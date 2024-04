EPS Global Expande com Novo Centro de Gravação de última geração em São Paulo, Brasil

A equipa em São Paulo. EPS Hurricane

Um movimento estratégico para apoiar o crescimento da indústria eletrônica nacional

Com esta expansão chave em Americana, São Paulo, nosso objetivo é trazer nossos serviços de Gravação de ICs e Provisionamento Seguro de classe mundial para mais perto de nossos clientes Tier 1” — Colin Lynch

AMERICANA, SãO PAULO, BRAZIL, April 23, 2024 / EINPresswire.com / -- A EPS anunciou a abertura de um novo centro de gravação na cidade de Americana, São Paulo. A nova instalação de 750m² é um movimento estratégico para facilitar o crescimento sustentado da empresa no Brasil. Esta nova instalação atenderá as regiões do Sudeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil para a produção de fita carrier-tape (pockets) personalizada e serviços os de fita enfitamento em carretel de SMD para componentes eletrônicos. Este Centro de Gravação certificado ISO 9001:2015 se junta à impressionante rede da EPS Global de 22 unidades localizadas em todo o mundo. O outro centro de serviços de componentes da EPS Global no Brasil está localizado na cidade de Manaus, estabelecido em 2013 e expandido em 2022 para o Distrito Industrial, continuará a servir a Amazônia e as regiões Norte do Brasil.A nova localização da EPS Global, aproximadamente 1:45h de carro do centro de São Paulo, coloca a empresa em estreita proximidade com seus clientes Tier 1, oferecendo serviços de Gravação de IC’s, soluções de embalagem de componentes, baking em estufa industrial e serviços de pré-formação de componentes, juntamente com a fabricação de fita de transportadora modelos carrier-tape. A nova instalação foi reforçada pela instalação da máquina automática de última geração Hurricane da EPS Global, que é projetada e fabricada no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da EPS em Brno, República Tcheca."Com esta expansão chave em Americana, São Paulo, nosso objetivo é trazer nossos serviços de Gravação de ICs e Provisionamento Seguro de classe mundial para mais perto de nossos clientes Tier 1, garantindo que continuemos a atender as suas necessidades de forma eficaz e eficiente." disse Colin Lynch - CEO. "A abertura da nova instalação sublinha o forte compromisso da empresa em expandir seus negócios no Brasil, reforçando sua posição como líder da indústria na região e globalmente"..A EPS Global já concluiu auditorias bem-sucedidas por vários de seus clientes Tier 1 neste novo centro de gravação seguro e está atendendo competentemente às suas necessidades a partir da instalação estrategicamente localizada nas proximidades de São Paulo. Com uma sólida base construída em mais de 30 anos de experiência em serviços de manufatura eletrônica, a EPS tem auxiliado empresas montadoras de PCBA com sua gravação de software em ICs, preparação de componentes para o processo SMT e, mais recentemente, necessidades de segurança e IoT. A empresa visa contribuir para a melhoria dos padrões da indústria de manufatura eletrônica na região.Sobre a EPS GlobalA EPS Global é um dos maiores provedores de serviços de Gravação de ICs e Provisionamento Seguro do mundo, trabalhando com fornecedores eletrônicos automotivos Tier 1, os 20 principais OEMs e 50 das principais empresas de montagem de PCB desde 1999. Estrategicamente localizada em todos os principais clusters eletrônicos do mundo, a EPS possui 22 centros de gravação de última geração que oferecem qualidade consistente de produtos, preços competitivos e entrega confiável no prazo. A EPS Global obteve as qualificações VDA 6.3, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 e é membro corporativo da IOT Security Foundation. Para mais informações, visite www.epsprogramming.com/br