予女性權力，為女孩和年輕女性提供廣泛的教育、發展和培訓機會。通過與 WAGGGS 的合作，EBC 致力於促進女 性的全球發展，為她們提供探索各種機會和達到新成就高度的工具。EBC 希望這些被賦權的女性成為有影響力的榜樣， 在各自的領域表現出色，並領導提高全球社會福祉的舉措，最終實現她們的最大潛力。

在通過與國際組織和慈善機構合作賦能更多女性成長的同時，EBC 致力於在內部建立透明和公平的企業體系，營造開放 包容的工作環境，並為女性的發展提供平等的發展途徑。公司堅信，女性的參與增強了團隊的多樣性，為企業和社會發 展提供了新的機遇。有關 EBC 金融集團及其計劃的更多資訊，請訪問 www.ebc.com/ESG。

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關於 EBC 金融集團

EBC Financial Group （EBC） 成立於受人敬崇的倫敦金融區，以其全方位的服務而聞名，包括金融經紀、資產管理和 全面的投資方案。EBC 在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等著名金融中心設有戰略辦事 處，為全球零售、專業和機構投資者的多元化客戶提供服務。

EBC 獲得了多個獎項的認可，以堅持最高水準的道德標準和國際法規而自豪。EBC Financial Group （UK） Limited 受英國金融行為監管局 （FCA） 監管，EBC Financial Group （Australia） Pty Ltd 受澳大利亞證券和投資委員會 （ASIC） 監管，EBC Financial Group （Cayman） Limited 受開曼群島金融管理局 （CIMA） 監管。

EBC 集團的核心是經驗豐富的專業人士，他們在大型金融機構擁有超過 30 年的豐富經驗，他們熟練地度過了從廣場協 定到 2015 年瑞士法郎危機的重大經濟週期。EBC 宣導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為重的文化，確保每個認真的 交易者都得到應有的認真對待。

https://www.ebc.com/

關於世界女童軍協會 世界女童軍協會是世界上最大的致力於女孩和年輕婦女的志願運動。其多元化的運動代表了來自 153 個國家的 880 萬女 孩和年輕婦女。

100 多年來，女童軍改變了全世界女孩和年輕婦女的生活，支援和賦權她們充分發揮潛力，成為負責任的世界公民。 我們的優勢在於創新的教育計劃、領導力發展、宣傳和社區行動，增強女孩和年輕婦女的能力，培養她們的生活、社區 和國家發生積極變化所需的技能和信心。

我們在五個世界女童子軍協會地區提供這些專案：非洲、阿拉伯、亞太地區、歐洲 和西半球。 我們還在五個世界中心 舉辦宣傳和領導力活動：瑞士的 Our Chalet、印度的 Sangam、英國的 Pax Lodge、墨西哥的 Our Cabaña 和 環游 非洲的世界中心 Kusafiri。通過我們的全球專案，來自世界各地的女孩聚集在一起學習新技能，分享她們的經驗並建立 終生的友誼。

如需瞭解更多資訊，請存取 www.wagggs.org。

媒體聯絡人

Angela Wu

Angela.wu@ebc.com