Concentrix + Webhelp 重新確立品牌名為 Concentrix

公司的品牌重塑鞏固了其全球科技和服務組織機構的地位，賦能公司未來的品牌發展

加州，紐瓦克, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC），一家全球科技和服務領先公司，一直以 Concentrix + Webhelp 的商業名營運，今天宣布公司名將更改為 Concentrix，並持續發展其品牌力。



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Concentrix 這一品牌名稱基於同心圓概念，體現了公司將其員工和客戶始終置於中心的理念，今日這一概念與當時公司確定該公司名時有一樣的重要性。新設計的品牌視覺效果代表了 Concentrix 提供的技術和變革性解決方案，以推動未來品牌的發展。

此次品牌重塑深深體現出公司將持續致力於提供全面且無與倫比的服務組合的承諾。憑藉覆蓋面更廣的生成式人工智能解決方案、數字能力和高價值服務，公司相信自己能在速度和規模上，在全企業範圍內提供前所未有的完全集成的端到端解決方案。

「透過此次品牌重塑，我們鞏固了自身作為科技和服務公司領導者的地位，我們的理念是以人為本、技術驅動、智能加持，」Concentrix 總裁兼行政總裁 Chris Caldwell 說道。「無論是設計變革性的品牌體驗、構建和擴展安全人工智能技術，還是營運數字業務，我們都提供全面集成的解決方案，解決對客戶來說最棘手的業務挑戰。」

如今，Concentrix 的 2,000 多個客戶受益於我們堅實、平衡的全球佈局，得到我們實現全球一致性和專業本地化市場能力的支援，同時還得到我們世界級一流服務組合的支援，我們的服務組合專注於設計、構建和營運公司自身提供的尖端解決方案。

如需詳細了解 Concentrix，請瀏覽 concentrix.com 。

關於我們：體驗 Concentrix 的力量體驗 Concentrix 的力量

Concentrix Corporation（NASDAQ: CNXC)，一家全球科技和服務領導者，在今日和未來為世界一流品牌提供動力。我們的理念是以人為本、技術驅動、智能加持。每天，我們在全企業範圍以超快的速度和超大的規模設計、構建和運行全面集成的端到端解決方案，幫助超過 2,000 客戶解決他們最棘手的業務挑戰。無論是設計變革性的品牌體驗、構建和擴展安全人工智能技術，還是營運數字業務，實現全球一致性並帶來本地化觸感，我們都胸有成竹。我們所做的一切的核心都是致力於改變公司之間的聯繫、互動和增長方式。我們在這裏重新定義成功，在 70 多個市場的每個主要垂直領域實現了前所未有的佳績。幾乎遍布各地。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 concentrix.com。

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