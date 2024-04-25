الارتقاء من النجاح المحلي نحو تحقيق التأثير العالمي: رؤى مستقاة من مشاركة Hisense في مؤتمر الصناعيين السود

جوهانسبورغ، جنوب إفريقيا،, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- من المتوقع أن تُحدث مشاركة شركة Hisense South Africa في مؤتمر الصناعيين والمصدّرين السود (Black Industrialists and Exporters Conference) تأثيراً كبيراً وهاماً، تستعرض خلاله التزامها الراسخ بالابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين المجتمع. يوفر هذا المؤتمر، الذي يُركز على التحوّل الاقتصادي وتوفير فرص العمل، منصة مناسبة لشركة Hisense تمكِّنها من تسليط الضوء على مساهماتها في هذه المجالات الحيوية.

تُعد شركة Hisense منارة للنجاح والتقدم في مجال صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية بفضل تركيزها الدؤوب على الإنتاج المحلي والتميز العالمي. هذا وتضطلع الشركة بدور حيوي في خلق فرص العمل وتعزيز الازدهار الاقتصادي في جنوب إفريقيا، وتضمّ أكثر من 5000 موظف مباشر وغير مباشر، كما تملك بنية تحتية رئيسية تضمّ مستودعين ومصنع في أتلانتس.

هذا ويشكّل الاعتراف العالمي بشركة Hisense باعتبارها أفضل علامة تجارية في مجال تصنيع أجهزة التلفزيون في العام 2024 من Mybroadband وكذلك تصنيفها المبهر في المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد شحنات أجهزة التلفزيون دليلاً على التزامHisense الراسخ بتقديم منتجات عالية الجودة وبتحقيق إيرادات ضخمة لاقتصاد جنوب إفريقيا.

تمثّل مشاركة شركة Hisense في مؤتمر الصناعيين والمصدّرين السود أكثر من مجرد حدث ثانوي عابر، إذ تعدّ شهادة على قيمها ورسالتها الأساسية. كما ويؤكد الاحتفال الأخير بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح مصنعها في أتلانتس على تفانيها الدائم في خدمة المجتمعات المحلية وهويتها كشركة جنوب أفريقية بكل فخر .

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة Hisense بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 10 دول مجاورة، بما في ذلك ناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي ومالاوي وزامبيا وبوتسوانا. يسلّط هذا التوسع الضوء على الحضور الإقليمي لشركة Hisense وانتشارها في الأسواق، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي بذلتها على مدار الـسنوات الـ 28 الماضية، والتي ساهمت في تحقيق نمو كبير في حصتها من مبيعات سوق أجهزة التلفاز التي تستخدم صمامات ثنائية باعثة للضوء(LED TV) ووحدات التبريد بنسبة 33.7% و31.4% على التوالي. في حين بلغت آخر حصة من مبيعات سوق الأدوات المنزلية والتلفزيونات في فبراير المنصرم 43.8% و28.3% على التوالي. يساهم هذا النجاح في ترسيخ مكانة Hisense باعتبارها لاعباً رئيساً في السوق، حيث تحتل المرتبة الثالثة في صناعة أجهزة التبريد.

وتؤكد Hisense من خلال مشاركتها في مؤتمر الصناعيين والمصدّرين السود على دورها الأساس في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والمشاركة المجتمعية في جنوب أفريقيا وخارجها، إذ تشكّل مشاركتنا في هذه الفعالية انعكاساً لإيماننا بمزايا الخيارات الحرة والتزامنا بدعم الشركات في جنوب إفريقيا. واليوم، تتعهد شركة Hisense بإنفاق ما مجموعه 1.1 مليار راند على المشتريات من شركات الصناعيين السود خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا ويوفر المؤتمر لـشركة Hisense منصة تستعرض خلالها إنجازاتها وقيمها وتأثيراتها ومساهماتها والتزامها المستمر بتمكين المجتمعات وبتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

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