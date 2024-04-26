التفاصيل الفنية لحل FMUSER Hotel IPTV المقدمة إلى مهندسي فندق الرياضd

يمكن لـ FMUSER تخصيص واجهة مستخدم نظام IPTV وفقًا لمتطلبات الضيافة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الحكومة أو المنطقة السكنية أو السفن السياحية أو القطارات أو صالات الألعاب الرياضية أو المطاعم أو غير ذلك. يمكن تخصيص كافة العناصر، من الألوان، والموضع، إلى القوالب.

يدمج حل IPTV الخاص بالفندق من FMUSER الخدمات الفندقية، ويبسط الإدارة، ويعزز تجربة الضيوف، ويوفر وصولاً سهلاً إلى مجموعة واسعة من الخدمات من خلال جهاز تحكم عن بعد بديهي.