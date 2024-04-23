شركة Hisense تحقق إنجازاً هاماً بالوصول إلى مليون جهاز بث عبر أجهزتها الذكية المدعومة بنظام VIDAA

جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- في عصرنا الرقمي الحالي، باتت خدمة البث جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية وقد أحدثت تغييرًا جذرياً في تجربتنا الترفيهية. من هنا، تفخر شركة Hisense، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المبتكرة، بالإعلان عن إنجازها الهام المتمثل بالوصول إلى أكثر من مليون جهاز تلفاز ذكي متصل مدعوم بنظام التشغيل VIDAA الخاص بأجهزة التلفاز الذكية.

هذا وقد انتقلت خدمة البث من مجرد اتجاه إلى اختيار يعبر عن نمط الحياة، إذ يقضي المشاهدون عدداً لا يُحصى من الساعات منغمسين في محتواهم المفضّل. ففي أفريقيا وحدها، تم بث أكثر من مليار ساعة محتوى على أجهزة التلفاز الذكية من Hisense في العام الماضي، أي ما يعادل أكثر من 122,000 عام من المشاهدة المتواصلة. وبالتالي، تؤكد هذه الإحصائية المذهلة على الأهمية المتزايدة لـVIDAA، باعتبارها منصة البث المفضلة لملايين المستخدمين.



بالإضافة إلى ذلك، باتت الأفلام والمسلسلات ركيزة أساسية في عالم الترفيه الذي تقدّمه منصة VIDAA، مع توفيرها مجموعة متنوعة من المحتوى الذي يلبّي أذواق المشاهدين كافة. فمن الأفلام الرائجة والناجحة إلى المسلسلات الجذابة، توفر منصة VIDAA تجربة مشاهدة غامرة تحافظ على تفاعل الجمهور واستمتاعه.

وقالت فيفي ليو، المديرة العامة لشركة Hisense، في هذا السياق: "يسرّنا أن نرى الاستجابة الهائلة لمنصة VIDAA، كمنصة بث رائدة. ويُعدّ الوصول إلى مليون جهاز بث بمثابة شهادة على التزامنا بتقديم تجارب ترفيهية استثنائية لعملائنا الكرام".

وفي ظل مواصلة خدمة البث في إعادة رسم المشهد الإعلامي، تحافظ شركة Hisense على صدارتها من خلال تولّيها قيادة عملية الابتكار وتعزيز تجربة مشاهدة المستخدمين في جميع أنحاء العالم. ولا يمكن اعتبار الإنجاز الهام المتمثل في تسجيل مليون جهاز تلفاز ذكي متصل من Hisense مجرّد رقم، بل هو انعكاس لتفاني الشركة في توفير التكنولوجيا المتطورة والمحتوى المتميز للارتقاء بالطريقة التي نستمتع بها بالترفيه.

تجدر الإشارة إلى أنّه يمكن للشركات في جنوب أفريقيا الاستفادة من الانتشار الواسع لمنصة VIDAA وشعبيتها، من خلال الاستفادة من قنواتها الإعلانية المتوفرة عبر جميع أجهزة تلفزيون Hisense VIDAA OS. فمن خلال منطقة إعلانية كبيرة وبارزة في الجزء العلوي من واجهة مستخدم VIDAA OS، يمكن للشركات عرض موادها التسويقية في المقدمة والوسط، ما يجعلها مثالية للحملات الإعلانية الحساسة للوقت والتي تتطلب العرض في الوقت الفعلي. تعمل هذه اللافتة مثل لوحة الإعلانات الرقمية، وتحقق أكثر من مليوني ظهور أسبوعياً، ما يوفر للشركات فرصة قيّمة لامتلاك جزء كبير من هذا العرض الشامل والوصول إلى جمهورها المستهدف بفعالية.

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البريد الإلكتروني: henru.vandermerwe@hisense.com

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