Concentrix + Webhelp 重新确立品牌名为 Concentrix

公司的品牌重塑巩固了其全球科技和服务组织机构的地位，赋能公司未来的品牌发展

加利福尼亚州，纽瓦克, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC），一家全球科技和服务领先公司，一直以 Concentrix + Webhelp 的商业名运营，今天宣布公司名将更改为 Concentrix，并持续发展其品牌力。



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Concentrix 这一品牌名称基于同心圆概念，体现了公司将其员工和客户始终置于中心的理念，今日这一概念与当时公司确定该公司名时有一样的重要性。新设计的品牌的视觉效果代表了 Concentrix 提供的技术和变革性解决方案，以推动未来品牌的发展。

此次品牌重塑深深体现出公司将持续致力于提供全面且无与伦比的服务组合。凭借覆盖面更广的生成式人工智能解决方案、数字能力和高价值服务，公司相信自己能在速度和规模上，在全企业范围内提供前所未有的完全集成的端到端解决方案。

“通过此次品牌重塑，我们巩固了自身作为科技和服务公司领导者的地位，我们的理念是以人为本、技术驱动、智能加持，”Concentrix 总裁兼首席执行官 Chris Caldwell 说道。“无论是设计变革性的品牌体验、构建和扩展安全人工智能技术，还是运营数字业务，我们都提供全面集成的解决方案，解决对客户来说最棘手的业务挑战。”

如今，Concentrix 的 2,000 多个客户受益于我们坚实、平衡的全球布局，得到我们实现全球一致性和专业本地化市场能力的支持，同时还得到我们世界级一流服务组合的支持，我们的服务组合专注于设计、构建和运营公司自身提供的尖端解决方案。

要了解更多关于 Concentrix 的信息，请访问 concentrix.com 。

关于我们：体验 Concentrix 的力量

Concentrix Corporation（NASDAQ: CNXC)，一家全球科技和服务领导者，在今日和未来为世界一流品牌提供动力。我们的理念是以人为本、技术驱动、智能加持。每天，我们在全企业范围以超快的速度和超大的规模设计、构建和运行全面集成的端到端解决方案，帮助超过 2,000 客户解决他们最棘手的业务挑战。无论是设计变革性的品牌体验、构建和扩展安全人工智能技术，还是运营数字业务，实现全球一致性并带来本地化触感，我们都胸有成竹。我们所做的一切的核心都是致力于改变公司之间的联系、互动和增长方式。我们在这里重新定义成功，在 70 多个市场的每个主要垂直领域实现了前所未有的佳绩。几乎遍布各地。请访问 concentrix.com 了解更多信息。

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