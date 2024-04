Einblicke und Prognosen für den Immobilienmarkt in West-Ligurien, Italien

LiguriaHomes Casamare - Immobilienunternehmen in Ligurien Entwicklung des Immobilienmarktes in Ligurien und durchschnittliche Ausgaben. Wer hat sich 2023 ein Haus in Ligurien gekauft?

Einblicke aus 2023 zeigen, dass West-Ligurien ein erstklassiger Immobilienstandort mit dynamischem Wachstum für italienische und ausländische Investoren ist.

Die wachsende Anziehungskraft der italienischen Riviera verdeutlicht unser kontinuierliches Engagement für höchste Qualität und unsere starke globale Präsenz.” — Matteo Scandolera, Geschäftsführer

SAN REMO, LIGURIEN, ITALIEN, April 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- Aufschlussreiche Dynamiken und Trends im westligurischen Immobiliensektor: Überblick

Zwischen 2015 und 2023 verzeichnet der Immobilienmarkt in Westligurien, Italien, eine überzeugende Entwicklung, charakterisiert durch verstärkte Interaktionen zwischen lokalen und internationalen Käufern und gesteigertem Interesse an den Spitzenimmobilien der Region, erklärt Matteo Scandolera, Geschäftsführer von LiguriaHomes Casamare.

Anfangs zog der Immobilienmarkt in West-Ligurien sowohl italienische als auch internationale Käufer gleichermaßen an.

Über die Jahre hinweg kam es jedoch zu einer markanten Verschiebung zugunsten internationaler Transaktionen, die die zunehmende globale Relevanz Westliguriens hervorhebt.

Die Blumenriviera übertrifft zeitweise den Rest Italiens in Bezug auf den Anteil der internationalen Verkäufe, beobachtet Scandolera: „Dieser Anstieg unterstreicht die Attraktivität dieser Region, geprägt durch Lebensstil, Kultur und Investitionspotenzial. Die Transaktionsverteilung zwischen italienischen und internationalen Käufern hat sich im Laufe der Zeit stabilisiert, was auf die umfassende und ausgereifte Anziehungskraft der Region hinweist.“

Die italienische Riviera erlebt eine bemerkenswerte Aufwertung ihrer maritimen Infrastruktur: D-Marin, ein führender Hafenbetreiber, hat kürzlich sein Portfolio durch die Hinzufügung zweier eindrucksvoller Yachthäfen – die Marina degli Aregai und die Marina di San Lorenzo erweitert. Mit 961 Liegeplätzen avanciert die Marina degli Aregai zu einem der größten Yachthäfen Liguriens, während die Marina di San Lorenzo mit ihren 268 Liegeplätzen zusätzliche Exklusivität bietet. Beide Standorte bereichern die Region nicht nur mit ihren erweiterten Kapazitäten, sondern auch durch Annehmlichkeiten wie Restaurants und Hotels, die das luxuriöse Ambiente abrunden.

Im Januar 2024 kündigte die Marina Development Corporation (MDC), Betreiber des neuen Yachthafens Cala del Forte in Ventimiglia, eine Kooperation mit den Chatsworth Schools an. Gemeinsam werden sie den Borgo del Forte Campus - einen großen internationalen Bildungs- und Sportcampus - betreiben und verwalten.

Parallel erfährt der alte Yachthafen von San Remo eine Erneuerung, was eine Neugestaltung des Hafenviertels mit sich bringt. Die Revitalisierung des Porto Vecchio umfasst die Aufwertung öffentlicher Bereiche, die Verbesserung der Hafenanlagen sowie die Einführung von Handels- und Freizeitmöglichkeiten.

"Diese Initiativen zielen darauf ab, die Region aufzuwerten und sie für Bewohner und Besucher attraktiver zu machen, was sich positiv auf die Immobilienwerte und Investitionsmöglichkeiten auswirken wird", so Scandolera.

Markterweiterung und Diversifizierung: Fakten und Zahlen

Der Immobiliensektor in Westligurien zeigt nicht nur Wachstum, sondern erfährt auch eine Diversifizierung, die ein breites, globales Publikum anlockt. Die vorliegenden Daten belegen einen Markt, der unterschiedlichste Präferenzen und Investitionssummen abdeckt und Westliguriens Stellung als führendes Immobilienzentrum hervorhebt.

Die Analyse von LiguriaHomes Casamare zeigt einen klaren Trend: ein kontinuierliches Wachstum der Investitionen italienischer Käufer, mit einem Anstieg der Durchschnittsausgaben von 245.000, - € im Jahr 2015 auf 392.000, - € im Jahr 2023.

Ausländische Investoren betonen Westliguriens globalen Reiz, indem sie deutlich mehr als inländische Käufer investieren. 2023 lagen ihre durchschnittlichen Ausgaben bei 686.000, - €, ein Beweis für ihren bedeutenden Einfluss auf die Immobilienentwicklung der Region. "Diese Zahlen unterstreichen Westliguriens Beliebtheit bei anspruchsvollen Käufern und die Dynamik des Marktes", so Scandolera.

Im Jahr 2023 zeigen die Transaktionsdaten einen ausgewogenen Marktanteil zwischen italienischen (52 %) und internationalen Käufern (48 %), wobei Letztere im Durchschnitt deutlich höhere Investitionen tätigen. Diese Diskrepanz unterstreicht die unterschiedlichen Verhaltensweisen und Präferenzen auf dem Markt und deutet auf eine starke Nachfrage nach luxuriöseren Immobilien bei internationalen Kunden hin, im Gegensatz zu den moderateren Investitionen der italienischen Käufer.

Prägnante Käuferprofile und Intentionen: Maßgeschneidert auf die Marktbedürfnisse

Die internationale Nachfrage in Westligurien ist bemerkenswert vielfältig und spiegelt ein breites Spektrum an europäischem und globalem Interesse wider. Im Jahr 2023 dominieren deutsche und französische Käufer den internationalen Markt, ergänzt durch Beiträge von russischen und schweizer Investoren, was die weitreichende Attraktivität der Region unterstreicht.

Diese Vielfalt wird durch Käufer aus dem Vereinigten Königreich, Norwegen, den USA sowie Belgien, Dänemark und Monaco weiter verstärkt, die allesamt das breite Interesse am westligurischen Markt untermauern.

„Die Nähe zum internationalen Flughafen Nizza steigert die Erreichbarkeit Westliguriens für unsere internationalen Kunden erheblich und macht es noch attraktiver“, so Scandolera. „Durch strategische Partnerschaften, insbesondere mit Hamptons International, einem der führenden globalen Immobilienmakler, und unserer Mitgliedschaft in der US National Association of Realtors (NAR), haben wir unsere globale Präsenz und unser Angebot für internationale Kunden signifikant verbessert.“

Die Motivation für Immobilienkäufe in Westligurien 2023 offenbart eine deutliche Vorliebe für Ferienhäuser, was die Region als begehrtes Urlaubsziel auszeichnet. Das Interesse von nahezu einem Drittel der Käufer an einem Hauptwohnsitz hebt zudem die Attraktivität als dauerhaften Wohnort hervor, während ein geringerer Anteil der Käufe auf Investitionsziele entfällt, was den persönlichen und erlebnisorientierten Immobilienwert in dieser Region unterstreicht.

Die Immobilien in Westligurien gewinnen durch neue Projekte und Sanierungen an Wert, die sich durch Exzellenz und Nachhaltigkeit auszeichnen. Trotz begrenzter Neubauten bestechen die angebotenen Qualitätsimmobilien in Toplagen durch erstklassige italienische Materialien und höchste Energieeffizienzstandards. Diese Entwicklung zieht nicht nur internationale Investoren und Zweitwohnungssuchende an, sondern betont auch das Bestreben der Region, Luxus und Umweltverantwortung zu verknüpfen. Darüber hinaus gibt es Möglichkeiten, langjährige italienische Familienferienhäuser zu erwerben und zu renovieren, die traditionell bei Stadtbewohnern aus Mailand und Turin beliebt sind. Diese Immobilien eröffnen Investoren die Chance, in das lokale Erbe und den Lebensstil einzutauchen, die Westliguriens beständigen Charme und dessen Engagement für Nachhaltigkeit widerspiegeln.

"LiguriaHomes Casamare wird weiterhin auf Exzellenz setzen und gewonnene Erkenntnisse einfließen lassen, um unsere Strategien und Dienstleistungen zu optimieren. Unser Ziel ist es, sowohl italienischen als auch internationalen Käufern den einzigartigen Wert und die Schönheit Westliguriens näherzubringen", betont Scandolera. Er hebt hervor, dass das Engagement, Kunden ihre Traumimmobilien zu vermitteln und durch unsere herausragende Expertise eine enge Bindung zur Region zu fördern, LiguriaHomes Casamare zur ersten Wahl für Immobilien an der italienischen Riviera macht.

Über LiguriaHomes Casamare

LiguriaHomes Casamare wurde 1991 gegründet und ist das größte unabhängige Immobilienunternehmen in Ligurien, mit Niederlassungen in San Remo, Bordighera, Ospedaletti, Imperia und Santo Stefano al Mare.