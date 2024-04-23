2024年4月 人权办公室通讯主任致辞 (Chinese)

亲爱的居民、邻居和朋友：

你们当中可能有许多人认识我，我是Kenneth Saunders，在Anthony Williams市长任内担任人权办公室（OHR）主任。现在，我怀着极大的热情，回来担任你们的临时主任！我仍将坚定不移地致力于为所有人提供平等机会，我渴望再次为我们的社区服务。

四月，反思与行动并存。首先，我们庆祝“公平住房月”，纪念1968年通过的《公平住房法案》，该法案是在马丁·路德·金博士遇刺后不久通过的，并建立在1964年的《民权法案》基础上，旨在保护人们免受基于种族、肤色、宗教、性别、残疾和家庭状况等各种因素的住房歧视。我们在公平住房资源门户网站上汇编了住房权利资源，为居民提供支持。我们诚邀您参加住房合作伙伴 线上圆桌会议，深入探讨您的权利。 本月也是“语言协助服务月”。我们庆祝《华盛顿特区语言协助服务法》颁布二十年， 这项具有里程碑意义的立法确保语言永远不会成为公民生活或重要信息的障碍。欢迎参加我们的庆祝 活动，在这里您可以与在我市倡导语言协助服务的领导人进行交流。

最后，四月也是“第二次机会月”，旨在让人们意识到归正公民再社会化过程中所面临困难。通过由归正公民事务市长办公室、华盛顿特区再社会化行动网络 (RAN) 以及受害者服务和司法补助金办公室牵头的各项举措，全力支持我们的归正公民。订阅我们的社交媒体，了解OHR如何支持居民、社区和相关机构认识到再社会化的重要性，以及他们在促进安全和成功的再社会化过程中所发挥的重要作用。

在我们庆祝这些重要的纪念活动时，让我们表彰过去的成就，同时也认识到前方尚需努力。在大家的共同努力下，我们将继续倡导公平和正义，解决根深蒂固的不平等的现象，确保每个人都了解并行使自己的权利。

让我们团结一致， Kenneth Saunders